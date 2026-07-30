Милос Керкез: Андони Ираола – Ливерпул учун мукаммал мураббий

·26·Спорт
Милос Керкез: Андони Ираола – Ливерпул учун мукаммал мураббий

Англия Премер-лигасининг гранд клубларидан бири бўлган Ливерпул ёзги танаффус вақтида кутилмаган мураббий алмашинувини бошдан кечирди. Жамоанинг венгер ҳарбий ҳимоячиси Милос Керкез The Athletic нашрига берган интервюсида собиқ устози Андони Ираоланинг мерсисайдликлар сафига келиши жамоа ўйинини янада кучайтиришини таъкидлаб ўтди. Футболчининг фикрича, испаниялик мутахассиснинг тактик ёндашуви жамоага ўзининг энг яхши спорт формасини тиклашда ва олдинга қадам ташлашда энг мақбул вариант ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Андони Ираоланинг тайинланиши Ливерпул раҳбарияти учун кескин бурилиш бўлди. Бу ҳолат Милос Керкез учун эса таниш ва муваффақиятли ҳамкорликнинг давоми маъносини англатади. 2023-йилнинг ёзида Нидерландиянинг AZ клубидан Борнмут сафига ўтган венгер футболчиси испаниялик мураббий қўл остида порлаб чиқди. Икки мавсум давомида у 74 та учрашувда майдонга тушиб, 2024–2025-йилги мавсум якунларига кўра ПФА талқини бўйича йил рамзий терма жамоасидан жой олди.

Ана шу ёрқин ўйинлари туфайли 22 ёшли чап қанот ҳимоячиси 40 миллион фунт стерлинг эвазига Ливерпулга трансфер қилинди. Эндиликда у янги бош мураббийнинг талаблари ва футбол фалсафасини жамоадошларига етказиб беришда асосий фигурага айланди. Керкезнинг таъкидлашича, Ираола жамоавий интенсивликка, юқори прессингга ва майдоннинг ҳар бир қисмида фаол курашишга алоҳида эътибор қаратади.

Арне Слотнинг кутилмаган истеъфоси ва жамоадаги янги вазият

Goal.com хабар беришича, Арне Слотнинг лавозимидан озод этилиши нафақат мухлислар, балки футболчиларнинг ўзи учун ҳам катта кутилмаган янгилик бўлган. Нидерландиялик мутахассис жамоани дебют 2024–25-йилги мавсумдаёқ Англия Премер-лигаси чемпионлигига олиб келган эди. Бироқ шунга қарамай, шартнома якунланганидан кейин чемпионатдаги натижаларнинг беқарорлиги ва жамоанинг бешинчи ўринни эгаллагани раҳбариятни кескин қарор қабул қилишга мажбур қилди.

“Бу мен учун катта кутилмаган воқеа бўлди. Сербияда ухлаб ётган эдим, акам уйғотиб, янгиликни кўрсатди”, дейди Милос Керкез Слотнинг кетиши ҳақидаги хотиралари билан ўртоқлашиб. Футболчи ўтган мавсум жамоа стандартларига мос келмаганини ва келаси йил албатта яхшиланиши кераклигини тан олди. Шунга қарамай, Чемпионлар лигасига йўлланма олинган бўлса-да, раҳбарият талабига кўра ўзгаришлар муқаррар эди.

АҚШдаги машғулотлар ва Ираоланинг услуби

Ҳозирги вақтда Ливерпул АҚШдаги мавсумолди турнеси доирасида янги мураббийнинг тактик талабларига мослашиш устида жадал иш олиб бормоқда. Андони Ираоланинг тиниmsиз прессингга асосланган услуби футболчилардан жисмоний жиҳатдан мукаммал тайёргарликни талаб қилади. Америкадаги жазирама иссиқда ўтаётган машғулотлар жуда оғир кечаётган бўлса-да, бу футболчиларнинг имкониятларини янада очишга хизмат қилмоқда.

Милос Керкез ўтган мавсумда Ливерпул сафида барча мусобақаларда 48 та учрашувда қатнашиб, 2 та гол ва 2 та голли узатмага муаллифлик қилган эди. Янги мураббий ҳақида фикр билдирар экан, футболчи унинг профессионаллигини алоҳида таъкидлади: “У ўйин пайтида ён чизиқда жуда кўп эмоция намойиш этади, лекин кийиниш хонасида ва машғулотларда анча хотиржам. У барчага бирдек муносабатда бўлишни афзал кўради”.

ЛиверпулМилос КеркезАндони ИраолаAPЛФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этдиМилан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 03:12Фулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёрФулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёрБугун, 02:39Месси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клубларМесси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клубларБугун, 01:18Манчини: Можароли кетиш сири, Гравина билан низо ва мухлисларга ваъда!Манчини: Можароли кетиш сири, Гравина билан низо ва мухлисларга ваъда!Бугун, 00:39Можаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошладиМожаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошладиБугун, 00:36Ливерпул Бредли Барколя трансфери бўйича музокараларга киришмоқдаЛиверпул Бредли Барколя трансфери бўйича музокараларга киришмоқдаБугун, 00:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди