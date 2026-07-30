Францияда эркак уйидаги қутилардан беш чақалоқ жасадини топди

·1·Дунё
Францияда эркак уйидаги қутилардан беш чақалоқ жасадини топди

Францияда содир бўлган даҳшатли воқеа жамоатчиликни ларзага солди. Мамлакатнинг тарихий Оранж шаҳрида яшовчи 32 ёшли аёл билан турмуш ўртоғи ўртасидаги жанжал кутилмаган ва мудҳиш ҳолатнинг фош бўлишига сабаб бўлди. Ҳодиса юзасидан ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан суриштирув ишлари бошланган.

Маълум қилинишича, аёл ва унинг турмуш ўртоғи уйда сақланаётган картон қутиларнинг ичидаги нарсалар ҳақида баҳслашган. Қизиғи шундаки, аёл жанжалдан бир кун аввал уй шароитида соғлом ўғил фарзандни дунёга келтирган эди. Баҳс давомида у қорин қисмида кучли оғриқ сезаётганини айтган ва шундан кейин шифохонага олиб кетилган.

Тергов манбаларига кўра, аёл шифохонага олиб кетилганидан сўнг турмуш ўртоғи уйда қолиб, баҳсга сабаб бўлган картон қутиларни очиб кўрган. Шу вақтда у қутилар ичида сақланган беш нафар чақалоқ жасадига дуч келган.

Дастлабки маълумотларга кўра, барча жасадлар анча вақт аввалги бўлиб, улар парчаланиш жараёнида бўлган. Қолдиқлар уйнинг иккинчи қаватида катта полиэтилен халта ичига жойланган бир нечта картон қутиларга солиб қўйилгани аниқланган.

Маҳаллий Le Parisien нашрининг ёзишича, эркак турмуш ўртоғининг ҳомиладорлиги ҳақида фақат яқинда билган. Айтилишича, аёл ундан аввал уч марта ҳомиладор эмаслигини таъкидлаган. Жасадлар топилган халтани эркак шифохонага олиб борган ва тиббиёт муассасаси ходимлари бу ҳақда дарҳол полицияга хабар берган.

Суд-тиббий эксперт хулосасига кўра, топилган қолдиқлар беш нафар чақалоққа тегишли экани тасдиқланган. Энди эса уларнинг ўлим сабаблари ва бошқа муҳим ҳолатларни аниқлаш мақсадида қўшимча суд-тиббий экспертизалар ўтказилиши режалаштирилган.

Карпантра прокуратураси маълум қилишича, эркак терговчиларга турмуш ўртоғининг эҳтимолий ҳомиладорликлари ҳақида ҳеч қандай маълумотга эга бўлмаганини билдирган. Сўроқдан кейин у қўйиб юборилган.

Айни пайтда аёл шифохонада даволанмоқда. Прокуратура маълумотига кўра, унинг аҳволи сабабли ҳозирча у ҳибсга олинмаган ва расман сўроқ қилинмаган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар мазкур иш бўйича барча ҳолатларни синчиклаб ўрганмоқда.

Маълум бўлишича, ушбу оиланинг яна икки нафар — 8 ва 12 ёшли фарзанди ҳам бор. Воқеадан кейин болаларнинг хавфсизлиги ва манфаатларини таъминлаш мақсадида болаларни ҳимоя қилиш хизмати уларнинг ҳолатини назоратга олган. Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

48 йилдан сўнг қабри топилган қиз ким экани аниқланди48 йилдан сўнг қабри топилган қиз ким экани аниқландиБугун, 01:25Танасига санчилган таёқ билан 16 километр юриб, ҳаётини сақлаб қолдиТанасига санчилган таёқ билан 16 километр юриб, ҳаётини сақлаб қолдиКеча, 21:41Исроил Ғазодаги масжидларга ҳаво ҳужумларини давом эттирмоқдаИсроил Ғазодаги масжидларга ҳаво ҳужумларини давом эттирмоқдаКеча, 20:18Бурсада 2 ёшли бола бассейнда чўкиб вафот этдиБурсада 2 ёшли бола бассейнда чўкиб вафот этдиКеча, 20:13Ҳиндистондаги кучли ёмғирлар ва сел оқимида бўғма илон сузиб келиб аҳолини қўрқитиб юбордиҲиндистондаги кучли ёмғирлар ва сел оқимида бўғма илон сузиб келиб аҳолини қўрқитиб юбордиКеча, 18:08Дубай ҳукумати аёллар учун “авлодлар бунёдкори” атамасини расман тасдиқладиДубай ҳукумати аёллар учун “авлодлар бунёдкори” атамасини расман тасдиқладиКеча, 18:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда