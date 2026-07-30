Фулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёр
Англиянинг Фулхэм клуби Реал Мадрид ҳужумчиси Гонсало Гарсияни ўз сафига қўшиб олиш учун Мадрид клуби талаб қилган миқдордан ҳам юқори маблағ тўлашга тайёрлигини билдирди. АС нашри тарқатган маълумотларга кўра, Лондон жамоаси истиқболли футболчининг трансфери бўйича музокараларда жиддий муваффақиятга эришиб бормоқда, бироқ томонлар ўртасида келишув тузилишига турли ёндашувлар тўсқинлик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Фулхэм раҳбарияти 22 ёшли футболчининг ҳуқуқларини тўлиқ қўлга киритиш учун 60 миллион еврогача бўлган улкан маблағни сарфлашга шай. Инглиз клуби футболчининг салоҳиятига юқори баҳо бериб, келгусида ҳужум чизиғини қайтадан шакллантириш муаммосига дуч келмаслик учун унинг тўлақонли эгаси бўлишни талаб қилмоқда. Бироқ мазкур трансферга Испания грандининг сиёсати ва келажакдаги молиявий манфаатлари зид келмоқда.
Мадридликларнинг позицияси ва трансфер шартлариРеал Мадрид раҳбарияти молиявий фойда кўриш нуқтаи назаридан яхшигина даромад олиши мумкин бўлса-да, ёш тўпурар билан бутунлай хайрлашишни истамаяпти. Клуб Нико Паз трансферида қўлланилган стратегияга амал қилган ҳолда, футболчи ҳуқуқларининг фақат бир қисмини сотиш ва келажакдаги эҳтимолий трансферлардан фоиз олиш ҳуқуқини сақлаб қолишни режалаштирмоқда. Мадридликлар ҳужум чизиғидаги зичлик сабабли стратегик сотувларга қўл ураётган бўлса-да, ўз академиясининг энг порлоқ битирувчиларидан бирини бутунлай қўйиб юборишни хоҳламаяпти.
Гонсало Гарсиянинг Реал Мадрид билан амалдаги шартномаси 2030-йилнинг июнигача мўлжалланган бўлиб, бу клубга музокараларда етарлича устунлик беради. Футболчи мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсатишга интилиб, Леганесга қарши ўртоқлик учрашувида гол уришга муваффақ бўлганди. У Реал Мадрид Кастилла сафида 73 та учрашувда 30 та гол урган бўлса, клубнинг асосий жамоасидаги умумий ўйинларида 13 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган.
Фулхэм режаси ва Арбелоа омилиАнглия клубининг бу қадар қатъий туришига собиқ мураббий Альваро Арбелоа сабаб бўлмоқда. Илгари Кастилла жамоасида Гарсияни бошқарган мутахассис ҳужум чизиғини айнан шу футболчи атрофида қурмоқчи ва уни Англияда етакчига айлантирмоқчи. Шу боис Фулхэм мутасаддилари фақат 50 фоиз ҳуқуқлар учун 30 миллион евро тўлашни эмас, балки тўлиқ назоратни қўлга киритишни мақсад қилган.
Ҳозирги вақтда икки клуб ўртасидаги асосий келишмовчилик шартнома тузилиши ва эгалик ҳуқуқининг фоиз нисбатига бориб тақалмоқда. Реал Мадрид ўз академияси битирувчилари бўйича сўнгги трансфер ойналарида муваффақиятли қўллаб келган сиёсатидан воз кечиш ниятида эмас. Агар томонлар келишувга эришмаса, Фулхэм бошқа муқобил вариантларни кўриб чиқиши ёки таклифни янада яхшилаши талаб этилади.
…