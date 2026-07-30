Хитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқди

·24·Техно
Хитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқди

ҲМД компанияси ўзининг носталжик дизайнга эга бўлган янги ихчам ҲМД Тоуч AI гаджетини Хитой бозорида сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма JD.com савдо платформасида 469 юан ёки тахминан 70 доллар нархда таклиф этилмоқда ва ўзининг имкониятлари билан кичик форматли телефонлар орасида ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг ташқи кўриниши ҳисобланади. Расмий тавсифларга кўра, телефон дизайни афсонавий Нокиа Лумиа услубидан илҳомланган ҳолда яратилган бўлиб, фойдаланувчиларга бир нечта ёрқин ранг вариантларида тақдим этилади. Гаджетнинг қалинлиги атиги 10,85 миллиметрни ташкил этади.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Қурилма 240×320 пиксел ўлчамига эга бўлган 3,2 дюймли ТФТ-экран билан жиҳозланган. Олд панелида 0,3 мегапикселли селфи-камера жойлашган бўлса, орқа панелга 2 мегапикселли асосий камера ўрнатилган. Шунингдек, корпуснинг юқори қисмида махсус созланадиган жисмоний тугма мавжуд бўлиб, уни фавқулодда СОС чақирув тугмаси сифатида ҳам ишлатиш мумкин.

Аккумулятор сиғими 1950 мА/с ни ташкил этиб, 4 В қувват олиш қувватини қўллаб-қувватлайди. Техник қисмига келсак, телефон Унисок T127 процессори, 64 МБ тезкор ва 128 МБ доимий хотира билан жиҳозланган бўлиб, оддий вазифалар учун мўлжалланган.

Ноёб функциялар ва сунъий интеллект

Ушбу тоифадаги қурилмалар учун камдан-кам учрайдиган муҳим хусусиятлардан бири бу Wi-Fi тармоғига уланиш ҳамда уни тарқатиш (нуқта сифатида ишлаш) функциясининг мавжудлигидир. Телефон 4G тармоқларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди ва бу унинг алоқа имкониятларини кенгайтиради.

Хитой бозори учун мўлжалланган версиясида фойдаланувчилар учун бир қатор қулай иловалар олдиндан ўрнатилган. Булар қаторига Доубао AI сунъий интеллекти, Алипай тўлов тизими, Мигу Мусик ҳамда машҳур Снаке ўйини киради. Арзон нархи ва ретро дизайни туфайли ушбу гаджет харидорлар эътиборини тортиши кутилмоқда.

ҲМД Тоуч AIНокиа ЛумиаСмартфонларХитой бозориГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta корпоратив сунъий интеллект бозорида фаолиятини кенгайтирмоқдаMeta корпоратив сунъий интеллект бозорида фаолиятини кенгайтирмоқдаБугун, 03:28Хитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилдиХитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилдиБугун, 03:27Афсонавий Винамп плеери Деэзер билан ҳамкорликда қайтмоқдаАфсонавий Винамп плеери Деэзер билан ҳамкорликда қайтмоқдаБугун, 02:28АҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар тақиқланиши мумкинАҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар тақиқланиши мумкинБугун, 02:27Лилиан Венг Тинкинг Мачинесни тарк этиб, OpenAIга қайтдиЛилиан Венг Тинкинг Мачинесни тарк этиб, OpenAIга қайтдиБугун, 02:20Redmi Турбо 6 Max смартфонининг асосий тавсифлари ошкор этилдиRedmi Турбо 6 Max смартфонининг асосий тавсифлари ошкор этилдиБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб