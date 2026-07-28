Ител компанияси мустаҳкам ва арзон Zenо 100 Pro смартфонини тақдим этди

·72·Техно
Ител компанияси мустаҳкам ва арзон Zenо 100 Pro смартфонини тақдим этди

Арзон ва мустаҳкам гаджетлар бозори яна бир қизиқарли қурилма билан бойиди. Ҳиндистон бозорида тақдим этилган Zenо 100 Pro смартфони ўта ҳамёнбоп нархи ва кутилмаган функциялари билан эътиборни тортмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма харидорларга бор-йўғи 89 АҚШ доллари эквивалентида таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфон ўзининг мустаҳкамлиги билан ажралиб туради. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, қурилма ҳарбий даражадаги МИЛ-СТД-810H стандарти асосида ҳимояланган бўлиб, бу унинг ташқи таъсирларга чидамлилигини таъминлайди. Одатда бундай ҳимоя қимматбаҳо флагман моделларда учрайди, бироқ бюджет сегментида унинг қўллангани муҳим янгиликдир.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Қурилма 90 Hz частотали ҳамда ҲД+ сифатига эга 6,6 дюймли ИПС дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг янгиланиш частотаси юқори бўлиши бюджет синфидаги қурилмалар учун ижобий кўрсаткич ҳисобланади. Смартфон асосида саккиз ядроли Унисок T7100 процессори ишлаб турибди.

Аккумулятор сиғими бўйича ҳам кўрсаткичлар етарлича яхши — Zenо 100 Pro 5000 мА•ч қувватга эга батарея олди, у 10 ваттли қувватлашни қўллаб-қувватлайди. Оператив хотира ҳажми 3 GB бўлиб, уни виртуал тарзда яна 5 GB га кенгайтириш имконияти мавжуд. Ички хотира эса 64 GB қилиб белгиланган.

Ноёб функциялар ва дастурий таъминот

Смартфон энг сўнгги операцион тизимлардан бири — Android 15 Го Эдитион бошқаруви остида ишлайди. Бу эса оддий хусусиятларга эга қурилманинг тезкор ва барқарор ишлашини таъминлайди. Фото имкониятлари унчалик юқори эмас: асосий камера 8 MP, олд камера эса 5 MP аниқликда суратга олади.

Қурилманинг энг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу — УльтраЛинк функциясидир. Ушбу технология Wi-Fi ёки уяли алоқа тармоғи мавжуд бўлмаган шароитда ҳам Bluetooth орқали қўнғироқ қилиш ва хабарлар алмашиш имконини беради. Шунингдек, смартфонда қулайлик яратиш мақсадида ён қисмга ўрнатилган бармоқ изи сканери, юзни таниш функцияси, маиший техникани бошқариш учун инфрақизил порт ҳамда ДТС овоз кучайтиргичли динамик мавжуд.

ИтелZenо 100 ProAndroid 15 ГоСмартфонУльтраЛинк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиAnthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиБугун, 05:20Гигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиГигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиБугун, 02:55Сатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиСатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиБугун, 02:28Ҳало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиҲало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиБугун, 02:26Пеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиПеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиБугун, 01:56Теа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиТеа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиБугун, 01:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб