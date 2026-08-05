Третяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очилади
Москвадаги Третяков галереясида 3-ноябр куни 30 дан ортиқ муаллифнинг 130 га яқин ишини жамлаган "Табиат фотографияси" ландшафт кўргазмаси очилади. Қрим Валидаги експозиция фотографиянинг рассомчиликка тақлид қилган илк даврларидан замонавий мустақил бадиий тилигача бўлган еволюциясини намойиш етади.
Москвадаги Третяков галереяси жорий йилнинг 3-ноябрь санасида замонавий мобил фотография ва бой тарихий меросни бирлаштирган «Табиат фотографияси» номли кенг кўламли ландшафт кўргазмасини очишга ҳозирлик кўрмоқда. Қрим Валидаги бино залларида ташкил этиладиган ушбу экспозициядан ўтган асрнинг охирларидан тортиб то бугунги кунгача бўлган даврни қамраб олган 30 дан ортиқ муаллифнинг 130 га яқин ишлари ўрин олади ва уларнинг аксарияти кенг жамоатчиликка илк бор намойиш этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Никита Эрофеев кураторлигида ўтадиган мазкур кўргазма нафақат галереянинг бой фондидаги асарларни, балки Huawei ХМАГE мобил фотография танлови ғолиблари суратларини ҳам жамлайди. Ташриф буюрувчилар нафақат классик фотоларни, балки янги туркумдаги гаджетлар ёрдамида олинган замонавий кадрларни ҳам томоша қилишлари мумкин бўлади. Кўргазма доирасидаги ишлар махсус рақамли бўлим ҳамда иккинчи қаватдаги алоҳида оффлайн-инсталляция шаклида тақдим этилади.
Фотография санъати эволюциясиКўргазманинг асосий ғояси фотографиянинг дастлабки даврларда рассомчиликка тақлид қилганидан бошлаб, ўзининг мустақил ва такрорланмас бадиий тилини топгунига қадар босиб ўтган узоқ эволюцион йўлини очиб беришдан иборат. Экспозициядаги энг қадимий суратлар Евгений Вишняков, Николай Meshчерин ҳамда Игор Грабар ижодига мансуб бўлиб, улар томошабинларни ўтган давр муҳитига олиб киради.
ХХ аср фотографияси эса ўзига хос услублар ва экспериментлар билан бойитилган. Хусусан, юмшоқ чизувчи объективлардан фойдаланган ҳолда махсус техникаларда сурат чоп этган Николай Андреевнинг пикториализм намуналари ҳамда Александр Родченко конструктивизмининг ракурс бўйича тажрибалари алоҳида ўрин эгаллайди. Шунингдек, кўргазмада Вадим Ковригиннинг Подмоскове архитектуравий суратлари, Анатолий Эриннинг Валаам серияси, Николай Кулябакин панорамалари ҳамда турли перформанс ва лэнд-арт намуналари намойиш этилади.
Huawei ХМАГE иштироки ва янги технологияларЭкспозициянинг технологик қисмида замонавий смартфонлар имкониятлари яққол кўрсатиб берилади. Хусусан, унга Huawei Пура 90s сериясидаги янги қурилмалар ёрдамида олинган суратлар киритилган. Маълумотларга кўра, мазкур туркумдаги Пура 90s Pro Max модели 200 мегапикселли йирик сенсорли телерадиотелеобъектив, аппарат даражасида реал вақт режимида 20 каррали яқинлаштиришда РАВ ишлов бериш имкониятлари билан жиҳозланган.
Қурилманинг техник имкониятлари нафақат суратга олиш, балки видео ёзиш жараёнида ҳам юқори аниқликни таъминлайди. Шунингдек, смартфон 1/1,28 дюймли 50 мегапикселли РЙЙБ матрицаси, 40 мегапикселли кенг бурчакли модул ва 13 мегапикселли олд камерага эга. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, иккинчи авлод ХМАГE оптикаси рангларни 43 фоизга аниқроқ узатиш ва ранг қамровини 34 фоизга кенгайтириш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, ҳар қандай қизиқувчи ижодкор ушбу глобал танловда иштирок этиши мумкин. Ҳозирги вақтда Россияда ХМАГE Авардс 2026 танлови учун ариза топшириш жараёни давом этмоқда ва у жорий йилнинг 30-августига қадар давом этади. Рўйхатдан ўтиш расмий сайтнинг Коммунитй бўлими орқали амалга оширилади, ғолибларнинг эълон қилиниш санаси эса кейинроқ маълум қилинади. Таъкидлаш жоизки, 2017 йилдан бери ўтказиб келинаётган бу танлов 170 дан ортиқ давлатдан беш миллионга яқин аризани тўплаган бўлиб, 2024 йилдан бошлаб унинг кўргазмалари Шанхай, Париж, Дубай ва Москва каби йирик шаҳарларда оффлайн форматда ўтказиб келинмоқда.
…