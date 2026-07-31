«Манчестер Сити»: Империяни сақлаб қолиш ва Ҳусановнинг янги «ҳукмдорлик» позицияси
«Манчестер Сити» клубининг янги бош мураббийи етиб тайинланган Енсо Мареска жамоада Пеп Гвардиола бошлаб берган ишни катта ўзгаришларсиз давом еттириши кутилмоқда. Sport директори Угу Виана жамоа ўйини тубдан ўзгармаслигини таъкидлаган бўлса-да, ўтган мавсумда Жанлуижи Доннарумма ва Абдуқодир Ҳусанов каби футболчиларнинг хусусиятлари сабабли орқа чизиқдан қисқа узатмалар билан ҳужум бошлаш қийинлашди.
Ёз давомида «Манчестер Сити» раҳбарияти футболчиларнинг вакиллари билан музокаралар олиб борар экан, жамоа атрофида ноаниқлик ва хавотир пайдо бўлиши табиий эди. Клубнинг спорт директори Угу Виана эса бир фикрни қайта-қайта таъкидламоқда: жамоа ўйини тубдан ўзгармайди.
Ушбу мақолада биз сизга каталониялик даҳо — Пеп Гвардиоладан кейинги «Манчестер Сити»нинг тақдири, янги бош мураббий Энцо Маресканинг режалари, Доннарумманинг камчиликлари ва энг муҳими, ўзбекистонлик иқтидор соҳиби Абдуқодир Ҳусановнинг янги «ҳукмдорлик» позицияси ҳақида батафсил сўзлаб берамиз.
Гвардиола Меросини Сақлаб Қолиш ва Maреска "Омили"
Пеп Гвардиола ўн йил давомида клубга ўз ғоялари ва юқори талабларини сингдирди. У кетгач, муайян ноаниқлик пайдо бўлиши табиий эди. Угу Виана бу каби саволларга жавоб беришга мажбур, чунки янги бош мураббий Энцо Мареска айнан Гвардиола бошлаб берган ишни давом эттириш учун тайинланган. Мареска Пеп Гвардиола билан бир хил футбол фалсафасига эга ва каталониялик мутахассис штабида ишлаган. Манбалар ҳам у жамоага чин маънода мос мутахассис эканини таъкидлайди.
Диққатга сазовор факт: Маресканинг футболи аввалги мавсумдаги эмас, балки «Сити»нинг сўнгги беш йилдаги анъанавий услубига яқинроқ бўлиши айтилмоқда.
"Манчестер Сити" Услуби Нега Ўзгарди: Доннарумма ва Ҳусановнинг Афзалликлари
Ўтган мавсумда «Манчестер Сити» Премьер-лигада яккама-якка ҳимоя услуби кенгайгани сабабли нисбатан тўғридан-тўғри футболга ўтишга мажбур бўлди. Бу эса кўпроқ жисмоний куч ва айрим вазиятларда узоқ узатмалардан фойдаланишни талаб қилди. Клуб манбаларининг тан олишича, Жанлуижи Доннарумма ва Абдуқодир Ҳусанов билан орқа чизиқдан қисқа узатмалар орқали ҳужумни бошлаш анча қийинлашди.
Футболчи
Камчиликлар
Устунликлар
Услубга Таъсири
Ж. Доннарумма
Қисқа узатмалар орқали ҳужум бошлашда қийинчилик
Яккакурашлардаги маҳорати
Жамоани юқори прессингдан қутқаради, узоқ паслардан фойдаланишга мажбур қилади
А. Ҳусанов
Тўп билан ишлашда соддалик
Юқори тезлиги ва яккакурашлардаги маҳорати
Ҳимоядаги хавфли вазиятларни бартараф этади, жисмоний кучни оширади
Айнан мана шу устунлик ва камчиликлар нима сабабдан «Манчестер Сити» клубининг ўйин услуби ўзгарганлигини изоҳлайди. Жамоа аввалгидек пас ўйини учун эмас, балки янги чақириқларга жавоб бериш учун шакллантирилди.
Янги "Манчестер Сити"нинг Кўриниши: Тактик мослашувчанлик ва таркибни кучайтириш
Марескага яқин манбаларнинг таъкидлашича, у авваллари ҳимоядан узоқ паслар билан чиқишни унчалик ёқтирмаган бўлса-да, «Челси»да ишлаган пайти бу усулга ҳам очиқроқ бўла бошлаган. Унинг футболи асосан бўш футболчини топиш ва майдоннинг турли ҳудудларида сон жиҳатидан устунлик яратишга қурилган.
Диққатга сазовор факт: Марескада мослашувчанлик ҳам бор. У дарвозабонлар қисқа узатмалар билан ўйинни бошламаса, уларни захирага ўтқазишини айтган бўлса-да, ҳозир буни ягона ечим деб ҳисобламайди.
У ҳужум қуришда одатда уч нафар ҳимоячи ва икки ярим ҳимоячи билан ҳаракат қилади. Тўртинчи ҳимоячи эса қанот ёки ҳужумкор ярим ҳимоячи позициясига кўтарилади. Сўнгги икки йил ичида «Сити» таркибни Савио, Рейндерс, Райан Айт-Нури, Шерки, Семеньо ва Умар Мармуш каби рақибларни алдаб ўта оладиган футболчилар билан кучайтирди.
Абдуқодир Ҳусанов: Ўнг Қанотда Янги "Ҳукмдорлик" Позицияси
«Манчестер Сити» раҳбарияти ўнг қанот ҳимоясини кучайтиришни истамоқда. Мареска «Челси»дан Мало Гюстони олиб келишни жуда истаган, чунки франциялик футболчи ҳужум ва ҳимоядаги сифатлар, жисмоний тайёргарлик ҳамда динамик ҳаракатларни ўзида мужассам этган. Бироқ унинг нархи жуда юқори бўлиб чиқди.
Шу сабабли Абдуқодир Ҳусановнинг ўнг қанот ҳимоячиси сифатида ўйнаши эҳтимоли мавжуд. Тўп жамоада бўлганда у амалда ўнг марказий ҳимоячи сифатида фойдаланилади.
Бу позиция Абдуқодир Ҳусановга қандай имкониятлар беради?
Ҳимоядаги кучли томонларини максимал даражада намоён қилиш.
Узатмаларни соддароқ бажариш.
Олдинга фаол чиқишўтган мавсумдагидек тўп билан олдинга фаол чиқиш.
Асосий маълумотлар жадвали
Меззон / Маълумот
Тафсилотлар
Келажак ҳақида музокаралар
Ёз давомида футболчилар вакиллари билан
Спорт директори
Угу Виана (жамоа ўйини ўзгармаслигини таъкидламоқда)
Янги бош мураббий
Энцо Мареска (Гвардиола фалсафасига эга)
Асосий муаммо
Доннарумма ва Ҳусанов билан орқа чизиқдан ҳужум бошлаш қийинлашди
А. Ҳусановнинг янги позицияси
Ўнг қанот ҳимоячиси (Тўп жамоада бўлганда ўнг марказий ҳимоячи)
Кучайтирилиш исталган позиция
Ўнг қанот ҳимояси (Мало Гюсто номзоди жуда юқори нархда бўлди)
Хулоса: Премьер-лиганинг Энг Қизиқ Мавзуларидан Бири
«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Марескани Гвардиоланинг ишларини катта ўзгаришларсиз давом эттира оладиган жуда кам сонли мутахассислардан бири деб ҳисоблайди. Мареска бу жамоани қандай бошқариши ва уни қай йўсинда ривожлантириши келаси Премьер-лига мавсумининг энг қизиқ мавзуларидан бири бўлади.
Ушбу мақолани дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик Гвардиоладан кейинги «Манчестер Сити»нинг тақдири ва Абдуқодир Ҳусановнинг янги роли ҳақида билиши керак.Сизнингча, Мареска бошчилигидаги «Манчестер Сити» Гвардиола давридаги муваффақиятларни такрорлай оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…