Месси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клублар
2026 йилги жаҳон чемпионати якунлангач, футбол олами эътиборини яна ички чемпионатлар ва янги мавсум баҳсларига қаратди. Лионель Месси ва Криштиану Роналду каби афсоналарнинг клублар сафига қайтиши мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда. Goal.com хабар беришича, икки юлдузнинг мундиалдаги иштироки ва ундан кейинги тақдири бир-биридан кескин фарқ қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги мундиал ҳар икки футболчи учун уларнинг шонли фаолиятидаги сўнгги йирик халқаро турнир бўлиши кутилганди. Бироқ уларнинг терма жамоадаги юришлари мутлақо ўзгача сценарий билан якунланди. Агар португалиялик ҳужумчи мусобақани эрта тарк этган бўлса, аргентиналик сардор ҳал қилувчи финал остонасигача етиб борди.
Криштиану Роналду ва Португалиянинг эрта видолашувиКриштиану Роналду учун 2026 йилги жаҳон чемпионати кутилганидек муваффақиятли келмади. Португалия терма жамоаси плей-оффнинг 1/8 финал босқичидаёқ Испанияга минимал ҳисобда имкониятни бой бериб, турнирни тарк этди. Ушбу баҳсда Испания терма жамоаси киритган ягона гол тақдирни ҳал қилди.
Турнир давомида Роналду ўзининг энг яхши спорт формасини намойиш эта олмади. У мундиалда жами икки бор рақиблар дарвозасини ишғол қилишга эришди, бироқ бу голларнинг иккаласи ҳам Ўзбекистон терма жамоасига қарши кечган учрашувда киритилганди. Шундан сўнг Криштиану Конго Демократик Республикаси, Колумбия ва Испания термаларига қарши ўйинларда гол ура олмади.
Лионель Мессининг рекорд даражадаги ўйиниЛионель Месси эса Аргентина терма жамоасини яна бир бор финалга олиб чиқди. Ҳал қилувчи баҳсда уларнинг ҳам рақиби Испания бўлди ва қўшимча бўлимларда урилган ягона гол испанияликларга ғалаба келтирди. Шунга қарамай, Мессининг шахсий кўрсаткичлари жуда юқори даражада сақланиб қолди.
Goal.com маълумотига кўра, Лионель Месси турнир давомида 8 та гол уриб, 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. У чемпионатнинг энг яхши тўпурарлари орасида иккинчи ўринни эгаллади ва жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг кўп гол урган иккинчи футболчига айланди. Бу борада фақат Франциянинг етакчи футболчиси Килиан Мбаппе унинг олдида бормоқда.
Мундиал якунлангач, клублар футболига қайтиш даври бошланди. Лионель Месси Интер Миами сафига интизом билан қайтган бўлса, Криштиану Роналду ҳозирча Ал-Насср ихтиёрида кўринмаяпти. Ҳар икки футболчининг келажаги ва янги мавсумдаги рақобати мухлислар эътибор марказида қолишда давом этмоқда.
…