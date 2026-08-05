Третяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очилади

·24·Техно
Третяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очилади
Қисқача

Москвадаги Третяков галереясида 3-ноябр куни 30 дан ортиқ муаллифнинг 130 га яқин ишини жамлаган "Табиат фотографияси" ландшафт кўргазмаси очилади. Қрим Валидаги експозиция фотографиянинг рассомчиликка тақлид қилган илк даврларидан замонавий мустақил бадиий тилигача бўлган еволюциясини намойиш етади.

Москвадаги Третяков галереяси жорий йилнинг 3-ноябрь санасида замонавий мобил фотография ва бой тарихий меросни бирлаштирган «Табиат фотографияси» номли кенг кўламли ландшафт кўргазмасини очишга ҳозирлик кўрмоқда. Қрим Валидаги бино залларида ташкил этиладиган ушбу экспозициядан ўтган асрнинг охирларидан тортиб то бугунги кунгача бўлган даврни қамраб олган 30 дан ортиқ муаллифнинг 130 га яқин ишлари ўрин олади ва уларнинг аксарияти кенг жамоатчиликка илк бор намойиш этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Никита Эрофеев кураторлигида ўтадиган мазкур кўргазма нафақат галереянинг бой фондидаги асарларни, балки Huawei ХМАГE мобил фотография танлови ғолиблари суратларини ҳам жамлайди. Ташриф буюрувчилар нафақат классик фотоларни, балки янги туркумдаги гаджетлар ёрдамида олинган замонавий кадрларни ҳам томоша қилишлари мумкин бўлади. Кўргазма доирасидаги ишлар махсус рақамли бўлим ҳамда иккинчи қаватдаги алоҳида оффлайн-инсталляция шаклида тақдим этилади.

Фотография санъати эволюцияси

Кўргазманинг асосий ғояси фотографиянинг дастлабки даврларда рассомчиликка тақлид қилганидан бошлаб, ўзининг мустақил ва такрорланмас бадиий тилини топгунига қадар босиб ўтган узоқ эволюцион йўлини очиб беришдан иборат. Экспозициядаги энг қадимий суратлар Евгений Вишняков, Николай Meshчерин ҳамда Игор Грабар ижодига мансуб бўлиб, улар томошабинларни ўтган давр муҳитига олиб киради.

ХХ аср фотографияси эса ўзига хос услублар ва экспериментлар билан бойитилган. Хусусан, юмшоқ чизувчи объективлардан фойдаланган ҳолда махсус техникаларда сурат чоп этган Николай Андреевнинг пикториализм намуналари ҳамда Александр Родченко конструктивизмининг ракурс бўйича тажрибалари алоҳида ўрин эгаллайди. Шунингдек, кўргазмада Вадим Ковригиннинг Подмоскове архитектуравий суратлари, Анатолий Эриннинг Валаам серияси, Николай Кулябакин панорамалари ҳамда турли перформанс ва лэнд-арт намуналари намойиш этилади.

Huawei ХМАГE иштироки ва янги технологиялар

Экспозициянинг технологик қисмида замонавий смартфонлар имкониятлари яққол кўрсатиб берилади. Хусусан, унга Huawei Пура 90s сериясидаги янги қурилмалар ёрдамида олинган суратлар киритилган. Маълумотларга кўра, мазкур туркумдаги Пура 90s Pro Max модели 200 мегапикселли йирик сенсорли телерадиотелеобъектив, аппарат даражасида реал вақт режимида 20 каррали яқинлаштиришда РАВ ишлов бериш имкониятлари билан жиҳозланган.

Қурилманинг техник имкониятлари нафақат суратга олиш, балки видео ёзиш жараёнида ҳам юқори аниқликни таъминлайди. Шунингдек, смартфон 1/1,28 дюймли 50 мегапикселли РЙЙБ матрицаси, 40 мегапикселли кенг бурчакли модул ва 13 мегапикселли олд камерага эга. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, иккинчи авлод ХМАГE оптикаси рангларни 43 фоизга аниқроқ узатиш ва ранг қамровини 34 фоизга кенгайтириш имконини беради.

Эслатиб ўтамиз, ҳар қандай қизиқувчи ижодкор ушбу глобал танловда иштирок этиши мумкин. Ҳозирги вақтда Россияда ХМАГE Авардс 2026 танлови учун ариза топшириш жараёни давом этмоқда ва у жорий йилнинг 30-августига қадар давом этади. Рўйхатдан ўтиш расмий сайтнинг Коммунитй бўлими орқали амалга оширилади, ғолибларнинг эълон қилиниш санаси эса кейинроқ маълум қилинади. Таъкидлаш жоизки, 2017 йилдан бери ўтказиб келинаётган бу танлов 170 дан ортиқ давлатдан беш миллионга яқин аризани тўплаган бўлиб, 2024 йилдан бошлаб унинг кўргазмалари Шанхай, Париж, Дубай ва Москва каби йирик шаҳарларда оффлайн форматда ўтказиб келинмоқда.

Третяков галереясиHuaweiМобилографияФотокўргазмаПура 90s
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиSpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиБугун, 03:57Lucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиLucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиБугун, 03:25МСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиМСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиБугун, 02:54SpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олдиSpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олдиБугун, 02:25AnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилдиAnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилдиБугун, 02:22Telegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташландиTelegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташландиБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди