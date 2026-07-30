Meta корпоратив сунъий интеллект бозорида фаолиятини кенгайтирмоқда

·22·Техно
Meta корпоратив сунъий интеллект бозорида фаолиятини кенгайтирмоқда

Meta компанияси корпоратив сунъий интеллект йўналишидаги режаларини шунчаки бизнес агентлари билан чеклаб қўймайди. ixbt.com маълумотига кўра, технология гиганти ушбу бозорда API хизматлари, ҳисоблаш қувватларини бевосита сотиш ва бошқа йирик хизматларни ҳам жорий этишни режалаштирмоқда. Бу қадам компанияга асосий даромад манбаи бўлган рекламадан ташқари янги молиявий оқимларни очиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жорий йилнинг июн ойида Meta мижозларга хизмат кўрсатиш ва кундалик операцияларни бажаришга мўлжалланган илк бизнес агентини тақдим этган эди. Аммо Meta раҳбари Марк Зукерберг инвесторлар билан бўлган сўнгги чораклик ҳисобот йиғилишида бу борадаги амбициялар анча кенгроқ эканини таъкидлади. Компания аввалига ўзининг миллионлаб реклама берувчилари базасига хизмат кўрсатишга, яни хабар алмашиш иловаларида ишлайдиган сунъий интеллект агентларини таклиф қилишга эътибор қаратади.

Кенгайтирилган имкониятлар ва янги хизматлар

Зукербергнинг сўзларига кўра, янги тизимлар бизнесларга ўз мижозлари билан сунъий интеллект интерфейси орқали мулоқот қилиш имконини беради. Компания худди анъанавий реклама тизимидаги каби, тадбиркорларга аниқ натижалар етказиб берилгандагина ҳақ олади. Бу ёндашув Meta ва унинг миллионлаб кичик бизнес ҳамкорлари ўртасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.

Шунингдек, Meta келгусида фақат кичик бизнес билан чекланиб қолмай, ўзининг ички дастурлаш, ишланмалар ва маҳсулдорлик воситаларини ҳам ташқи мижозларга таклиф этишни кўриб чиқмоқда. Компания бу воситаларни дастлаб ўз эҳтиёжлари учун яратган бўлса-да, эндиликда уларни бошқа йирик ва кичик корхоналарга ҳам етказиб бериш учун катта имкониятларни кўрмоқда.

Қувватлар ва келажакдаги режалар

Бироқ Зукерберг корпоратив сегментда савдо қилиш Meta учун мутлақо янги йўналиш эканини ва бу бошқа турдаги ёндашувни талаб қилишини тан олди. Ҳисоблаш қувватларини (компуте) сотиш масаласига тўхталаркан, компания даромад олиш эҳтиёжи ҳамда ўзининг келажакдаги режаларини амалга ошириш ўртасида мувозанат сақлашга ҳаракат қилаётганини билдирди.

Meta ҳозирда ҳисоблаш қувватларини ўзи сотиб олган нархдан сезиларли даражада юқори премий билан сотиш имкониятига эга. Шунга қарамай, Зукерберг барча қувватларни сотиб юбориб, қисқа муддатли фойда ортидан қувиш ақлсизлик бўлишини таъкидлади. Компания шахсий сунъий интеллект тизимларига яқинлашиб борар экан, инфратузилмани узоқ ва қисқа муддатли режаларни ўз ичига олган портфел сифатида бошқаради.

MetaMark ZuckerbergСунъий интеллектТехнологияларБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиMicrosoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиБугун, 03:57Hongqi электромобиллари учун рекорд даражадаги тезкор батареяни намойиш этдиHongqi электромобиллари учун рекорд даражадаги тезкор батареяни намойиш этдиБугун, 03:52Хитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилдиХитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилдиБугун, 03:27Хитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқдиХитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқдиБугун, 02:54Афсонавий Винамп плеери Деэзер билан ҳамкорликда қайтмоқдаАфсонавий Винамп плеери Деэзер билан ҳамкорликда қайтмоқдаБугун, 02:28АҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар тақиқланиши мумкинАҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар тақиқланиши мумкинБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб