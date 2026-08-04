Ўзбекистон йўлларида афсонавий Mercedes-Benz 300 SL кўринди (видео)

·85·Жамият
Ўзбекистон йўлларида афсонавий Mercedes-Benz 300 SL кўринди (видео)
Қисқача

Ўзбекистон йўлларидан бирида 1954–1957 йилларда ишлаб чиқарилган афсонавий Mercedes-Benz 300 СЛ «Гуллвинг» (W198) кўринди. Модел юқорига очиладиган «чайқа қаноти» ешиклари ва ёқилғини тўғридан тўғри силиндрга пуркаш тизимига ега илк серияли автомобиллардан бири бўлгани билан ажралиб туради. Оригинал 300 СЛ Гуллвинг коллексионерлар орасида юқори баҳоланади ва унинг халқаро ауксионлардаги қиймати бир неча миллион долларгача етиши мумкин.

Ўзбекистон йўлларидан бирида автомобиль ишқибозларининг эътиборини тортган ноёб машина — афсонавий Mercedes-Benz 300 SL «Gullwing» (W198) кўзга ташланди.

1954–1957 йилларда ишлаб чиқарилган ушбу модел ўз даври учун илғор технологиялари билан ажралиб турган. Хусусан, Mercedes-Benz 300 SL дунёда ёқилғини тўғридан-тўғри цилиндрга пуркаш тизимига эга илк серияли автомобиллардан бири бўлган.

Моделнинг энг асосий белгиси эса юқорига очиладиган, «чайқа қаноти»ни эслатувчи эшикларидир. Айнан шу ноодатий дизайн 300 SL’ни автомобиль тарихидаги энг таниқли классик моделлардан бирига айлантирган.

Бугунги кунда оригинал 300 SL Gullwing коллекционерлар орасида жуда юқори баҳоланади. Автомобилнинг ишлаб чиқарилган йили, техник ҳолати, асл деталлари ва тарихига қараб, унинг халқаро аукционлардаги қиймати бир неча миллион долларгача етиши мумкин.

Ўзбекистонда бундай автомобильнинг кўчада учраши эса классик автомобиллар мухлислари учун алоҳида воқеа бўлди.

Мерседес-БенцЎзбекистонМерседес-Бенц 300 СЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирзо Улуғбек туманида ер савдоси билан боғлиқ йирик фирибгарлик иши қўзғатилдиМирзо Улуғбек туманида ер савдоси билан боғлиқ йирик фирибгарлик иши қўзғатилдиБугун, 10:10Сурхондарёда ўрмон ерларидан ноқонуний фойдаланиш аниқландиСурхондарёда ўрмон ерларидан ноқонуний фойдаланиш аниқландиБугун, 09:57Бухорода бола бошини бетон тешигига тиқиб, чиқара олмай қолди (видео)Бухорода бола бошини бетон тешигига тиқиб, чиқара олмай қолди (видео)Бугун, 09:01Салафандан тайёрланган либослар интернетда муҳокамаларга сабаб бўлдиСалафандан тайёрланган либослар интернетда муҳокамаларга сабаб бўлдиБугун, 08:5221 тонна антибиотикда шубҳа ўйғонди: 7,3 млрд сўмлик юк ушланди21 тонна антибиотикда шубҳа ўйғонди: 7,3 млрд сўмлик юк ушландиБугун, 08:34Тошкентда аёл мушукни шавқатсизларча зина тутқичига ургани акс этган видео баҳсларга сабаб бўлмоқда (видео)Тошкентда аёл мушукни шавқатсизларча зина тутқичига ургани акс этган видео баҳсларга сабаб бўлмоқда (видео)Бугун, 07:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда