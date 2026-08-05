Google Оклахомадаги сунъий интеллект инфратузилмаси учун яшил энергия сотиб олади

·29·Техно
Google Оклахомадаги сунъий интеллект инфратузилмаси учун яшил энергия сотиб олади
Қисқача

Google РВЕ билан Оклахомада 155 мегаватт қуёш энергиясини харид қилиш бўйича 15 йиллик шартнома имзолади. Электр энергияси РВЕ томонидан барпо этиладиган Кроокед Креек Солар лойиҳаси орқали етказиб берилади, унинг қурилиши 2026-йилнинг сўнггида бошланиб, 2028-йилда якунланиши режалаштирилган. Янги стансия Соутвест Повер Поол тармоғига уланиб, Googleнинг минтақадаги маълумотлар марказларини барқарор электр энергияси билан таъминлайди.

Google компанияси сунъий интеллект ва булутли хизматлар инфратузилмасини янада кенгайтириш ҳамда барқарор энергия манбалари билан таъминлаш йўлида муҳим қадам ташлади. ixbt.com маълумотига кўра, технология гиганти Германиянинг етакчи энергетика компанияси РВE билан АҚШнинг Оклахома штатида 155 мегаватт қуёш энергиясини харид қилиш бўйича узоқ муддатли шартнома имзолади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур келишув 15 йилга мўлжалланган бўлиб, электр энергияси РВE томонидан Оклахомада барпо этиладиган Кроокед Креэк Солар лойиҳаси доирасида етказиб берилади. Ушбу йирик қуёш электр станциясининг қурилиш ишларини 2026-йилнинг сўнггида бошлаш режалаштирилган бўлиб, объектни 2028-йилда тўлиқ фойдаланишга топшириш кўзда тутилган.

Оклахома энергетика тармоғига интеграция

Янги қуёш станцияси АҚШнинг марказий қисмидаги ҳудудларга хизмат кўрсатувчи Соутвест Повер Поол минтақавий энергетика тармоғига уланади. Бу эса Google компаниясининг минтақадаги маълумотлар марказларини барқарор ва экологик тоза электр токи билан таъминлаш имкониятини беради.

РВE компанияси Оклахомада фақатгина ушбу лойиҳа билан чекланиб қолмайди. Немис энергетика корхонаси штатда аллақачон қуввати 148 мегаватт бўлган Боилинг Спрингс шамол электр станциясини бошқариб келмоқда. Шунингдек, ҳудудда умумий қуввати 1,6 гигаваттни ташкил этувчи яна 6 та йирик энергетика лойиҳаси ишлаб чиқиш босқичида турибди.

Google учун минтақадаги стратегик қадамлар

Google учун бу жорий йил давомида Оклахомада амалга оширилган иккинчи йирик қуёш энергияси хариди ҳисобланади. Май ойида компания Энlight энергетика фирмаси билан ҳам 15 йиллик ва 200 мегаватт қувватга эга шартнома тузган эди. Бундай келишувлар технологик гигантнинг энергия истеъмолидаги яшил манбалар улушини сезиларли даражада оширади.

Маълумот учун, Google Оклахомада узоқ йиллардан бери ўз мавқеини мустаҳкамлаб келмоқда. Компания 2011-йилда Праёр шаҳрида ўзининг йирик кампусини очган ва ўтган йиллар давомида уни мунтазам равишда кенгайтириб борган.

Ўтган йилнинг август ойида Google ушбу штатдаги булутли технологиялар ва сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантиришга 9 миллиард доллар миқдорида сармоя киритишини эълон қилганди. Шунингдек, 2026-йил бошида маҳаллий ҳокимият органлари компаниянинг Талса шаҳрида янги маълумотлар марказини қуриш лойиҳасини расман маъқуллаган эди.

GoogleСунъий интеллектРВEОклахомаМаълумотлар маркази
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди