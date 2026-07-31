Бирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилди
Бирлашган Араб Амирликларининг GPU Солутионс компанияси NVIDIA график чипларининг тезкор хотира ҳажмини тижорий асосда ошириб бериш бўйича янги хизматни ишга туширди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббус туфайли фойдаланувчилар ўз видео-карталарининг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириш имкониятига эга бўлмоқдалар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Модрация жараёни ва техник ечимларМазкур хизмат доирасида мутахассислар дастлабки босқичда GeForce RTX 2080 Ти моделининг VRAM ҳажмини 11 гигабайтдан 22 гигабайтгача оширишни йўлга қўйди. Илгаригидек бундай ўзгартиришлар фақатгина айрим ишқибоз ва муҳандислар томонидан қўлбола усулда бажарилган бўлса, ҳозирда тўлақонли сервис хизмати ва махсус тайёрланган ВБИОС прошивкаси тақдим этилмоқда.
Модернизация жараёни қурилмани тўлиқ қисмларга ажратишдан бошланади. Мутахассислар дастлабки 1 гигабайт сиғимдаги штатли GDDR6 хотира микросхемаларини 2 гигабайтли ўхшаш чипларга алмаштирадилар. Шундан сўнг, платадаги аппарат резисторлари конфигурацияси ўзгартирилиб, янги хотира ҳажмининг тизим томонидан тўғри танилиши таъминланади.
Сифат назорати ва қўшимча хизматларТехник ишлар якунлангач, хизмат кўрсатиш маркази барча эскирган термопрокладкалар ҳамда термопастани янгисига алмаштиради. Бу эса қурилманинг қизишини олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.
Ишлар якунланганидан сўнг, ҳар бир модернизация қилинган видео-карта махсус стресс-тестлардан ўтказилади. Мижозларга қурилманинг барқарор ишлашини тасдиқловчи текширув натижалари тақдим этилади.
Қўлланиш доираси ва истиқболларRTX 2080 Ти моделларидан ташқари, компания GeForce RTX 3070 график карталари учун ҳам худди шундай хизматни таклиф қилмоқда. Ушбу моделда хотира ҳажми 8 гигабайтдан 16 гигабайтгача кенгайтирилади.
Видео-хотира ҳажмининг оширилиши айниқса сунъий интеллект вазифалари, уч ўлчамли графика, видеоларни қайта ишлаш, оғир профессионал дастурлар ҳамда замонавий ўйинлар учун ғоят муҳим ҳисобланади.
Ҳозирча компания ушбу хизматнинг аниқ нархларини ошкор этгани йўқ. Бироқ мутахассисларнинг таъкидлашича, хотира микросхемалари бозорида нархларнинг ўсиши давом этаётгани сабабли мазкур модернизация жараёни арзон тушмаслиги мумкин.
…