Афсонавий Винамп плеери Деэзер билан ҳамкорликда қайтмоқда
Рақамли мусиқа оламида ўзига хос тарихга эга бўлган ва миллионлаб фойдаланувчиларнинг ёшлигини эслатувчи Винамп бренди янги мусиқий плеер ҳамда преминум стриминг хизматини ишга туширишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Винамп ва Деэзер компаниялари ўртасида стратегик ҳамкорлик имзоланган бўлиб, у келажакдаги мусиқий обуна хизматини тақдим этишга қаратилган. Ушбу қадам афсонавий дастурнинг замонавий стриминг даврига мослашиб, катта бозорда ўз ўрнини қайтадан эгаллашга уринишидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Имзоланган келишувга кўра, Винамп ўзининг таниш бренди ва ноёб фойдаланувчи интерфейсини сақлаб қолган ҳолда, Деэзер технологиялари ҳамда унинг глобал лицензияланган мусиқа каталогидан фойдаланади. Янги авлод Винамп Плаер дастурини 2027 йилнинг биринчи ярмида чиқариш режалаштирилган. Компанияларнинг таъкидлашича, янги илова анъанавий стриминг платформаларидан тубдан фарқ қилиб, фойдаланувчиларга бутунлай бошқача тажриба тақдим этади.
Янги авлод плеерининг имкониятлариКелгуси йилда тақдим этилиши кутилаётган илова фақатгина онлайн мусиқа тинглаш билан чекланиб қолмайди. Дастур фойдаланувчининг шахсий маҳаллий мусиқа кутубхоналари, интернет-радио станциялари, подкастлар ва шахсий булутли коллекцияларини ягона иловада бирлаштиришга мўлжалланган. Бу эса тингловчиларга барча севимли аудиоларни бир жойда бошқариш имконини беради.
Шунингдек, янги Винамп интерфейсни мослаштириш, ижтимоий функциялар ҳамда мусиқаларни қидириш, тартибга солиш жараёнларига алоҳида эътибор қаратади. Дастур яратувчилари бугунги кундаги рақамли стриминг гигантлари ҳукмрон бозор шароитида ўзларининг ўзига хос ёндашуви билан ажралиб туришига таянмоқда.
Бозордаги рақобат ва ретро технологиялар тўлқиниҲозирги кунда мусиқа стриминг бозори Spotify, Apple Мусик ва YouTube Мусик каби улкан платформалар билан тўла. Шундай экан, фойдаланувчиларнинг яна битта пуллик обунага пул тўлашга тайёрлиги ҳозирча сўроқ остида турибди. Шунга қарамай, Винамп ўзининг бепул иш стол версиясидан ҳозирги кунда ҳам 40 миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчи фойдаланаётганини таъкидлайди.
Ушбу эълон сўнгги пайтларда кузатилаётган ретро технологияларга бўлган қизиқишнинг ортиши фонида содир бўлмоқда. Кассета ленталари, MP3 плеерлар ва ҳатто иПод қурилмаларига нисбатан носталгия кайфияти кучайган бир пайтда, Винамп ўзининг бой тарихидан унумли фойдаланишни мақсад қилган. Йиллар давомида НФТ интеграцияси ва ижодкорларни қўллаб-қувватлаш каби турли йўналишларни синаб кўрган бренд бу сафар ўзининг асл қадриятларига қайтмоқда.
…