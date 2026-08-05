Google Оклахомадаги сунъий интеллект инфратузилмаси учун яшил энергия сотиб олади
Google РВЕ билан Оклахомада 155 мегаватт қуёш энергиясини харид қилиш бўйича 15 йиллик шартнома имзолади. Электр энергияси РВЕ томонидан барпо этиладиган Кроокед Креек Солар лойиҳаси орқали етказиб берилади, унинг қурилиши 2026-йилнинг сўнггида бошланиб, 2028-йилда якунланиши режалаштирилган. Янги стансия Соутвест Повер Поол тармоғига уланиб, Googleнинг минтақадаги маълумотлар марказларини барқарор электр энергияси билан таъминлайди.
Google компанияси сунъий интеллект ва булутли хизматлар инфратузилмасини янада кенгайтириш ҳамда барқарор энергия манбалари билан таъминлаш йўлида муҳим қадам ташлади. ixbt.com маълумотига кўра, технология гиганти Германиянинг етакчи энергетика компанияси РВE билан АҚШнинг Оклахома штатида 155 мегаватт қуёш энергиясини харид қилиш бўйича узоқ муддатли шартнома имзолади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур келишув 15 йилга мўлжалланган бўлиб, электр энергияси РВE томонидан Оклахомада барпо этиладиган Кроокед Креэк Солар лойиҳаси доирасида етказиб берилади. Ушбу йирик қуёш электр станциясининг қурилиш ишларини 2026-йилнинг сўнггида бошлаш режалаштирилган бўлиб, объектни 2028-йилда тўлиқ фойдаланишга топшириш кўзда тутилган.
Оклахома энергетика тармоғига интеграцияЯнги қуёш станцияси АҚШнинг марказий қисмидаги ҳудудларга хизмат кўрсатувчи Соутвест Повер Поол минтақавий энергетика тармоғига уланади. Бу эса Google компаниясининг минтақадаги маълумотлар марказларини барқарор ва экологик тоза электр токи билан таъминлаш имкониятини беради.
РВE компанияси Оклахомада фақатгина ушбу лойиҳа билан чекланиб қолмайди. Немис энергетика корхонаси штатда аллақачон қуввати 148 мегаватт бўлган Боилинг Спрингс шамол электр станциясини бошқариб келмоқда. Шунингдек, ҳудудда умумий қуввати 1,6 гигаваттни ташкил этувчи яна 6 та йирик энергетика лойиҳаси ишлаб чиқиш босқичида турибди.
Google учун минтақадаги стратегик қадамларGoogle учун бу жорий йил давомида Оклахомада амалга оширилган иккинчи йирик қуёш энергияси хариди ҳисобланади. Май ойида компания Энlight энергетика фирмаси билан ҳам 15 йиллик ва 200 мегаватт қувватга эга шартнома тузган эди. Бундай келишувлар технологик гигантнинг энергия истеъмолидаги яшил манбалар улушини сезиларли даражада оширади.
Маълумот учун, Google Оклахомада узоқ йиллардан бери ўз мавқеини мустаҳкамлаб келмоқда. Компания 2011-йилда Праёр шаҳрида ўзининг йирик кампусини очган ва ўтган йиллар давомида уни мунтазам равишда кенгайтириб борган.
Ўтган йилнинг август ойида Google ушбу штатдаги булутли технологиялар ва сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантиришга 9 миллиард доллар миқдорида сармоя киритишини эълон қилганди. Шунингдек, 2026-йил бошида маҳаллий ҳокимият органлари компаниянинг Талса шаҳрида янги маълумотлар марказини қуриш лойиҳасини расман маъқуллаган эди.
…