АҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар тақиқланиши мумкин

·32·Техно
АҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар тақиқланиши мумкин

АҚШ расмийлари AI Актион План ташаббуси доирасида автоном роботлар импортига нисбатан янги чекловларни жорий этишга тайёргарлик кўрмоқда. Федерал алоқа комиссияси (ФКК) эълон қилган ҳужжатларга таяниб, ixbt.com хабар беришича, мазкур янги қоидалар доирасига нафақат гуманоид ҳамда тўрт оёқли роботлар, балки маиший техника воситалари ҳам тушиши мумкин. Ушбу ташаббус мамлакат бозорига кириб келаётган ақлли қурилмалар хавфсизлигини таъминлаш ва таъминот занжирларини тартибга солишга қаратилгани билан муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳужжатга мувофиқ, робот тушунчасига мустақил равишда ҳаракатлана оладиган, турли датчиклар билан жиҳозланган, тармоққа уланиш имкониятига эга бўлган ҳамда док-станцияси билан бирга оғирлиги 4,4 фунтдан (тахминан 2 килограммдан) ортиқ бўлган қурилмалар киритилган. Мазкур таърифга кўра, бугунги кунда оммалашган аксарият замонавий робот-чангютгичлар, ювиш воситаларини бажарувчи роботлар, майсазор ўришга мўлжалланган роботлаштирилган газонокосилкалар, шунингдек, бассейнларни тозалаш, юкларни ташиш ҳамда омборхона ва ишлаб чиқариш корхоналарини автоматлаштириш қурилмалари хавф остида қолмоқда.

Импорт учун махсус рухсатнома талаб этилади

Таклиф этилаётган қоидаларга кўра, ушбу турдаги янги қурилмаларнинг импорт қилиниши махсус рухсатнома олинмагунча тақиқланади. Бироқ мазкур чекловлардан қочиш йўллари ҳам кўзда тутилган. Хусусан, ўз ишлаб чиқариш қувватлари ва таъминот занжирларини АҚШ ҳудудига кўчириб ўтказаётган компаниялар учун истиснолар белгиланиши кўзда тутилган.

Шу билан бирга, жорий чекловлар аллақачон ФКК сертификатидан ўтиб улгурган қурилмаларга таъсир қилмайди. Бундай моделлар АҚШ бозорида аввалгидек эркин сотилаверади. Шунингдек, аллақачон фойдаланиб келинаётган роботлар эгалари ҳам уларнинг кундалик иш фаолиятида ҳеч қандай ўзгаришларга дуч келишмайди.

Бозорга таъсири ва истиқболлари

Агар ушбу ҳужжат сезиларли ўзгаришларсиз қабул қилиниб, кучга кирадиган бўлса, робототехниканинг янги моделлари АҚШ бозорига бошқа мамлакатларга нисбатан кечикиб кириб келиши мумкин. Айрим ҳолатларда эса зарур рухсатномалар олингунга қадар компаниялар янги маҳсулотларини сотувга чиқармасликка қарор қилишлари ҳам эҳтимолдан холи эмас.

Мазкур ташаббус Хитойда ишлаб чиқариладиган маиший ва профессионал робототехника импортига жиддий тўсиқ қўйиб, маҳаллий бозор иштирокчилари ва таъминот занжири сиёсатига сезиларли даражада таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Экспертларнинг фикрича, бу каби чоралар келгусида технологик бозорларда рақобат муҳитини ўзгартириб юбориши мумкин.

АҚШРоботларЧангютгичХитойТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta корпоратив сунъий интеллект бозорида фаолиятини кенгайтирмоқдаMeta корпоратив сунъий интеллект бозорида фаолиятини кенгайтирмоқдаБугун, 03:28Хитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилдиХитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилдиБугун, 03:27Хитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқдиХитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқдиБугун, 02:54Афсонавий Винамп плеери Деэзер билан ҳамкорликда қайтмоқдаАфсонавий Винамп плеери Деэзер билан ҳамкорликда қайтмоқдаБугун, 02:28Лилиан Венг Тинкинг Мачинесни тарк этиб, OpenAIга қайтдиЛилиан Венг Тинкинг Мачинесни тарк этиб, OpenAIга қайтдиБугун, 02:20Redmi Турбо 6 Max смартфонининг асосий тавсифлари ошкор этилдиRedmi Турбо 6 Max смартфонининг асосий тавсифлари ошкор этилдиБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб