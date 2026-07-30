Стеам Мачине ўйин консоли AMD FSR 4.1 технологиясини қўллаб-қувватлай бошлади

·0·Техно
Стеам Мачине ўйин консоли AMD FSR 4.1 технологиясини қўллаб-қувватлай бошлади

Вальве компанияси ўзининг машҳур Стеам Мачине консоли ҳақида янги тафсилотларни маълум қилди ва ўйинчиларни муҳим янгилик билан хурсанд қилди. ixbt.com маълумотига кўра, эндиликда қурилма AMD компаниясининг замонавий FSR 4.1 апскейлер технологиясини тўлиқ қўллаб-қувватлайди, бу эса графика сифатини сезиларли даражада ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, FSR технологиясининг ушбу версияси аввалги FSR 3 авлодига нисбатан анча мукаммал ишлаб чиқилган бўлиб, айниқса Performance режимида сезиларли устунликка эга. Стеам Мачине консолининг унумдорлиги чекланганлигини инобатга олсак, ушбу режим қурилма эгалари учун энг асосий ва қулай ечимлардан бирига айланиши кутилмоқда.

Корпус дизайни ва мустақил ишлаб чиқариш имконияти

Технологик янгиликлардан ташқари, Вальве компанияси фойдаланувчиларга ўзига хос эркинлик тақдим этди. Хабарда келтирилишича, ишлаб чиқарувчи Стеам Мачине ташқи корпуси учун махсус КАД-файлларни очиқ эълон қилди. Бу ўз навбатида қизиқувчиларга ўз дизайн вариантларини мустақил равишда лойиҳалаш имконини беради.

Ушбу файллар ёрдамида фойдаланувчилар ўзлари ёқтирган корпусни махсус 3D-принтерларда чоп этишлари ёки бошқа замонавий усуллар ёрдамида ишлаб чиқаришлари мумкин бўлади. Бундай ёндашув қурилмани шахсийлаштириш ва фойдаланувчи тажрибасини янада бойитиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Сотувга чиқариш муддати ва буюртмалар ҳолати

Қурилманинг бозорга чиқиш муддати ва фойдаланувчиларга етказиб берилиши бўйича ҳам аниқлик киритилди. Вальве вакилларининг маълум қилишича, агар харидор буюртмалар навбатида етарлича юқори ўринни эгаллаган бўлса, у жорий йилнинг охиригача харидни амалга ошириш таклифи туширилган махсус хатни қабул қилиб олади.

Мазкур янгиликлар Стеам Мачине консолига бўлган қизиқишни янада ошириб, унинг бозордаги рақобатбардошлигини таъминлашга хизмат қилади. Компаниянинг очиқ архитектура ва дастурий таъминотни қўллаб-қувватлаш борасидаги саъй-ҳаракатлари ўйин ҳамжамияти томонидан илиқ кутиб олинмоқда.

Стеам МачинеВальвеAMDFSR 4.1Ўйин консоли
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект агенти Hugging Face тизимига қандай бузиб кирдиСунъий интеллект агенти Hugging Face тизимига қандай бузиб кирдиБугун, 00:57Radeon RX 9070 ХТ видеокарталарининг ишончлилиги маълум бўлдиRadeon RX 9070 ХТ видеокарталарининг ишончлилиги маълум бўлдиБугун, 00:56Intel Nova Лаке процессорлари кучли график ядро билан чиқадиIntel Nova Лаке процессорлари кучли график ядро билан чиқадиБугун, 00:22Sam Altman TikTok ижтимоий тармоғидан нега воз кечганини айтдиSam Altman TikTok ижтимоий тармоғидан нега воз кечганини айтдиКеча, 23:57Сунъий интеллект савдо автоматини бошқарганда: ёлғон, шантаж ва рақобатСунъий интеллект савдо автоматини бошқарганда: ёлғон, шантаж ва рақобатКеча, 23:56Бактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиКеча, 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб