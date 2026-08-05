Anthropic сунъий интеллект учун ўз шахсий чипини яратишга киришди

·35·Техно
Anthropic сунъий интеллект учун ўз шахсий чипини яратишга киришди
Қисқача

Anthropic махсус сунъий интеллект чипларини лойиҳалаш учун чип дизайни тажрибасига эга муҳандисларни ишга қабул қилмоқда. Компания аппарат таъминоти ва нейротармоқ моделларини биргаликда ишлаб чиқиб, Claude хизматининг тезлиги ва самарадорлигини оширишни режалаштирмоқда. Ҳозирга қадар Anthropic ҳисоблаш эҳтиёжлари учун AWS, Google, NVIDIA ва AMD билан ҳамкорлик қилган, Samsung эса эҳтимолий чип ишлаб чиқариш ҳамкори сифатида кўрилмоқда.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг махсус сунъий интеллект чипларини лойиҳалаштириш учун махсус муҳандислар жамоасини шакллантирмоқда. Бусинесс Инсидер нашрининг хабар беришича, Claude чатботини яратувчи ушбу компания ўз технологияларининг ишлаш тезлигини ошириш ҳамда самарадорлигини янада яхшилаш мақсадида аппарат таъминоти ва нейротармоқ моделларини биргаликда ишлаб чиқишни режалаштирмоқда. Сўнгги пайтларда замонавий технологияларга бўлган талабнинг кескин ортиши сунъий интеллект бозоридаги етакчиларни ўз инфратузилмасини тубдан кенгайтиришга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ўтган ойда Те Информатион нашри Anthropic ўз чипларини ишлаб чиқариш учун Samsung компаниясини эҳтимолий ҳамкор сифатида кўриб чиқаётгани ҳақида хабар берганди. Компаниянинг ушбу қадамни қўйишига асосий сабаб сифатида Claude хизматига бўлган талабнинг тинимсиз ўсиб бораётгани кўрсатилмоқда. Айни пайтда сунъий интеллект бозоридаги йирик ўйинчилар имкон қадар кўпроқ ҳисоблаш қувватларини эгаллашга ҳаракат қилмоқда ва Anthropic ҳам бу борада четда қолмаяпти.

Кенгайиш йўлидаги стратегик қадам

Ҳозирги кунга қадар Anthropic ўзининг ҳисоблаш эҳтиёжларини қондириш учун AWS, Google, NVIDIA ва AMD каби гигантлар билан стратегик шартномалар имзолаган. Ушбу ҳамкорликлар компанияга зарур аппарат таъминотидан фойдаланиш имконини берган бўлса-да, мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллектга бўлган глобал талабнинг бугунги суръатларини тўлиқ қоплаш учун фақатгина ташқи таъминотчиларга таяниб қолиш етарли эмас. Айнан шунинг учун ҳам махсус силикон жамоасини тузиш ва ўз аппарат ечимларини яратиш стратегик аҳамият касб этмоқда.

Маълум бўлишича, компания ҳозирда “махсус силикон жамоаси” учун чип дизайни йўналишида тажрибага эга бўлган малакали муҳандисларни ишга қабул қилмоқда. Эълон қилинган бўш иш ўринлари талабларига кўра, номзодлардан юқори унумдорликка эга чипларни лойиҳалаш ва уларни сунъий интеллект моделлари билан уйғунлаштириш бўйича амалий кўникмалар талаб этилади. Ҳозирча Anthropic матбуот хизмати ушбу маълумот юзасидан расмий изоҳ беришдан тиқилди.

Бозордаги умумий тенденция

Таъкидлаш жоизки, Anthropic ўзининг шахсий процессорларини яратишга қарор қилган ягона сунъий интеллект компанияси эмас. Бу борада технология бозорида ўзига хос рақобат муҳити шаклланган:

  • Жорий йилнинг июн ойида OpenAI компанияси асосан маълумотларни қайта ишлаш ва хулосалар чиқаришга мўлжалланган Броадком томонидан тайёрланган Жалапенё номли чипини тақдим этган эди.
  • Google DeepMind эса ўзининг сунъий интеллект моделларини қувватлантириш учун узоқ йиллардан бери Alphabet компаниясининг TPU чипларига таяниб келади.
  • Meta компанияси ҳам сунъий интеллект вазифалари учун мўлжалланган ўзининг МTIA акселераторларини фаол равишда ривожлантирмоқда ва амалиётга жорий этмоқда.
Мазкур тенденция сунъий интеллект индустриясида аппарат таъминоти ва дастурий таъминот уйғунлиги келажакдаги муваффақиятнинг асосий омилига айланиб бораётганини кўрсатади. Anthropic томонидан амалга оширилаётган бу каби ташаббуслар келгусида янада тезкор, тежамкор ва қувватли сунъий интеллект хизматларини тақдим этиш имконини беради.

AnthropicСунъий интеллектТехнологияЧипClaude
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди