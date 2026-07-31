“Андижон полькаси” Гиннес рекордига кириши учун 730 миллион сўм ажратилгани очиқланди

·0·Ўзбекистон
“Андижон полькаси” Гиннес рекордига кириши учун 730 миллион сўм ажратилгани очиқланди

Андижон вилояти ҳокими Шуҳратбек Абдураҳмонов "Андижон полкаси" рақсини Гиннеснинг рекордлар китобига киритиш билан боғлиқ харажатлар учун вилоят бюджети захира жамғармасидан 730 миллион сўм ажратган.

Ҳоким қарорида маблағнинг айнан қайси хизматлар ва харажатларга сарфланиши батафсил кўрсатилмаган. Шунингдек, ажратилган пулнинг қанча қисми Гиннеснинг рекордлар китоби ташкилотига тўлангани ҳам очиқланмаган.

24 июнь куни Андижонда ўтказилган тадбирда 20 минг иштирокчи бир вақтнинг ўзида "Андижон полкаси"ни ижро этиб, рекорд ўрнатган эди. Тадбир якунида Гиннес вакили рекордни тасдиқловчи сертификатни вилоят ҳокими Шуҳратбек Абдураҳмоновга топширган.

Тадбир арафасида Асақа туманидаги мактаб ўқувчилари рекордга тайёргарлик кўриш учун йўлга чиққан пайтда йўл-транспорт ҳодисасига учраган. Оқибатда бир нафар ўқувчи вафот этган, яна бир неча киши жароҳатланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президентлар гольф майдонида: Иссиқкўлда норасмий учрашув (видео)Президентлар гольф майдонида: Иссиқкўлда норасмий учрашув (видео)Бугун, 06:33Муҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилдиМуҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилдиКеча, 23:19Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!Кеча, 22:28Ўзбекистонда автобус йўл ҳақини ошириш бўйича янги таклиф билдирилдиЎзбекистонда автобус йўл ҳақини ошириш бўйича янги таклиф билдирилдиКеча, 20:06Август ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгарадиАвгуст ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгарадиКеча, 15:32Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Чўлпонотага келди: кун тартибида нима бор?Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Чўлпонотага келди: кун тартибида нима бор?Кеча, 14:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди