Хитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилди
Хитой фуқаро авиацияси университети тадқиқотчилари учувчисиз учиш аппаратларини тўғридан-тўғри парвоз вақтида лазер нури ёрдамида электр энергияси билан таъминлашга мўлжалланган янги экспериментал технологияни тақдим этишди. Мазкур ишланма дронларнинг ҳавода қолиш муддатини сезиларли даражада узайтириш ҳамда уларнинг аккумулятор ҳажмига бўлган қарамлигини камайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида эътиборга лойиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лазер энергиясини электрга айлантирувчи инновацион тизимixbt.com маълумотига кўра, ушбу технологиянинг асосини дрон қаноти остига ўрнатиладиган ўта юпқа махсус қабул қилгич ташкил этади. Қабул қилгич икки қатламли схема асосида ишлашга мўлжалланган бўлиб, унинг юқори қисмидаги перовскит элементи лазер нурланиш энергиясини электр токига айлантириб беради. Унинг остида жойлашган термоэлектрик генератор эса иш жараёнида ҳосил бўладиган ортиқча иссиқликдан қўшимча энергия ишлаб чиқариш имконини беради.
Мутахассислар олдида турган энг асосий муҳандислик вазифаларидан бири ускунанинг қизиб кетишининг олдини олиш эди. Дастлабки синовлар чоғида қабул қилгич ҳарорати 80–90 даражагача кўтарилган. Ушбу муаммони бартараф этиш мақсадида муҳандислар иссиқлик узатишни камайтирадиган махсус нанокристаллардан фойдаланишган ва қанот конструкциясига махсус ҳаво йўлларини киритишган.
Парвоз пайтида самарадорликни ошириш ечимлариЯнги конструкция ўзига хос тарзда ишлайди: парвоз вақтида келаётган ҳаво оқими тизимни табиий равишда совутади ва шу билан бирга термоэлектрик қатламнинг ишлаш самарадорлигини янада оширади. Лаборатория шароитида ўтказилган синовлар янги технологиянинг лазер энергиясини электр токига айлантириш коэффициенти 38,49 фоизни ташкил этганини кўрсатди.
Намойиш этиш жараёнида олинган қувват кичик ҳаво винтли моделининг ишлашини таъминлаш учун тўла етарли экани амалда тасдиқланди. Гарчи ҳозирча ушбу тизим фақат экспериментал босқичда турса-да, муҳандислар эришилган натижалардан мамнун.
Лойиҳа муаллифларининг режасига кўра, кейинги босқичда технологияни очиқ фазода реал учувчисиз қурилмалар ёрдамида синовдан ўтказиш кўзда тутилган. Агарда ушбу синовлар ҳам муваффақиятли якунланса, келгусида узоқ масофаларга юк ташувчи ва узоқ вақт давомида осмонда қолиши талаб этиладиган дронларни бошқаришда туб бурилиш ясалиши кутилмоқда.
…