Хитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқди
ҲМД компанияси ўзининг носталжик дизайнга эга бўлган янги ихчам ҲМД Тоуч AI гаджетини Хитой бозорида сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма JD.com савдо платформасида 469 юан ёки тахминан 70 доллар нархда таклиф этилмоқда ва ўзининг имкониятлари билан кичик форматли телефонлар орасида ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг ташқи кўриниши ҳисобланади. Расмий тавсифларга кўра, телефон дизайни афсонавий Нокиа Лумиа услубидан илҳомланган ҳолда яратилган бўлиб, фойдаланувчиларга бир нечта ёрқин ранг вариантларида тақдим этилади. Гаджетнинг қалинлиги атиги 10,85 миллиметрни ташкил этади.
Техник хусусиятлар ва имкониятларҚурилма 240×320 пиксел ўлчамига эга бўлган 3,2 дюймли ТФТ-экран билан жиҳозланган. Олд панелида 0,3 мегапикселли селфи-камера жойлашган бўлса, орқа панелга 2 мегапикселли асосий камера ўрнатилган. Шунингдек, корпуснинг юқори қисмида махсус созланадиган жисмоний тугма мавжуд бўлиб, уни фавқулодда СОС чақирув тугмаси сифатида ҳам ишлатиш мумкин.
Аккумулятор сиғими 1950 мА/с ни ташкил этиб, 4 В қувват олиш қувватини қўллаб-қувватлайди. Техник қисмига келсак, телефон Унисок T127 процессори, 64 МБ тезкор ва 128 МБ доимий хотира билан жиҳозланган бўлиб, оддий вазифалар учун мўлжалланган.
Ноёб функциялар ва сунъий интеллектУшбу тоифадаги қурилмалар учун камдан-кам учрайдиган муҳим хусусиятлардан бири бу Wi-Fi тармоғига уланиш ҳамда уни тарқатиш (нуқта сифатида ишлаш) функциясининг мавжудлигидир. Телефон 4G тармоқларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди ва бу унинг алоқа имкониятларини кенгайтиради.
Хитой бозори учун мўлжалланган версиясида фойдаланувчилар учун бир қатор қулай иловалар олдиндан ўрнатилган. Булар қаторига Доубао AI сунъий интеллекти, Алипай тўлов тизими, Мигу Мусик ҳамда машҳур Снаке ўйини киради. Арзон нархи ва ретро дизайни туфайли ушбу гаджет харидорлар эътиборини тортиши кутилмоқда.
…