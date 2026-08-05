Дилноза Ҳабибуллаеванинг ўғли 1 ёшни қарши олди

·105·Маданият
Дилноза Ҳабибуллаеванинг ўғли 1 ёшни қарши олди
Қисқача

Актриса Дилноза Ҳабибуллаеванинг ўғли Ҳалид бир ёшни қарши олди. У фарзандининг туғилган куни муносабати билан ижтимоий тармоқдаги саҳифасида видео ва самимий тилакларини улашди. Актриса она бўлганига роппа-роса бир йил тўлганини, ўғлининг илк кулгиси, қадамлари ва қучоғи ҳаётидаги энг унутилмас лаҳзаларга айланганини таъкидлади. Кузатувчилари Ҳалидни туғилган куни билан табриклаб, унга соғлик, бахт ва ёрқин келажак тилади.

Актриса Дилноза Ҳабибуллаева бугун қувончли хабар билан бўлишди. У ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ўғли Ҳалиднинг туғилган куни муносабати билан видео жойлади.

Видеодан актрисанинг фарзанди Ҳалид бир ёшни қарши олганини кўриш мумкин. Дилноза ўғлининг илк туғилган куни муносабати билан унга бағишлаб самимий сўзлар ёзди.

“Бугун мен учун алоҳида кун — она бўлганимга роппа-роса бир йил тўлди. Бир йил олдин ҳаётим 'олдин' ва 'кейинъга бўлинди. 'Олдин' — фақат ўзим учун яшаган даврим бўлса, 'кейин' ҳаётим янги маъно топган вақт бўлди. Бу маънонинг номи — сенга бўлган муҳаббат, менинг мўъжизам!” — дея ёзди актриса.

У фарзандининг илк кулгиси, қадамлари ва қучоғи ҳаётидаги энг унутилмас лаҳзаларга айланганини таъкидлади. Дилноза Ҳабибуллаева ўғлининг биринчи ёшини “дунёдаги энг гўзал туйғу ва ҳақиқий бахтни ҳис қилган 365 кун” сифатида таърифлади.

Актрисанинг кузатувчилари ҳам Ҳалидни туғилган куни билан табриклаб, унга соғлик, бахт ва ёрқин келажак тилаб, самимий тилакларини йўллашди.

Ayol va kichkina bola kema bortida kumushrang "1" raqamli shar bilan tushgan suratlar.
Дилноза ҲабибуллаеваҲалид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарҳод Саидов ва Шаҳло Маҳмудовадан таъсирли “Ота-қиз” дуэти (видео)Фарҳод Саидов ва Шаҳло Маҳмудовадан таъсирли “Ота-қиз” дуэти (видео)Кеча, 21:54"Жуфти ҳалолим”: Улуғбек Раҳматуллаевдан янги тарона (аудио)"Жуфти ҳалолим”: Улуғбек Раҳматуллаевдан янги тарона (аудио)Кеча, 14:17Саида Раметова оғир жудоликка учрадиСаида Раметова оғир жудоликка учрадиКеча, 13:50Хонанда Ариана Гранде ижодий фаолиятида танаффус қилишга қарор қилдиХонанда Ариана Гранде ижодий фаолиятида танаффус қилишга қарор қилдиКеча, 13:41Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)Кеча, 13:29Ажрашган жуфтлик ўртасида муносабатлар тикландими? Бен Аффлек ва Женнифер Лопес яна бирга кўриниш бердиАжрашган жуфтлик ўртасида муносабатлар тикландими? Бен Аффлек ва Женнифер Лопес яна бирга кўриниш бердиКеча, 04:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)