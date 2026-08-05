Дилноза Ҳабибуллаеванинг ўғли 1 ёшни қарши олди
Актриса Дилноза Ҳабибуллаеванинг ўғли Ҳалид бир ёшни қарши олди. У фарзандининг туғилган куни муносабати билан ижтимоий тармоқдаги саҳифасида видео ва самимий тилакларини улашди. Актриса она бўлганига роппа-роса бир йил тўлганини, ўғлининг илк кулгиси, қадамлари ва қучоғи ҳаётидаги энг унутилмас лаҳзаларга айланганини таъкидлади. Кузатувчилари Ҳалидни туғилган куни билан табриклаб, унга соғлик, бахт ва ёрқин келажак тилади.
Актриса Дилноза Ҳабибуллаева бугун қувончли хабар билан бўлишди. У ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ўғли Ҳалиднинг туғилган куни муносабати билан видео жойлади.
Видеодан актрисанинг фарзанди Ҳалид бир ёшни қарши олганини кўриш мумкин. Дилноза ўғлининг илк туғилган куни муносабати билан унга бағишлаб самимий сўзлар ёзди.
“Бугун мен учун алоҳида кун — она бўлганимга роппа-роса бир йил тўлди. Бир йил олдин ҳаётим 'олдин' ва 'кейинъга бўлинди. 'Олдин' — фақат ўзим учун яшаган даврим бўлса, 'кейин' ҳаётим янги маъно топган вақт бўлди. Бу маънонинг номи — сенга бўлган муҳаббат, менинг мўъжизам!” — дея ёзди актриса.
У фарзандининг илк кулгиси, қадамлари ва қучоғи ҳаётидаги энг унутилмас лаҳзаларга айланганини таъкидлади. Дилноза Ҳабибуллаева ўғлининг биринчи ёшини “дунёдаги энг гўзал туйғу ва ҳақиқий бахтни ҳис қилган 365 кун” сифатида таърифлади.
Актрисанинг кузатувчилари ҳам Ҳалидни туғилган куни билан табриклаб, унга соғлик, бахт ва ёрқин келажак тилаб, самимий тилакларини йўллашди.
…