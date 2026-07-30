Фулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёр

·27·Спорт
Фулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёр

Англиянинг Фулхэм клуби Реал Мадрид ҳужумчиси Гонсало Гарсияни ўз сафига қўшиб олиш учун Мадрид клуби талаб қилган миқдордан ҳам юқори маблағ тўлашга тайёрлигини билдирди. АС нашри тарқатган маълумотларга кўра, Лондон жамоаси истиқболли футболчининг трансфери бўйича музокараларда жиддий муваффақиятга эришиб бормоқда, бироқ томонлар ўртасида келишув тузилишига турли ёндашувлар тўсқинлик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Фулхэм раҳбарияти 22 ёшли футболчининг ҳуқуқларини тўлиқ қўлга киритиш учун 60 миллион еврогача бўлган улкан маблағни сарфлашга шай. Инглиз клуби футболчининг салоҳиятига юқори баҳо бериб, келгусида ҳужум чизиғини қайтадан шакллантириш муаммосига дуч келмаслик учун унинг тўлақонли эгаси бўлишни талаб қилмоқда. Бироқ мазкур трансферга Испания грандининг сиёсати ва келажакдаги молиявий манфаатлари зид келмоқда.

Мадридликларнинг позицияси ва трансфер шартлари

Реал Мадрид раҳбарияти молиявий фойда кўриш нуқтаи назаридан яхшигина даромад олиши мумкин бўлса-да, ёш тўпурар билан бутунлай хайрлашишни истамаяпти. Клуб Нико Паз трансферида қўлланилган стратегияга амал қилган ҳолда, футболчи ҳуқуқларининг фақат бир қисмини сотиш ва келажакдаги эҳтимолий трансферлардан фоиз олиш ҳуқуқини сақлаб қолишни режалаштирмоқда. Мадридликлар ҳужум чизиғидаги зичлик сабабли стратегик сотувларга қўл ураётган бўлса-да, ўз академиясининг энг порлоқ битирувчиларидан бирини бутунлай қўйиб юборишни хоҳламаяпти.

Гонсало Гарсиянинг Реал Мадрид билан амалдаги шартномаси 2030-йилнинг июнигача мўлжалланган бўлиб, бу клубга музокараларда етарлича устунлик беради. Футболчи мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсатишга интилиб, Леганесга қарши ўртоқлик учрашувида гол уришга муваффақ бўлганди. У Реал Мадрид Кастилла сафида 73 та учрашувда 30 та гол урган бўлса, клубнинг асосий жамоасидаги умумий ўйинларида 13 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган.

Фулхэм режаси ва Арбелоа омили

Англия клубининг бу қадар қатъий туришига собиқ мураббий Альваро Арбелоа сабаб бўлмоқда. Илгари Кастилла жамоасида Гарсияни бошқарган мутахассис ҳужум чизиғини айнан шу футболчи атрофида қурмоқчи ва уни Англияда етакчига айлантирмоқчи. Шу боис Фулхэм мутасаддилари фақат 50 фоиз ҳуқуқлар учун 30 миллион евро тўлашни эмас, балки тўлиқ назоратни қўлга киритишни мақсад қилган.

Ҳозирги вақтда икки клуб ўртасидаги асосий келишмовчилик шартнома тузилиши ва эгалик ҳуқуқининг фоиз нисбатига бориб тақалмоқда. Реал Мадрид ўз академияси битирувчилари бўйича сўнгги трансфер ойналарида муваффақиятли қўллаб келган сиёсатидан воз кечиш ниятида эмас. Агар томонлар келишувга эришмаса, Фулхэм бошқа муқобил вариантларни кўриб чиқиши ёки таклифни янада яхшилаши талаб этилади.

Реал МадридФулҳамГонсало ГарсияТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этдиМилан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 03:12Милос Керкез: Андони Ираола – Ливерпул учун мукаммал мураббийМилос Керкез: Андони Ираола – Ливерпул учун мукаммал мураббийБугун, 02:34Месси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клубларМесси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клубларБугун, 01:18Манчини: Можароли кетиш сири, Гравина билан низо ва мухлисларга ваъда!Манчини: Можароли кетиш сири, Гравина билан низо ва мухлисларга ваъда!Бугун, 00:39Можаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошладиМожаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошладиБугун, 00:36Ливерпул Бредли Барколя трансфери бўйича музокараларга киришмоқдаЛиверпул Бредли Барколя трансфери бўйича музокараларга киришмоқдаБугун, 00:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди