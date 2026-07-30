Афсонавий Винамп плеери Деэзер билан ҳамкорликда қайтмоқда

·30·Техно
Афсонавий Винамп плеери Деэзер билан ҳамкорликда қайтмоқда

Рақамли мусиқа оламида ўзига хос тарихга эга бўлган ва миллионлаб фойдаланувчиларнинг ёшлигини эслатувчи Винамп бренди янги мусиқий плеер ҳамда преминум стриминг хизматини ишга туширишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Винамп ва Деэзер компаниялари ўртасида стратегик ҳамкорлик имзоланган бўлиб, у келажакдаги мусиқий обуна хизматини тақдим этишга қаратилган. Ушбу қадам афсонавий дастурнинг замонавий стриминг даврига мослашиб, катта бозорда ўз ўрнини қайтадан эгаллашга уринишидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Имзоланган келишувга кўра, Винамп ўзининг таниш бренди ва ноёб фойдаланувчи интерфейсини сақлаб қолган ҳолда, Деэзер технологиялари ҳамда унинг глобал лицензияланган мусиқа каталогидан фойдаланади. Янги авлод Винамп Плаер дастурини 2027 йилнинг биринчи ярмида чиқариш режалаштирилган. Компанияларнинг таъкидлашича, янги илова анъанавий стриминг платформаларидан тубдан фарқ қилиб, фойдаланувчиларга бутунлай бошқача тажриба тақдим этади.

Янги авлод плеерининг имкониятлари

Келгуси йилда тақдим этилиши кутилаётган илова фақатгина онлайн мусиқа тинглаш билан чекланиб қолмайди. Дастур фойдаланувчининг шахсий маҳаллий мусиқа кутубхоналари, интернет-радио станциялари, подкастлар ва шахсий булутли коллекцияларини ягона иловада бирлаштиришга мўлжалланган. Бу эса тингловчиларга барча севимли аудиоларни бир жойда бошқариш имконини беради.

Шунингдек, янги Винамп интерфейсни мослаштириш, ижтимоий функциялар ҳамда мусиқаларни қидириш, тартибга солиш жараёнларига алоҳида эътибор қаратади. Дастур яратувчилари бугунги кундаги рақамли стриминг гигантлари ҳукмрон бозор шароитида ўзларининг ўзига хос ёндашуви билан ажралиб туришига таянмоқда.

Бозордаги рақобат ва ретро технологиялар тўлқини

Ҳозирги кунда мусиқа стриминг бозори Spotify, Apple Мусик ва YouTube Мусик каби улкан платформалар билан тўла. Шундай экан, фойдаланувчиларнинг яна битта пуллик обунага пул тўлашга тайёрлиги ҳозирча сўроқ остида турибди. Шунга қарамай, Винамп ўзининг бепул иш стол версиясидан ҳозирги кунда ҳам 40 миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчи фойдаланаётганини таъкидлайди.

Ушбу эълон сўнгги пайтларда кузатилаётган ретро технологияларга бўлган қизиқишнинг ортиши фонида содир бўлмоқда. Кассета ленталари, MP3 плеерлар ва ҳатто иПод қурилмаларига нисбатан носталгия кайфияти кучайган бир пайтда, Винамп ўзининг бой тарихидан унумли фойдаланишни мақсад қилган. Йиллар давомида НФТ интеграцияси ва ижодкорларни қўллаб-қувватлаш каби турли йўналишларни синаб кўрган бренд бу сафар ўзининг асл қадриятларига қайтмоқда.

ВинампДеэзерМусиқа стримингаТехнология янгиликлариРетро технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta корпоратив сунъий интеллект бозорида фаолиятини кенгайтирмоқдаMeta корпоратив сунъий интеллект бозорида фаолиятини кенгайтирмоқдаБугун, 03:28Хитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилдиХитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилдиБугун, 03:27Хитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқдиХитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқдиБугун, 02:54АҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар тақиқланиши мумкинАҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар тақиқланиши мумкинБугун, 02:27Лилиан Венг Тинкинг Мачинесни тарк этиб, OpenAIга қайтдиЛилиан Венг Тинкинг Мачинесни тарк этиб, OpenAIга қайтдиБугун, 02:20Redmi Турбо 6 Max смартфонининг асосий тавсифлари ошкор этилдиRedmi Турбо 6 Max смартфонининг асосий тавсифлари ошкор этилдиБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб