Хитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилди

·26·Техно
Хитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилди

Хитой фуқаро авиацияси университети тадқиқотчилари учувчисиз учиш аппаратларини тўғридан-тўғри парвоз вақтида лазер нури ёрдамида электр энергияси билан таъминлашга мўлжалланган янги экспериментал технологияни тақдим этишди. Мазкур ишланма дронларнинг ҳавода қолиш муддатини сезиларли даражада узайтириш ҳамда уларнинг аккумулятор ҳажмига бўлган қарамлигини камайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида эътиборга лойиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лазер энергиясини электрга айлантирувчи инновацион тизим

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технологиянинг асосини дрон қаноти остига ўрнатиладиган ўта юпқа махсус қабул қилгич ташкил этади. Қабул қилгич икки қатламли схема асосида ишлашга мўлжалланган бўлиб, унинг юқори қисмидаги перовскит элементи лазер нурланиш энергиясини электр токига айлантириб беради. Унинг остида жойлашган термоэлектрик генератор эса иш жараёнида ҳосил бўладиган ортиқча иссиқликдан қўшимча энергия ишлаб чиқариш имконини беради.

Мутахассислар олдида турган энг асосий муҳандислик вазифаларидан бири ускунанинг қизиб кетишининг олдини олиш эди. Дастлабки синовлар чоғида қабул қилгич ҳарорати 80–90 даражагача кўтарилган. Ушбу муаммони бартараф этиш мақсадида муҳандислар иссиқлик узатишни камайтирадиган махсус нанокристаллардан фойдаланишган ва қанот конструкциясига махсус ҳаво йўлларини киритишган.

Парвоз пайтида самарадорликни ошириш ечимлари

Янги конструкция ўзига хос тарзда ишлайди: парвоз вақтида келаётган ҳаво оқими тизимни табиий равишда совутади ва шу билан бирга термоэлектрик қатламнинг ишлаш самарадорлигини янада оширади. Лаборатория шароитида ўтказилган синовлар янги технологиянинг лазер энергиясини электр токига айлантириш коэффициенти 38,49 фоизни ташкил этганини кўрсатди.

Намойиш этиш жараёнида олинган қувват кичик ҳаво винтли моделининг ишлашини таъминлаш учун тўла етарли экани амалда тасдиқланди. Гарчи ҳозирча ушбу тизим фақат экспериментал босқичда турса-да, муҳандислар эришилган натижалардан мамнун.

Лойиҳа муаллифларининг режасига кўра, кейинги босқичда технологияни очиқ фазода реал учувчисиз қурилмалар ёрдамида синовдан ўтказиш кўзда тутилган. Агарда ушбу синовлар ҳам муваффақиятли якунланса, келгусида узоқ масофаларга юк ташувчи ва узоқ вақт давомида осмонда қолиши талаб этиладиган дронларни бошқаришда туб бурилиш ясалиши кутилмоқда.

ЛазерДронТехнологияХитойИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиMicrosoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиБугун, 03:57Hongqi электромобиллари учун рекорд даражадаги тезкор батареяни намойиш этдиHongqi электромобиллари учун рекорд даражадаги тезкор батареяни намойиш этдиБугун, 03:52Meta корпоратив сунъий интеллект бозорида фаолиятини кенгайтирмоқдаMeta корпоратив сунъий интеллект бозорида фаолиятини кенгайтирмоқдаБугун, 03:28Хитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқдиХитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқдиБугун, 02:54Афсонавий Винамп плеери Деэзер билан ҳамкорликда қайтмоқдаАфсонавий Винамп плеери Деэзер билан ҳамкорликда қайтмоқдаБугун, 02:28АҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар тақиқланиши мумкинАҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар тақиқланиши мумкинБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб