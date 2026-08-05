Anthropic сунъий интеллект учун ўз шахсий чипини яратишга киришди
Anthropic махсус сунъий интеллект чипларини лойиҳалаш учун чип дизайни тажрибасига эга муҳандисларни ишга қабул қилмоқда. Компания аппарат таъминоти ва нейротармоқ моделларини биргаликда ишлаб чиқиб, Claude хизматининг тезлиги ва самарадорлигини оширишни режалаштирмоқда. Ҳозирга қадар Anthropic ҳисоблаш эҳтиёжлари учун AWS, Google, NVIDIA ва AMD билан ҳамкорлик қилган, Samsung эса эҳтимолий чип ишлаб чиқариш ҳамкори сифатида кўрилмоқда.
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг махсус сунъий интеллект чипларини лойиҳалаштириш учун махсус муҳандислар жамоасини шакллантирмоқда. Бусинесс Инсидер нашрининг хабар беришича, Claude чатботини яратувчи ушбу компания ўз технологияларининг ишлаш тезлигини ошириш ҳамда самарадорлигини янада яхшилаш мақсадида аппарат таъминоти ва нейротармоқ моделларини биргаликда ишлаб чиқишни режалаштирмоқда. Сўнгги пайтларда замонавий технологияларга бўлган талабнинг кескин ортиши сунъий интеллект бозоридаги етакчиларни ўз инфратузилмасини тубдан кенгайтиришга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ўтган ойда Те Информатион нашри Anthropic ўз чипларини ишлаб чиқариш учун Samsung компаниясини эҳтимолий ҳамкор сифатида кўриб чиқаётгани ҳақида хабар берганди. Компаниянинг ушбу қадамни қўйишига асосий сабаб сифатида Claude хизматига бўлган талабнинг тинимсиз ўсиб бораётгани кўрсатилмоқда. Айни пайтда сунъий интеллект бозоридаги йирик ўйинчилар имкон қадар кўпроқ ҳисоблаш қувватларини эгаллашга ҳаракат қилмоқда ва Anthropic ҳам бу борада четда қолмаяпти.
Кенгайиш йўлидаги стратегик қадамҲозирги кунга қадар Anthropic ўзининг ҳисоблаш эҳтиёжларини қондириш учун AWS, Google, NVIDIA ва AMD каби гигантлар билан стратегик шартномалар имзолаган. Ушбу ҳамкорликлар компанияга зарур аппарат таъминотидан фойдаланиш имконини берган бўлса-да, мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллектга бўлган глобал талабнинг бугунги суръатларини тўлиқ қоплаш учун фақатгина ташқи таъминотчиларга таяниб қолиш етарли эмас. Айнан шунинг учун ҳам махсус силикон жамоасини тузиш ва ўз аппарат ечимларини яратиш стратегик аҳамият касб этмоқда.
Маълум бўлишича, компания ҳозирда “махсус силикон жамоаси” учун чип дизайни йўналишида тажрибага эга бўлган малакали муҳандисларни ишга қабул қилмоқда. Эълон қилинган бўш иш ўринлари талабларига кўра, номзодлардан юқори унумдорликка эга чипларни лойиҳалаш ва уларни сунъий интеллект моделлари билан уйғунлаштириш бўйича амалий кўникмалар талаб этилади. Ҳозирча Anthropic матбуот хизмати ушбу маълумот юзасидан расмий изоҳ беришдан тиқилди.
Бозордаги умумий тенденцияТаъкидлаш жоизки, Anthropic ўзининг шахсий процессорларини яратишга қарор қилган ягона сунъий интеллект компанияси эмас. Бу борада технология бозорида ўзига хос рақобат муҳити шаклланган:
- Жорий йилнинг июн ойида OpenAI компанияси асосан маълумотларни қайта ишлаш ва хулосалар чиқаришга мўлжалланган Броадком томонидан тайёрланган Жалапенё номли чипини тақдим этган эди.
- Google DeepMind эса ўзининг сунъий интеллект моделларини қувватлантириш учун узоқ йиллардан бери Alphabet компаниясининг TPU чипларига таяниб келади.
- Meta компанияси ҳам сунъий интеллект вазифалари учун мўлжалланган ўзининг МTIA акселераторларини фаол равишда ривожлантирмоқда ва амалиётга жорий этмоқда.
…