BMW харажатлар ва Хитойдаги босим ортидан G-Class рақобатчиси лойиҳасини тўхтатди
Германиянинг машҳур автомобилсозлик компанияси BMW ўзининг келгусидаги маҳсулотлар стратегиясини қайта кўриб чиқишни бошлади. Хусусан, ixbt.com маълумотига кўра, бренд Mercedes-Benz G-Class моделига рақиб бўлиши кутилган янги йўлдан озувчи автомобил лойиҳасини вақтинча музлатиб қўйди. Ушбу қарор жаҳон автомобил бозоридаги кескин ўзгаришлар, Хитойдаги талабнинг пасайиши ва янги рақобат шароитлари фонида қабул қилинди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Компаниянинг иккинчи чорак якунлари бўйича ҳисоботидан сўнг сўзга чиққан янги бош директор Милан Неделжковиć сўнгги бир йил ичида автомобилсозлик бозорида драматик бурилиш юз берганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Хитой бозорида талабнинг заифлашуви, маҳаллий хитойлик рақибларнинг босими кучайгани, АҚШдаги қаттиқ савдо тўсиқлари ҳамда турли минтақалардаги талаблар ўртасидаги тафовутлар немис автомобил гигантини режаларини ўзгартиришга мажбур қилмоқда.
Глобал бозорлардаги муаммолар ва Хитой омилиМилан Неделжковиć Хитойдаги бозор шароитларининг кескин ёмонлашуви компания июн ойида ўз прогнозларини ўзгартиришига асосий сабаб бўлганини алоҳида таъкидлади. Ҳозирда Хитойнинг янги рақобатбардош брендлари Осиё-Тинч океани минтақаси, Лотин Америкаси ва Европа бозорларига фаол кириб бормоқда. Шунингдек, тарифлар, валюта тебранишлари, Европадаги қаттиқ тартибга солиш чоралари ва Яқин Шарқдаги зиддиятлар BMW бизнес моделига ўз таъсирини ўтказмоқда.
Шу боисдан немис компанияси мавжуд дастурлар барча бозорлар учун бирдек мос келади деган тахминдан воз кечиб, келгусида қайси технологиялар, моделлар ва двигателлар зарурлигини қайта таҳлил қилмоқда. Янги стратегия доирасида янги ҳамкорлик алоқалари ҳам иқтисодий, ҳам технологик жиҳатдан фойдали бўлиши мумкин бўлган йўналишлар ўрганилмоқда.
G74 лойиҳасининг тақдири нима бўлди?BMW Mюнхендаги бош қароргоҳи манбаларининг хабар беришича, ушбу глобал қайта кўриб чиқиш жараёни аллақачон узоқ кутилган моделлардан бирига ўз таъсирини ўтказган. Хусусан, G74 индекси остидаги офф-роадер (йўлтанламас) лойиҳаси якуний маъқуллашни ололмаган ва ҳозирда тўхтатиб қўйилган.
Дастлаб Неуе Классе электромобиллари концепцияси асосида ишлаб чиқилиши режалаштирилган ушбу кроссовер кейинчалик турли хил қувват қурилмаларини (двигателларни) таклиф қилувчи CLAР архитектурасига ўтказилган эди. Гарчи BMW расман ушбу моделнинг тақдири бўйича изоҳ бермаган бўлса-да унинг тўхтатилиши раҳбариятнинг янги инвестиция ёндашувига тўла мос келади.
Мутахассисларнинг фикрича, жорий шароитда фақатгина электромобилларга тикиш қилиш хавфли эканини тушунган BMW бензини, дизели, гидрид, тўлиқ электр ва ҳатто водородда ишлайдиган двигателларни бир вақтнинг ўзида ривожлантириш йўлидан бормоқда. Чунки турли йирик бозорларда мижозларнинг хоҳиш-истаклари бир-биридан кескин фарқ қилмоқда ва бу келгусидаги моделлар тақдирини ҳал қилувчи асосий омилга айланмоқда.
…