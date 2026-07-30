BMW харажатлар ва Хитойдаги босим ортидан G-Class рақобатчиси лойиҳасини тўхтатди

·0·Авто
BMW харажатлар ва Хитойдаги босим ортидан G-Class рақобатчиси лойиҳасини тўхтатди

Германиянинг машҳур автомобилсозлик компанияси BMW ўзининг келгусидаги маҳсулотлар стратегиясини қайта кўриб чиқишни бошлади. Хусусан, ixbt.com маълумотига кўра, бренд Mercedes-Benz G-Class моделига рақиб бўлиши кутилган янги йўлдан озувчи автомобил лойиҳасини вақтинча музлатиб қўйди. Ушбу қарор жаҳон автомобил бозоридаги кескин ўзгаришлар, Хитойдаги талабнинг пасайиши ва янги рақобат шароитлари фонида қабул қилинди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Компаниянинг иккинчи чорак якунлари бўйича ҳисоботидан сўнг сўзга чиққан янги бош директор Милан Неделжковиć сўнгги бир йил ичида автомобилсозлик бозорида драматик бурилиш юз берганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Хитой бозорида талабнинг заифлашуви, маҳаллий хитойлик рақибларнинг босими кучайгани, АҚШдаги қаттиқ савдо тўсиқлари ҳамда турли минтақалардаги талаблар ўртасидаги тафовутлар немис автомобил гигантини режаларини ўзгартиришга мажбур қилмоқда.

Глобал бозорлардаги муаммолар ва Хитой омили

Милан Неделжковиć Хитойдаги бозор шароитларининг кескин ёмонлашуви компания июн ойида ўз прогнозларини ўзгартиришига асосий сабаб бўлганини алоҳида таъкидлади. Ҳозирда Хитойнинг янги рақобатбардош брендлари Осиё-Тинч океани минтақаси, Лотин Америкаси ва Европа бозорларига фаол кириб бормоқда. Шунингдек, тарифлар, валюта тебранишлари, Европадаги қаттиқ тартибга солиш чоралари ва Яқин Шарқдаги зиддиятлар BMW бизнес моделига ўз таъсирини ўтказмоқда.

Шу боисдан немис компанияси мавжуд дастурлар барча бозорлар учун бирдек мос келади деган тахминдан воз кечиб, келгусида қайси технологиялар, моделлар ва двигателлар зарурлигини қайта таҳлил қилмоқда. Янги стратегия доирасида янги ҳамкорлик алоқалари ҳам иқтисодий, ҳам технологик жиҳатдан фойдали бўлиши мумкин бўлган йўналишлар ўрганилмоқда.

G74 лойиҳасининг тақдири нима бўлди?

BMW Mюнхендаги бош қароргоҳи манбаларининг хабар беришича, ушбу глобал қайта кўриб чиқиш жараёни аллақачон узоқ кутилган моделлардан бирига ўз таъсирини ўтказган. Хусусан, G74 индекси остидаги офф-роадер (йўлтанламас) лойиҳаси якуний маъқуллашни ололмаган ва ҳозирда тўхтатиб қўйилган.

Дастлаб Неуе Классе электромобиллари концепцияси асосида ишлаб чиқилиши режалаштирилган ушбу кроссовер кейинчалик турли хил қувват қурилмаларини (двигателларни) таклиф қилувчи CLAР архитектурасига ўтказилган эди. Гарчи BMW расман ушбу моделнинг тақдири бўйича изоҳ бермаган бўлса-да унинг тўхтатилиши раҳбариятнинг янги инвестиция ёндашувига тўла мос келади.

Мутахассисларнинг фикрича, жорий шароитда фақатгина электромобилларга тикиш қилиш хавфли эканини тушунган BMW бензини, дизели, гидрид, тўлиқ электр ва ҳатто водородда ишлайдиган двигателларни бир вақтнинг ўзида ривожлантириш йўлидан бормоқда. Чунки турли йирик бозорларда мижозларнинг хоҳиш-истаклари бир-биридан кескин фарқ қилмоқда ва бу келгусидаги моделлар тақдирини ҳал қилувчи асосий омилга айланмоқда.

BMWАвтомобилХитойЭлектромобилЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқаГиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқаБугун, 11:24Икки қўлли бозор: ишлатилган МГ 4 электромобили 7 минг фунтдан бошланмоқдаИкки қўлли бозор: ишлатилган МГ 4 электромобили 7 минг фунтдан бошланмоқдаБугун, 10:30Автомобилсозлик саноати Буюк Британия бош вазирини ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирдиАвтомобилсозлик саноати Буюк Британия бош вазирини ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирдиБугун, 04:25Mercedes-Benz янги авлод GLA кроссоверини тақдим этдиMercedes-Benz янги авлод GLA кроссоверини тақдим этдиКеча, 23:20Ваухҳалл Грандланд кроссоверининг қаттиқ осма тизими синовдан ўтдиВаухҳалл Грандланд кроссоверининг қаттиқ осма тизими синовдан ўтдиКеча, 16:27Genesis GV60 Magma: юқори унумдорлик ва амалийлик уйғунлигиGenesis GV60 Magma: юқори унумдорлик ва амалийлик уйғунлигиКеча, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси