Месси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клублар

·11·Спорт
Месси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клублар

2026 йилги жаҳон чемпионати якунлангач, футбол олами эътиборини яна ички чемпионатлар ва янги мавсум баҳсларига қаратди. Лионель Месси ва Криштиану Роналду каби афсоналарнинг клублар сафига қайтиши мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда. Goal.com хабар беришича, икки юлдузнинг мундиалдаги иштироки ва ундан кейинги тақдири бир-биридан кескин фарқ қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги мундиал ҳар икки футболчи учун уларнинг шонли фаолиятидаги сўнгги йирик халқаро турнир бўлиши кутилганди. Бироқ уларнинг терма жамоадаги юришлари мутлақо ўзгача сценарий билан якунланди. Агар португалиялик ҳужумчи мусобақани эрта тарк этган бўлса, аргентиналик сардор ҳал қилувчи финал остонасигача етиб борди.

Криштиану Роналду ва Португалиянинг эрта видолашуви

Криштиану Роналду учун 2026 йилги жаҳон чемпионати кутилганидек муваффақиятли келмади. Португалия терма жамоаси плей-оффнинг 1/8 финал босқичидаёқ Испанияга минимал ҳисобда имкониятни бой бериб, турнирни тарк этди. Ушбу баҳсда Испания терма жамоаси киритган ягона гол тақдирни ҳал қилди.

Турнир давомида Роналду ўзининг энг яхши спорт формасини намойиш эта олмади. У мундиалда жами икки бор рақиблар дарвозасини ишғол қилишга эришди, бироқ бу голларнинг иккаласи ҳам Ўзбекистон терма жамоасига қарши кечган учрашувда киритилганди. Шундан сўнг Криштиану Конго Демократик Республикаси, Колумбия ва Испания термаларига қарши ўйинларда гол ура олмади.

Лионель Мессининг рекорд даражадаги ўйини

Лионель Месси эса Аргентина терма жамоасини яна бир бор финалга олиб чиқди. Ҳал қилувчи баҳсда уларнинг ҳам рақиби Испания бўлди ва қўшимча бўлимларда урилган ягона гол испанияликларга ғалаба келтирди. Шунга қарамай, Мессининг шахсий кўрсаткичлари жуда юқори даражада сақланиб қолди.

Goal.com маълумотига кўра, Лионель Месси турнир давомида 8 та гол уриб, 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. У чемпионатнинг энг яхши тўпурарлари орасида иккинчи ўринни эгаллади ва жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг кўп гол урган иккинчи футболчига айланди. Бу борада фақат Франциянинг етакчи футболчиси Килиан Мбаппе унинг олдида бормоқда.

Мундиал якунлангач, клублар футболига қайтиш даври бошланди. Лионель Месси Интер Миами сафига интизом билан қайтган бўлса, Криштиану Роналду ҳозирча Ал-Насср ихтиёрида кўринмаяпти. Ҳар икки футболчининг келажаги ва янги мавсумдаги рақобати мухлислар эътибор марказида қолишда давом этмоқда.

Лионель МессиКриштиану РоналдуИнтер МиамиАл-НассрЖаҳон чемпионати 2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчини: Можароли кетиш сири, Гравина билан низо ва мухлисларга ваъда!Манчини: Можароли кетиш сири, Гравина билан низо ва мухлисларга ваъда!Бугун, 00:39Можаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошладиМожаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошладиБугун, 00:36Ливерпул Бредли Барколя трансфери бўйича музокараларга киришмоқдаЛиверпул Бредли Барколя трансфери бўйича музокараларга киришмоқдаБугун, 00:35Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Кеча, 23:13Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиКеча, 22:54Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиМадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиКеча, 22:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди