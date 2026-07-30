Redmi Турбо 6 Max смартфонининг асосий тавсифлари ошкор этилди
Смартфонлар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар фойдаланувчиларга янада қувватли ва илғор қурилмаларни тақдим этишга интилмоқда. Яқин келажакда эътибор марказига тушиши кутилаётган янги авлод гаджетларидан бири — Redmi Турбо 6 Max модели бўлиб, унинг илк техник хусусиятлари ва ташқи кўриниши интернетда тарқалди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
НокиаПоверУсер нашри маълумотига кўра, бўлажак смартфон ўзининг ноёб имкониятлари билан технология ихлосмандларини лол қолдиришга ҳозирлик кўрмоқда. Қурилма замонавий талабларга тўла жавоб берадиган илғор компонентлар билан жиҳозланиши ва ўзига хос дизайн ечимларини намойиш этиши кутилмоқда.
Кенгайтирилган экран ва замонавий платформаОқишларга кўра, Redmi Турбо 6 Max текис юзага эга бўлган йирик, диагонали 7 дюймли экран билан таъминланади. Мазкур дисплей 2K пикселлар сонини қўллаб-қувватлаб, тасвирнинг ўта аниқ ва сифатли чиқишини таъминлайди.
Смартфоннинг аппарат қисмига келадиган бўлсак, унинг "юраги" сифатида MediaTek компаниясининг келгусида тақдим этилиши кутилаётган замонавий процессорларидан бири — Dimensity 9500s ёки Dimensity 9600s танланиши тахмин қилинмоқда. Ушбу процессор қурилманинг юқори унумдорлиги ва тезкор ишлашини кафолатлайди.
Рекорд даражадаги аккумулятор ва ўзига хос дизайнУшбу моделнинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири — бу унинг улкан қувват манбаи ҳисобланади. Тарқатилган маълумотларга кўра, смартфон нақ 10 000 мА·ч сиғимли ўта йирик аккумулятор билан жиҳозланади. Бу эса фойдаланувчиларга қувват ҳақида қайғурмасдан узоқ вақт давомида фаол фойдаланиш имконини беради.
Ташқи кўриниш борасида ҳам сезиларли ўзгаришлар кутилмоқда. Қайд этилишича, янги гаджет текис қиррали корпус ва орқа панелда жойлашган горизонтал камераси блоки билан ажралиб туради. Таъкидлаш жоизки, орқа панелнинг услубий жиҳатдан безатилиши iPhone Air моделларини эслатиб юборади.
Ҳозирча дастлабки маълумотлар даражасида турган ушбу истиқболли смартфоннинг расмий тақдимоти 2027-йилнинг биринчи чорагига режалаштирилган бўлиши мумкин. Вақт ўтиши билан ишлаб чиқарувчи томонидан бошқа тафсилотлар ҳам очиқланиши кутилмоқда.
…