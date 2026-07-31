“Андижон полькаси” Гиннес рекордига кириши учун 730 миллион сўм ажратилгани очиқланди
Андижон вилояти ҳокими Шуҳратбек Абдураҳмонов "Андижон полкаси" рақсини Гиннеснинг рекордлар китобига киритиш билан боғлиқ харажатлар учун вилоят бюджети захира жамғармасидан 730 миллион сўм ажратган.
Ҳоким қарорида маблағнинг айнан қайси хизматлар ва харажатларга сарфланиши батафсил кўрсатилмаган. Шунингдек, ажратилган пулнинг қанча қисми Гиннеснинг рекордлар китоби ташкилотига тўлангани ҳам очиқланмаган.
24 июнь куни Андижонда ўтказилган тадбирда 20 минг иштирокчи бир вақтнинг ўзида "Андижон полкаси"ни ижро этиб, рекорд ўрнатган эди. Тадбир якунида Гиннес вакили рекордни тасдиқловчи сертификатни вилоят ҳокими Шуҳратбек Абдураҳмоновга топширган.
Тадбир арафасида Асақа туманидаги мактаб ўқувчилари рекордга тайёргарлик кўриш учун йўлга чиққан пайтда йўл-транспорт ҳодисасига учраган. Оқибатда бир нафар ўқувчи вафот этган, яна бир неча киши жароҳатланган.
…