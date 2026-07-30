Милос Керкез: Андони Ираола – Ливерпул учун мукаммал мураббий
Англия Премер-лигасининг гранд клубларидан бири бўлган Ливерпул ёзги танаффус вақтида кутилмаган мураббий алмашинувини бошдан кечирди. Жамоанинг венгер ҳарбий ҳимоячиси Милос Керкез The Athletic нашрига берган интервюсида собиқ устози Андони Ираоланинг мерсисайдликлар сафига келиши жамоа ўйинини янада кучайтиришини таъкидлаб ўтди. Футболчининг фикрича, испаниялик мутахассиснинг тактик ёндашуви жамоага ўзининг энг яхши спорт формасини тиклашда ва олдинга қадам ташлашда энг мақбул вариант ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Андони Ираоланинг тайинланиши Ливерпул раҳбарияти учун кескин бурилиш бўлди. Бу ҳолат Милос Керкез учун эса таниш ва муваффақиятли ҳамкорликнинг давоми маъносини англатади. 2023-йилнинг ёзида Нидерландиянинг AZ клубидан Борнмут сафига ўтган венгер футболчиси испаниялик мураббий қўл остида порлаб чиқди. Икки мавсум давомида у 74 та учрашувда майдонга тушиб, 2024–2025-йилги мавсум якунларига кўра ПФА талқини бўйича йил рамзий терма жамоасидан жой олди.
Ана шу ёрқин ўйинлари туфайли 22 ёшли чап қанот ҳимоячиси 40 миллион фунт стерлинг эвазига Ливерпулга трансфер қилинди. Эндиликда у янги бош мураббийнинг талаблари ва футбол фалсафасини жамоадошларига етказиб беришда асосий фигурага айланди. Керкезнинг таъкидлашича, Ираола жамоавий интенсивликка, юқори прессингга ва майдоннинг ҳар бир қисмида фаол курашишга алоҳида эътибор қаратади.
Арне Слотнинг кутилмаган истеъфоси ва жамоадаги янги вазиятGoal.com хабар беришича, Арне Слотнинг лавозимидан озод этилиши нафақат мухлислар, балки футболчиларнинг ўзи учун ҳам катта кутилмаган янгилик бўлган. Нидерландиялик мутахассис жамоани дебют 2024–25-йилги мавсумдаёқ Англия Премер-лигаси чемпионлигига олиб келган эди. Бироқ шунга қарамай, шартнома якунланганидан кейин чемпионатдаги натижаларнинг беқарорлиги ва жамоанинг бешинчи ўринни эгаллагани раҳбариятни кескин қарор қабул қилишга мажбур қилди.
“Бу мен учун катта кутилмаган воқеа бўлди. Сербияда ухлаб ётган эдим, акам уйғотиб, янгиликни кўрсатди”, дейди Милос Керкез Слотнинг кетиши ҳақидаги хотиралари билан ўртоқлашиб. Футболчи ўтган мавсум жамоа стандартларига мос келмаганини ва келаси йил албатта яхшиланиши кераклигини тан олди. Шунга қарамай, Чемпионлар лигасига йўлланма олинган бўлса-да, раҳбарият талабига кўра ўзгаришлар муқаррар эди.
АҚШдаги машғулотлар ва Ираоланинг услубиҲозирги вақтда Ливерпул АҚШдаги мавсумолди турнеси доирасида янги мураббийнинг тактик талабларига мослашиш устида жадал иш олиб бормоқда. Андони Ираоланинг тиниmsиз прессингга асосланган услуби футболчилардан жисмоний жиҳатдан мукаммал тайёргарликни талаб қилади. Америкадаги жазирама иссиқда ўтаётган машғулотлар жуда оғир кечаётган бўлса-да, бу футболчиларнинг имкониятларини янада очишга хизмат қилмоқда.
Милос Керкез ўтган мавсумда Ливерпул сафида барча мусобақаларда 48 та учрашувда қатнашиб, 2 та гол ва 2 та голли узатмага муаллифлик қилган эди. Янги мураббий ҳақида фикр билдирар экан, футболчи унинг профессионаллигини алоҳида таъкидлади: “У ўйин пайтида ён чизиқда жуда кўп эмоция намойиш этади, лекин кийиниш хонасида ва машғулотларда анча хотиржам. У барчага бирдек муносабатда бўлишни афзал кўради”.
…