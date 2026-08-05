Афруза Ҳамдамова кучли ўнликда: Асаубаева пойгада пешқадам

·70·Спорт
Афруза Ҳамдамова кучли ўнликда: Асаубаева пойгада пешқадам
Қисқача

4 август ҳолатига кўра, Бибисара Асаубаева 51,30 очко билан ФИДЕ Воменъс Сиркуит 2026–2027 жадвалида пешқадамлик қилмоқда, Афруза Ҳамдамова эса 14,79 очко билан саккизинчи ўринда бормоқда. Асаубаева Чжу Сзинерден 11,47 очко олдинда, кучли учликни Вайшали Ramешбабу якунлаган. Сикл 2027 йил охиригача давом этади ва унинг ғолиби 2028 йилги аёллар Номзодлар турнирига йўлланма олади.

Аёллар шахматида 2028 йилги Номзодлар турнирига олиб борадиган муҳим пойгада Марказий Осиё вакиллари юқори ўринларни эгаллаб турибди. Қозоғистонлик Бибисара Асаубаева FIDE Women’s Circuit 2026–2027 жадвалида етакчиликни сақлаб қолган бўлса, ўзбекистонлик Афруза Ҳамдамова кучли ўнликдан жой олди.

4 август ҳолатига кўра, Асаубаева 51,30 очко билан биринчи ўринда бормоқда. Унинг энг яқин таъқибчиси Чжу Цзиньэрдан устунлиги 11,47 очкони ташкил этади. FIDE ҳам июль ойидаги Осиё рапид ва блиц чемпионатларидан кейин пешқадамлар учлиги ўзгармаганини тасдиқлади.

Асаубаева етакчиликка қандай чиқди?

Бибисара Асаубаева 2026 йилнинг 8 июнида Women’s Circuit жадвалида биринчи ўринга кўтарилган эди. Бунинг асосий сабаби Norway Chess Women мусобақасидаги ғалаба бўлди.

Қозоғистонлик гроссмейстер Норвегиядаги натижаси учун 29,7 рейтинг очкосини қўлга киритиб, ўша вақтгача пешқадам бўлиб турган Вайшали Рамешбабуни ортда қолдирди. Чжу Цзиньэр ҳам мазкур турнирда 21,6 очко ишлаб, иккинчи ўринга кўтарилганди.

Охирги ҳисоб-китобларга кўра, кучли учлик қуйидагича кўриниш олган:

  1. Бибисара Асаубаева — 51,30 очко;

  2. Чжу Цзиньэр — 39,83 очко;

  3. Вайшали Рамешбабу — 29,70 очко.

Асаубаева ҳозирча сезиларли фарқ билан олдинда. Бироқ цикл 2027 йил охиригача давом этиши сабаб пешқадамлик ҳали йўлланма кафолатланганини англатмайди.

Афруза Ҳамдамова саккизинчи ўринда

Ўзбекистонлик Афруза Ҳамдамова 14,79 очко билан умумий жадвалнинг саккизинчи поғонасини эгаллаб турибди. У кучли ўнликдаги энг ёш ва истиқболли шахматчилардан бири сифатида катта номлар билан бир қаторда бормоқда.

Афруза еттинчи ўриндаги Озарбайжон вакили Ульвийя Фаталиевадан атиги 0,58 очко ортда. Тўққизинчи поғонадаги нидерландиялик Элине Роберсдан эса 0,90 очко олдинда.

Бу фарқлар битта муваффақиятли халқаро турнирдан кейин жадвалда бир нечта поғонага кўтарилиш мумкинлигини кўрсатади. Шу билан бирга, Ҳамдамованинг ҳозирги ўрни якуний натижа эмас — олдинда ҳисобга киритиладиган кўплаб мусобақалар бор.

Кучли ўнликнинг тўлиқ кўриниши

4 августдаги FIDE Women’s Circuit жадвали:

  1. Бибисара Асаубаева (Қозоғистон) — 51,30;

  2. Чжу Цзиньэр (Хитой) — 39,83;

  3. Вайшали Рамешбабу (Ҳиндистон) — 29,70;

  4. Харика Дронавалли (Ҳиндистон) — 20,55;

  5. Анастасия Гнатишин (Украина) — 18,97;

  6. Александра Горячкина (FIDE) — 16,88;

  7. Ульвийя Фаталиева (Озарбайжон) — 15,37;

  8. Афруза Ҳамдамова (Ўзбекистон) — 14,79;

  9. Элине Роберс (Нидерландия) — 13,89;

  10. Нино Бациашвили (Грузия) — 13,86.

Жадвалдаги рақобат айниқса тўртинчи ўриндан кейин жуда зич. Харика Дронавалли билан ўнинчи ўриндаги Бациашвили ўртасидаги фарқ 6,69 очкони ташкил этади.

Бу оддий FIDE рейтинги эмас

Women’s Circuit жадвалини шахматчиларнинг ҳар ой янгиланадиган классик рейтинги билан адаштирмаслик керак.

Оддий FIDE рейтинги шахматчининг умумий ўйин кучини Эло очколари орқали акс эттиради. Women’s Circuit эса муайян мусобақаларда эгалланган ўрин, иштирокчилар савияси ва турнир аҳамияти асосида бериладиган махсус саралаш очколаридан тузилади.

Циклга классик шахмат бўйича йирик аёллар мусобақалари, миллий чемпионатлар, FIDE Гран-при босқичлари, шунингдек, жаҳон ва қитъа рапид ҳамда блиц чемпионатлари киритилиши мумкин. Футболдаги чемпионат жадвалидан фарқли равишда, кўп турнир ўйнашнинг ўзи етарли эмас — кучли рақобатда юқори натижа кўрсатиш зарур.

Йўлланма учун фақат биринчи ўрин кифоя эмас

2026–2027 йилги Women’s Circuit 2026 йил 1 январдан 2027 йил 21 декабргача давом этади. Шахматчининг якуний натижаси кўпи билан 12 та энг яхши мусобақада тўплаган очколари йиғиндиси орқали ҳисобланади.

Цикл ғолиби 2028 йилги аёллар Номзодлар турнирига йўлланма олади. Бироқ бунинг учун якуний натижа камида саккизта мусобақадан шаклланиши, уларнинг камида бештаси классик вақт назоратида ўтказилган бўлиши шарт.

Шу боис ҳозирги пешқадамлик муҳим устунлик бўлса-да, Номзодлар турнири йўлланмасини ҳали ҳал қилинган масала деб бўлмайди. Асаубаева юқори натижаларини яна бир нечта мусобақада такрорлаши, таъқибчилари эса очколар фарқини қисқартириш имконига эга.

Номзодлар турнири нега муҳим?

Аёллар Номзодлар турнирида саккиз нафар шахматчи иштирок этади. Унинг ғолибаси амалдаги жаҳон чемпионлиги соҳиби билан шахмат тожи учун матч ўтказиш ҳуқуқини қўлга киритади.

Шу маънода Women’s Circuit жадвали шунчаки мавсумий рейтинг эмас. У икки йил давом этадиган ва жаҳон чемпионлиги матчигача олиб бориши мумкин бўлган саралаш йўлларидан биридир.

Асаубаева ҳозирча бу пойганинг олдида бормоқда. Ўзбекистон шахмати учун эса Афруза Ҳамдамованинг кучли ўнликда қолиши алоҳида аҳамиятга эга: олдиндаги ҳар бир муваффақиятли турнир уни жаҳон шахматининг энг муҳим саралаш баҳсида янада юқорига олиб чиқиши мумкин. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Бибисара АсаубаеваАфруза ҲамдамоваФИДЕЧжу ЦзиньэрВайшали Рамешбабу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...Бугун, 06:41Раҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиРаҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиБугун, 06:33Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда