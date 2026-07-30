Стеам Мачине ўйин консоли AMD FSR 4.1 технологиясини қўллаб-қувватлай бошлади
Вальве компанияси ўзининг машҳур Стеам Мачине консоли ҳақида янги тафсилотларни маълум қилди ва ўйинчиларни муҳим янгилик билан хурсанд қилди. ixbt.com маълумотига кўра, эндиликда қурилма AMD компаниясининг замонавий FSR 4.1 апскейлер технологиясини тўлиқ қўллаб-қувватлайди, бу эса графика сифатини сезиларли даражада ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, FSR технологиясининг ушбу версияси аввалги FSR 3 авлодига нисбатан анча мукаммал ишлаб чиқилган бўлиб, айниқса Performance режимида сезиларли устунликка эга. Стеам Мачине консолининг унумдорлиги чекланганлигини инобатга олсак, ушбу режим қурилма эгалари учун энг асосий ва қулай ечимлардан бирига айланиши кутилмоқда.
Корпус дизайни ва мустақил ишлаб чиқариш имкониятиТехнологик янгиликлардан ташқари, Вальве компанияси фойдаланувчиларга ўзига хос эркинлик тақдим этди. Хабарда келтирилишича, ишлаб чиқарувчи Стеам Мачине ташқи корпуси учун махсус КАД-файлларни очиқ эълон қилди. Бу ўз навбатида қизиқувчиларга ўз дизайн вариантларини мустақил равишда лойиҳалаш имконини беради.
Ушбу файллар ёрдамида фойдаланувчилар ўзлари ёқтирган корпусни махсус 3D-принтерларда чоп этишлари ёки бошқа замонавий усуллар ёрдамида ишлаб чиқаришлари мумкин бўлади. Бундай ёндашув қурилмани шахсийлаштириш ва фойдаланувчи тажрибасини янада бойитиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
Сотувга чиқариш муддати ва буюртмалар ҳолатиҚурилманинг бозорга чиқиш муддати ва фойдаланувчиларга етказиб берилиши бўйича ҳам аниқлик киритилди. Вальве вакилларининг маълум қилишича, агар харидор буюртмалар навбатида етарлича юқори ўринни эгаллаган бўлса, у жорий йилнинг охиригача харидни амалга ошириш таклифи туширилган махсус хатни қабул қилиб олади.
Мазкур янгиликлар Стеам Мачине консолига бўлган қизиқишни янада ошириб, унинг бозордаги рақобатбардошлигини таъминлашга хизмат қилади. Компаниянинг очиқ архитектура ва дастурий таъминотни қўллаб-қувватлаш борасидаги саъй-ҳаракатлари ўйин ҳамжамияти томонидан илиқ кутиб олинмоқда.
…