Redmi Турбо 6 Max смартфонининг асосий тавсифлари ошкор этилди

·49·Техно
Redmi Турбо 6 Max смартфонининг асосий тавсифлари ошкор этилди

Смартфонлар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар фойдаланувчиларга янада қувватли ва илғор қурилмаларни тақдим этишга интилмоқда. Яқин келажакда эътибор марказига тушиши кутилаётган янги авлод гаджетларидан бири — Redmi Турбо 6 Max модели бўлиб, унинг илк техник хусусиятлари ва ташқи кўриниши интернетда тарқалди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

НокиаПоверУсер нашри маълумотига кўра, бўлажак смартфон ўзининг ноёб имкониятлари билан технология ихлосмандларини лол қолдиришга ҳозирлик кўрмоқда. Қурилма замонавий талабларга тўла жавоб берадиган илғор компонентлар билан жиҳозланиши ва ўзига хос дизайн ечимларини намойиш этиши кутилмоқда.

Кенгайтирилган экран ва замонавий платформа

Оқишларга кўра, Redmi Турбо 6 Max текис юзага эга бўлган йирик, диагонали 7 дюймли экран билан таъминланади. Мазкур дисплей 2K пикселлар сонини қўллаб-қувватлаб, тасвирнинг ўта аниқ ва сифатли чиқишини таъминлайди.

Смартфоннинг аппарат қисмига келадиган бўлсак, унинг "юраги" сифатида MediaTek компаниясининг келгусида тақдим этилиши кутилаётган замонавий процессорларидан бири — Dimensity 9500s ёки Dimensity 9600s танланиши тахмин қилинмоқда. Ушбу процессор қурилманинг юқори унумдорлиги ва тезкор ишлашини кафолатлайди.

Рекорд даражадаги аккумулятор ва ўзига хос дизайн

Ушбу моделнинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири — бу унинг улкан қувват манбаи ҳисобланади. Тарқатилган маълумотларга кўра, смартфон нақ 10 000 мА·ч сиғимли ўта йирик аккумулятор билан жиҳозланади. Бу эса фойдаланувчиларга қувват ҳақида қайғурмасдан узоқ вақт давомида фаол фойдаланиш имконини беради.

Ташқи кўриниш борасида ҳам сезиларли ўзгаришлар кутилмоқда. Қайд этилишича, янги гаджет текис қиррали корпус ва орқа панелда жойлашган горизонтал камераси блоки билан ажралиб туради. Таъкидлаш жоизки, орқа панелнинг услубий жиҳатдан безатилиши iPhone Air моделларини эслатиб юборади.

Ҳозирча дастлабки маълумотлар даражасида турган ушбу истиқболли смартфоннинг расмий тақдимоти 2027-йилнинг биринчи чорагига режалаштирилган бўлиши мумкин. Вақт ўтиши билан ишлаб чиқарувчи томонидан бошқа тафсилотлар ҳам очиқланиши кутилмоқда.

RedmiСмартфонларMediaTekТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta корпоратив сунъий интеллект бозорида фаолиятини кенгайтирмоқдаMeta корпоратив сунъий интеллект бозорида фаолиятини кенгайтирмоқдаБугун, 03:28Хитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилдиХитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилдиБугун, 03:27Хитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқдиХитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқдиБугун, 02:54Афсонавий Винамп плеери Деэзер билан ҳамкорликда қайтмоқдаАфсонавий Винамп плеери Деэзер билан ҳамкорликда қайтмоқдаБугун, 02:28АҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар тақиқланиши мумкинАҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар тақиқланиши мумкинБугун, 02:27Лилиан Венг Тинкинг Мачинесни тарк этиб, OpenAIга қайтдиЛилиан Венг Тинкинг Мачинесни тарк этиб, OpenAIга қайтдиБугун, 02:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб