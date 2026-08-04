Ўзбекистон йўлларида афсонавий Mercedes-Benz 300 SL кўринди (видео)
Ўзбекистон йўлларидан бирида 1954–1957 йилларда ишлаб чиқарилган афсонавий Mercedes-Benz 300 СЛ «Гуллвинг» (W198) кўринди. Модел юқорига очиладиган «чайқа қаноти» ешиклари ва ёқилғини тўғридан тўғри силиндрга пуркаш тизимига ега илк серияли автомобиллардан бири бўлгани билан ажралиб туради. Оригинал 300 СЛ Гуллвинг коллексионерлар орасида юқори баҳоланади ва унинг халқаро ауксионлардаги қиймати бир неча миллион долларгача етиши мумкин.
Ўзбекистон йўлларидан бирида автомобиль ишқибозларининг эътиборини тортган ноёб машина — афсонавий Mercedes-Benz 300 SL «Gullwing» (W198) кўзга ташланди.
1954–1957 йилларда ишлаб чиқарилган ушбу модел ўз даври учун илғор технологиялари билан ажралиб турган. Хусусан, Mercedes-Benz 300 SL дунёда ёқилғини тўғридан-тўғри цилиндрга пуркаш тизимига эга илк серияли автомобиллардан бири бўлган.
Моделнинг энг асосий белгиси эса юқорига очиладиган, «чайқа қаноти»ни эслатувчи эшикларидир. Айнан шу ноодатий дизайн 300 SL’ни автомобиль тарихидаги энг таниқли классик моделлардан бирига айлантирган.
Бугунги кунда оригинал 300 SL Gullwing коллекционерлар орасида жуда юқори баҳоланади. Автомобилнинг ишлаб чиқарилган йили, техник ҳолати, асл деталлари ва тарихига қараб, унинг халқаро аукционлардаги қиймати бир неча миллион долларгача етиши мумкин.
Ўзбекистонда бундай автомобильнинг кўчада учраши эса классик автомобиллар мухлислари учун алоҳида воқеа бўлди.
…