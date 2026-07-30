Лилиан Венг Тинкинг Мачинесни тарк этиб, OpenAIга қайтди
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи мутахассислардан бири, Тинкинг Мачинес компанияси асосчиларидан бири Лилиан Венг ўз лавозимидан кетишини эълон қилди ва кўп ўтмай OpenAI жамоасига қайта қўшилди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур кадрлар алмашинуви AI бозорида мутахассислар учун кечаётган кескин рақобат даврида муҳим воқеалардан бирига айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Лилиан Венг ўнинг бу қарорига соғлиғидаги муаммолар сабаб бўлганини ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида маълум қилди. Унинг ёзишича, бошланғич босқичдаги стартап талаб қиладиган юқори суръатда давом этишга кучи етмаяпти. Доимий стресс ва оғир иш ҳажми унинг жисмоний ҳолатига салбий таъсир кўрсатгани учун шундай қадам ташлашга мажбур бўлган.
OpenAI'даги янги вазифалар ва тадқиқотларЧоршанба куни OpenAI вакиллари Лилиан Венг компанияга қайтаётганини тасдиқлади. Аввалроқ у ушбу ташкилотда сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича вице-президент лавозимида фаолият юритган эди. Компания вакилининг сўзларига кўра, Венг OpenAI'нинг ички тадқиқотларини тезлаштиришга қаратилган юқори даражадаги гуруҳга раҳбарлик қилади.
Мазкур жамоа сунъий интеллект тизимларига янада қудратли бўлиш учун ўз-ўзини такомиллаштириш имконини берувчи рекурсив жараёнлар устидаги тадқиқотларни мувофиқлаштиради. Бу йўналиш замонавий сунъий интеллект технологияларининг келажаги учун стратегик аҳамият касб этади.
Стартап ва йирик лабораториялар ўртасидаги фарқМутахассисларнинг таъкидлашича, Венгнинг тез суръатдаги стартапни тарк этиб, яна йирик компанияга қайтиши дастлабки баёнотларга зидек кўриниши мумкин. Бироқ компания асосчиси бўлмаган жойда ишлаш унинг зиммасидаги бевосита босимни камайтириши кутилмоқда.
Тинкинг Мачинес асосчиси ва OpenAI'нинг собиқ технологик директори Мира Мурати Венгнинг соғлиғига эътибор қаратиш ҳақидаги қарорини қўллаб-қувватлади. Х ижтимоий тармоғида қолдирилган изоҳларда Мурати биргаликдаги фаолият учун миннатдорлик билдириб, Венгнинг соғлиғини биринчи ўринга қўйганидан мамнунлигини таъкидлади.
…