48 йилдан сўнг қабри топилган қиз ким экани аниқланди

·0·Дунё
48 йилдан сўнг қабри топилган қиз ким экани аниқланди

Қарийб ярим аср давомида шахси номаълум бўлиб келган ўсмир қиз ҳақидаги қотиллик ишида муҳим бурилиш юз берди. АҚШнинг Калифорния штатидаги Керн округи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари 48 йил аввал узумзордан топилган жасад 15 ёшли Мишель Луиза Колльерга тегишли эканини расман маълум қилди.

Маълум қилинишича, Мишель Луиза Колльер 1978 йилнинг февраль ойида сўнгги марта Фресно шаҳрида кўрилган. Орадан бир неча ой ўтиб, ўша йилнинг июнь ойида Арвин шаҳри яқинидаги узумзорда трактор ҳайдовчиси ерга сайёз кўмилган жасадни топган. Шундан сўнг қотиллик бўйича жиноят иши қўзғатилган бўлса-да, марҳуманинг шахси узоқ йиллар давомида аниқланмай қолган.

Керн округи Шериф бошқармаси маълумотига кўра, 1978 йилда жасад топилган пайтда ҳозирги каби ДНК технологиялари мавжуд эмас эди. Ўша даврда шахсни аниқлаш асосан бармоқ излари ва стоматологик маълумотлар орқали амалга оширилган. Бироқ мавжуд далиллар терговчиларга жабрланувчининг кимлигини аниқлаш имконини бермаган.

Шу тариқа ушбу совуқ изли жиноят иши қарийб 48 йил давомида очилмасдан қолди. Фақат замонавий ДНК таҳлили ва генетик технологиялар тараққиёти туфайли терговда янги босқич бошланди.

Маълумотларга кўра, 2007 йилда коронер ходимлари 1978 йилда жасаддан ДНК намунаси олинмаганини аниқлаган. Шундан сўнг жасад қайта эксгумация қилиниб, биологик намуна олинди ва тегишли маълумотлар махсус генетик базага киритилди. Аммо дастлаб бу ҳам натижа бермади.

Терговдаги ҳал қилувчи бурилиш эса Колльер оиласи аъзоларидан бири тижорат генеалогик маълумотлар базасига ўз ДНК маълумотларини тақдим этгач юз берди. Айнан шу маълумот терговчиларга қариндошлик алоқасини аниқлаш ва жабрланувчининг шахсини тасдиқлаш имконини берди.

Матбуот анжуманида сўзга чиққан марҳуманинг қариндоши Синтия Данбар бу хабар оила учун жуда оғир, бироқ муҳим воқеа бўлганини айтди.

«Азиз синглимиз Шелли, сен бундай тарзда ҳаётдан кетишга лойиқ эмас эдинг. Сен атиги 15 ёшли, олдинда бутун умри турган бола эдинг. Сени ҳимоя қила олмаганимиз учун кечир», деди у ҳис-туйғуларини яшира олмасдан.

Оила аъзолари марҳуманинг қотилига ҳам мурожаат қилди. Улар бу жиноят бутун оила ҳаётига чуқур таъсир кўрсатганини таъкидлаб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар барибир айбдор шахсни аниқлашини билдирди.

«Сенинг қўрқоқона қилмишинг бутун оиламиз тақдирига таъсир қилди. Аммо шубҳа қилма — ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар сени топади ва жавобгарликка тортади. Ҳозир қамоқда бўлсанг ҳам, ҳаётда бўлмасанг ҳам, барибир аниқланасан», деди Синтия Данбар.

Керн округи Шериф бошқармаси мазкур иш бўйича тергов ҳаракатлари ҳали ҳам давом этаётганини, қотилни аниқлаш ва жавобгарликка тортиш мақсадида барча имкониятлар ишга солинаётганини маълум қилди. Замонавий ДНК технологиялари орқали очилаётган бундай кўп йиллик жиноят ишлари эса суд-тиббий экспертиза ва криминалистика соҳасидаги ютуқлар яна бир бор қанчалик муҳим аҳамиятга эга эканини намоён этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Танасига санчилган таёқ билан 16 километр юриб, ҳаётини сақлаб қолдиТанасига санчилган таёқ билан 16 километр юриб, ҳаётини сақлаб қолдиКеча, 21:41Исроил Ғазодаги масжидларга ҳаво ҳужумларини давом эттирмоқдаИсроил Ғазодаги масжидларга ҳаво ҳужумларини давом эттирмоқдаКеча, 20:18Бурсада 2 ёшли бола бассейнда чўкиб вафот этдиБурсада 2 ёшли бола бассейнда чўкиб вафот этдиКеча, 20:13Ҳиндистондаги кучли ёмғирлар ва сел оқимида бўғма илон сузиб келиб аҳолини қўрқитиб юбордиҲиндистондаги кучли ёмғирлар ва сел оқимида бўғма илон сузиб келиб аҳолини қўрқитиб юбордиКеча, 18:08Дубай ҳукумати аёллар учун “авлодлар бунёдкори” атамасини расман тасдиқладиДубай ҳукумати аёллар учун “авлодлар бунёдкори” атамасини расман тасдиқладиКеча, 18:01Хитойда эркак 8 йиллик курашдан сўнг орзудаги университетга қабул қилиндиХитойда эркак 8 йиллик курашдан сўнг орзудаги университетга қабул қилиндиКеча, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда