АҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар тақиқланиши мумкин
АҚШ расмийлари AI Актион План ташаббуси доирасида автоном роботлар импортига нисбатан янги чекловларни жорий этишга тайёргарлик кўрмоқда. Федерал алоқа комиссияси (ФКК) эълон қилган ҳужжатларга таяниб, ixbt.com хабар беришича, мазкур янги қоидалар доирасига нафақат гуманоид ҳамда тўрт оёқли роботлар, балки маиший техника воситалари ҳам тушиши мумкин. Ушбу ташаббус мамлакат бозорига кириб келаётган ақлли қурилмалар хавфсизлигини таъминлаш ва таъминот занжирларини тартибга солишга қаратилгани билан муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳужжатга мувофиқ, робот тушунчасига мустақил равишда ҳаракатлана оладиган, турли датчиклар билан жиҳозланган, тармоққа уланиш имкониятига эга бўлган ҳамда док-станцияси билан бирга оғирлиги 4,4 фунтдан (тахминан 2 килограммдан) ортиқ бўлган қурилмалар киритилган. Мазкур таърифга кўра, бугунги кунда оммалашган аксарият замонавий робот-чангютгичлар, ювиш воситаларини бажарувчи роботлар, майсазор ўришга мўлжалланган роботлаштирилган газонокосилкалар, шунингдек, бассейнларни тозалаш, юкларни ташиш ҳамда омборхона ва ишлаб чиқариш корхоналарини автоматлаштириш қурилмалари хавф остида қолмоқда.
Импорт учун махсус рухсатнома талаб этиладиТаклиф этилаётган қоидаларга кўра, ушбу турдаги янги қурилмаларнинг импорт қилиниши махсус рухсатнома олинмагунча тақиқланади. Бироқ мазкур чекловлардан қочиш йўллари ҳам кўзда тутилган. Хусусан, ўз ишлаб чиқариш қувватлари ва таъминот занжирларини АҚШ ҳудудига кўчириб ўтказаётган компаниялар учун истиснолар белгиланиши кўзда тутилган.
Шу билан бирга, жорий чекловлар аллақачон ФКК сертификатидан ўтиб улгурган қурилмаларга таъсир қилмайди. Бундай моделлар АҚШ бозорида аввалгидек эркин сотилаверади. Шунингдек, аллақачон фойдаланиб келинаётган роботлар эгалари ҳам уларнинг кундалик иш фаолиятида ҳеч қандай ўзгаришларга дуч келишмайди.
Бозорга таъсири ва истиқболлариАгар ушбу ҳужжат сезиларли ўзгаришларсиз қабул қилиниб, кучга кирадиган бўлса, робототехниканинг янги моделлари АҚШ бозорига бошқа мамлакатларга нисбатан кечикиб кириб келиши мумкин. Айрим ҳолатларда эса зарур рухсатномалар олингунга қадар компаниялар янги маҳсулотларини сотувга чиқармасликка қарор қилишлари ҳам эҳтимолдан холи эмас.
Мазкур ташаббус Хитойда ишлаб чиқариладиган маиший ва профессионал робототехника импортига жиддий тўсиқ қўйиб, маҳаллий бозор иштирокчилари ва таъминот занжири сиёсатига сезиларли даражада таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Экспертларнинг фикрича, бу каби чоралар келгусида технологик бозорларда рақобат муҳитини ўзгартириб юбориши мумкин.
…