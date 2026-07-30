Лилиан Венг Тинкинг Мачинесни тарк этиб, OpenAIга қайтди

·24·Техно
Лилиан Венг Тинкинг Мачинесни тарк этиб, OpenAIга қайтди

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи мутахассислардан бири, Тинкинг Мачинес компанияси асосчиларидан бири Лилиан Венг ўз лавозимидан кетишини эълон қилди ва кўп ўтмай OpenAI жамоасига қайта қўшилди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур кадрлар алмашинуви AI бозорида мутахассислар учун кечаётган кескин рақобат даврида муҳим воқеалардан бирига айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Лилиан Венг ўнинг бу қарорига соғлиғидаги муаммолар сабаб бўлганини ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида маълум қилди. Унинг ёзишича, бошланғич босқичдаги стартап талаб қиладиган юқори суръатда давом этишга кучи етмаяпти. Доимий стресс ва оғир иш ҳажми унинг жисмоний ҳолатига салбий таъсир кўрсатгани учун шундай қадам ташлашга мажбур бўлган.

OpenAI'даги янги вазифалар ва тадқиқотлар

Чоршанба куни OpenAI вакиллари Лилиан Венг компанияга қайтаётганини тасдиқлади. Аввалроқ у ушбу ташкилотда сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича вице-президент лавозимида фаолият юритган эди. Компания вакилининг сўзларига кўра, Венг OpenAI'нинг ички тадқиқотларини тезлаштиришга қаратилган юқори даражадаги гуруҳга раҳбарлик қилади.

Мазкур жамоа сунъий интеллект тизимларига янада қудратли бўлиш учун ўз-ўзини такомиллаштириш имконини берувчи рекурсив жараёнлар устидаги тадқиқотларни мувофиқлаштиради. Бу йўналиш замонавий сунъий интеллект технологияларининг келажаги учун стратегик аҳамият касб этади.

Стартап ва йирик лабораториялар ўртасидаги фарқ

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Венгнинг тез суръатдаги стартапни тарк этиб, яна йирик компанияга қайтиши дастлабки баёнотларга зидек кўриниши мумкин. Бироқ компания асосчиси бўлмаган жойда ишлаш унинг зиммасидаги бевосита босимни камайтириши кутилмоқда.

Тинкинг Мачинес асосчиси ва OpenAI'нинг собиқ технологик директори Мира Мурати Венгнинг соғлиғига эътибор қаратиш ҳақидаги қарорини қўллаб-қувватлади. Х ижтимоий тармоғида қолдирилган изоҳларда Мурати биргаликдаги фаолият учун миннатдорлик билдириб, Венгнинг соғлиғини биринчи ўринга қўйганидан мамнунлигини таъкидлади.

Лилиан ВенгOpenAIТинкинг МачинесСуний интеллектМира Мурати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta корпоратив сунъий интеллект бозорида фаолиятини кенгайтирмоқдаMeta корпоратив сунъий интеллект бозорида фаолиятини кенгайтирмоқдаБугун, 03:28Хитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилдиХитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилдиБугун, 03:27Хитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқдиХитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқдиБугун, 02:54Афсонавий Винамп плеери Деэзер билан ҳамкорликда қайтмоқдаАфсонавий Винамп плеери Деэзер билан ҳамкорликда қайтмоқдаБугун, 02:28АҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар тақиқланиши мумкинАҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар тақиқланиши мумкинБугун, 02:27Redmi Турбо 6 Max смартфонининг асосий тавсифлари ошкор этилдиRedmi Турбо 6 Max смартфонининг асосий тавсифлари ошкор этилдиБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб