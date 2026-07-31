Бирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилди

·0·Техно
Бирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилди

Бирлашган Араб Амирликларининг GPU Солутионс компанияси NVIDIA график чипларининг тезкор хотира ҳажмини тижорий асосда ошириб бериш бўйича янги хизматни ишга туширди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббус туфайли фойдаланувчилар ўз видео-карталарининг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириш имкониятига эга бўлмоқдалар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Модрация жараёни ва техник ечимлар

Мазкур хизмат доирасида мутахассислар дастлабки босқичда GeForce RTX 2080 Ти моделининг VRAM ҳажмини 11 гигабайтдан 22 гигабайтгача оширишни йўлга қўйди. Илгаригидек бундай ўзгартиришлар фақатгина айрим ишқибоз ва муҳандислар томонидан қўлбола усулда бажарилган бўлса, ҳозирда тўлақонли сервис хизмати ва махсус тайёрланган ВБИОС прошивкаси тақдим этилмоқда.

Модернизация жараёни қурилмани тўлиқ қисмларга ажратишдан бошланади. Мутахассислар дастлабки 1 гигабайт сиғимдаги штатли GDDR6 хотира микросхемаларини 2 гигабайтли ўхшаш чипларга алмаштирадилар. Шундан сўнг, платадаги аппарат резисторлари конфигурацияси ўзгартирилиб, янги хотира ҳажмининг тизим томонидан тўғри танилиши таъминланади.

Сифат назорати ва қўшимча хизматлар

Техник ишлар якунлангач, хизмат кўрсатиш маркази барча эскирган термопрокладкалар ҳамда термопастани янгисига алмаштиради. Бу эса қурилманинг қизишини олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Ишлар якунланганидан сўнг, ҳар бир модернизация қилинган видео-карта махсус стресс-тестлардан ўтказилади. Мижозларга қурилманинг барқарор ишлашини тасдиқловчи текширув натижалари тақдим этилади.

Қўлланиш доираси ва истиқболлар

RTX 2080 Ти моделларидан ташқари, компания GeForce RTX 3070 график карталари учун ҳам худди шундай хизматни таклиф қилмоқда. Ушбу моделда хотира ҳажми 8 гигабайтдан 16 гигабайтгача кенгайтирилади.

Видео-хотира ҳажмининг оширилиши айниқса сунъий интеллект вазифалари, уч ўлчамли графика, видеоларни қайта ишлаш, оғир профессионал дастурлар ҳамда замонавий ўйинлар учун ғоят муҳим ҳисобланади.

Ҳозирча компания ушбу хизматнинг аниқ нархларини ошкор этгани йўқ. Бироқ мутахассисларнинг таъкидлашича, хотира микросхемалари бозорида нархларнинг ўсиши давом этаётгани сабабли мазкур модернизация жараёни арзон тушмаслиги мумкин.

GPU СолутионсNVIDIAGeForce RTXВидеокартаСуний интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект хавфсизлиги синовида Claude учта компания тизимини буздиСунъий интеллект хавфсизлиги синовида Claude учта компания тизимини буздиБугун, 10:22Павел Дуров террорчилар рўйхатига киритилдиПавел Дуров террорчилар рўйхатига киритилдиБугун, 09:21Ўрмон ёнғинларини эрта аниқловчи илк сунъий йўлдошлар тармоғи ишга тушдиЎрмон ёнғинларини эрта аниқловчи илк сунъий йўлдошлар тармоғи ишга тушдиБугун, 07:52Сунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқдаСунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқдаБугун, 07:28Сунъий интеллект хавфсизлик тестида кутилмаганда реал тизимларга кириб бордиСунъий интеллект хавфсизлик тестида кутилмаганда реал тизимларга кириб бордиБугун, 06:28Reddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотдиReddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотдиБугун, 04:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди