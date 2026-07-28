Ител компанияси мустаҳкам ва арзон Zenо 100 Pro смартфонини тақдим этди
Арзон ва мустаҳкам гаджетлар бозори яна бир қизиқарли қурилма билан бойиди. Ҳиндистон бозорида тақдим этилган Zenо 100 Pro смартфони ўта ҳамёнбоп нархи ва кутилмаган функциялари билан эътиборни тортмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма харидорларга бор-йўғи 89 АҚШ доллари эквивалентида таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфон ўзининг мустаҳкамлиги билан ажралиб туради. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, қурилма ҳарбий даражадаги МИЛ-СТД-810H стандарти асосида ҳимояланган бўлиб, бу унинг ташқи таъсирларга чидамлилигини таъминлайди. Одатда бундай ҳимоя қимматбаҳо флагман моделларда учрайди, бироқ бюджет сегментида унинг қўллангани муҳим янгиликдир.
Техник имкониятлар ва унумдорликҚурилма 90 Hz частотали ҳамда ҲД+ сифатига эга 6,6 дюймли ИПС дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг янгиланиш частотаси юқори бўлиши бюджет синфидаги қурилмалар учун ижобий кўрсаткич ҳисобланади. Смартфон асосида саккиз ядроли Унисок T7100 процессори ишлаб турибди.
Аккумулятор сиғими бўйича ҳам кўрсаткичлар етарлича яхши — Zenо 100 Pro 5000 мА•ч қувватга эга батарея олди, у 10 ваттли қувватлашни қўллаб-қувватлайди. Оператив хотира ҳажми 3 GB бўлиб, уни виртуал тарзда яна 5 GB га кенгайтириш имконияти мавжуд. Ички хотира эса 64 GB қилиб белгиланган.
Ноёб функциялар ва дастурий таъминотСмартфон энг сўнгги операцион тизимлардан бири — Android 15 Го Эдитион бошқаруви остида ишлайди. Бу эса оддий хусусиятларга эга қурилманинг тезкор ва барқарор ишлашини таъминлайди. Фото имкониятлари унчалик юқори эмас: асосий камера 8 MP, олд камера эса 5 MP аниқликда суратга олади.
Қурилманинг энг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу — УльтраЛинк функциясидир. Ушбу технология Wi-Fi ёки уяли алоқа тармоғи мавжуд бўлмаган шароитда ҳам Bluetooth орқали қўнғироқ қилиш ва хабарлар алмашиш имконини беради. Шунингдек, смартфонда қулайлик яратиш мақсадида ён қисмга ўрнатилган бармоқ изи сканери, юзни таниш функцияси, маиший техникани бошқариш учун инфрақизил порт ҳамда ДТС овоз кучайтиргичли динамик мавжуд.
…