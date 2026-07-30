Meta корпоратив сунъий интеллект бозорида фаолиятини кенгайтирмоқда
Meta компанияси корпоратив сунъий интеллект йўналишидаги режаларини шунчаки бизнес агентлари билан чеклаб қўймайди. ixbt.com маълумотига кўра, технология гиганти ушбу бозорда API хизматлари, ҳисоблаш қувватларини бевосита сотиш ва бошқа йирик хизматларни ҳам жорий этишни режалаштирмоқда. Бу қадам компанияга асосий даромад манбаи бўлган рекламадан ташқари янги молиявий оқимларни очиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жорий йилнинг июн ойида Meta мижозларга хизмат кўрсатиш ва кундалик операцияларни бажаришга мўлжалланган илк бизнес агентини тақдим этган эди. Аммо Meta раҳбари Марк Зукерберг инвесторлар билан бўлган сўнгги чораклик ҳисобот йиғилишида бу борадаги амбициялар анча кенгроқ эканини таъкидлади. Компания аввалига ўзининг миллионлаб реклама берувчилари базасига хизмат кўрсатишга, яни хабар алмашиш иловаларида ишлайдиган сунъий интеллект агентларини таклиф қилишга эътибор қаратади.
Кенгайтирилган имкониятлар ва янги хизматларЗукербергнинг сўзларига кўра, янги тизимлар бизнесларга ўз мижозлари билан сунъий интеллект интерфейси орқали мулоқот қилиш имконини беради. Компания худди анъанавий реклама тизимидаги каби, тадбиркорларга аниқ натижалар етказиб берилгандагина ҳақ олади. Бу ёндашув Meta ва унинг миллионлаб кичик бизнес ҳамкорлари ўртасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
Шунингдек, Meta келгусида фақат кичик бизнес билан чекланиб қолмай, ўзининг ички дастурлаш, ишланмалар ва маҳсулдорлик воситаларини ҳам ташқи мижозларга таклиф этишни кўриб чиқмоқда. Компания бу воситаларни дастлаб ўз эҳтиёжлари учун яратган бўлса-да, эндиликда уларни бошқа йирик ва кичик корхоналарга ҳам етказиб бериш учун катта имкониятларни кўрмоқда.
Қувватлар ва келажакдаги режаларБироқ Зукерберг корпоратив сегментда савдо қилиш Meta учун мутлақо янги йўналиш эканини ва бу бошқа турдаги ёндашувни талаб қилишини тан олди. Ҳисоблаш қувватларини (компуте) сотиш масаласига тўхталаркан, компания даромад олиш эҳтиёжи ҳамда ўзининг келажакдаги режаларини амалга ошириш ўртасида мувозанат сақлашга ҳаракат қилаётганини билдирди.
Meta ҳозирда ҳисоблаш қувватларини ўзи сотиб олган нархдан сезиларли даражада юқори премий билан сотиш имкониятига эга. Шунга қарамай, Зукерберг барча қувватларни сотиб юбориб, қисқа муддатли фойда ортидан қувиш ақлсизлик бўлишини таъкидлади. Компания шахсий сунъий интеллект тизимларига яқинлашиб борар экан, инфратузилмани узоқ ва қисқа муддатли режаларни ўз ичига олган портфел сифатида бошқаради.
…