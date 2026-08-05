Қарз туфайли эркак устига қайноқ сув қуйилиб ҳалок бўлди

·326·Дунё
Қарз туфайли эркак устига қайноқ сув қуйилиб ҳалок бўлди
Қисқача

Санкт-Петербургда 30 минг рубл қарз сабаб танишини ўлдирганликда гумон қилинаётган икки нафар хориж фуқароси қўлга олинди. Гумонланувчилар Ветеранов проспектидаги турар жойлардан бирида жабрланувчининг чиқиб кетишига тўсқинлик қилиб, қарзни қайтаришни талаб қилган ва уни калтаклаб, устига қайноқ сув қуйган.

Россиянинг Санкт-Петербург шаҳрида 30 минг рубль миқдоридаги қарз фожиали воқеага сабаб бўлди. Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари танишини қарз масаласи туфайли шафқатсизларча ўлдирганликда гумон қилинаётган икки нафар хориж фуқаросини қўлга олди. Бу ҳақда Россия Федерацияси Тергов қўмитасининг Санкт-Петербург бўйича бош тергов бошқармасига таяниб, маҳаллий оммавий ахборот воситалари хабар берди.

Тергов материалларига кўра, жиноят Ветеранов проспектида жойлашган турар жойлардан бирида содир бўлган. Маълум қилинишича, гумонланувчилар жабрланувчининг хонадан чиқиб кетиш йўлини тўсиб қўйган ва ундан 30 минг рубль қарзни зудлик билан қайтаришни талаб қилган.

Тергов маълумотларига кўра, эркакнинг қаршилигини синдириш ҳамда уни пулни тўлашга мажбур қилиш мақсадида гумонланувчилар унинг боши ва танасига қўллари ҳамда оёқлари билан кўплаб зарбалар берган. Шундан кейин улар жабрланувчини янада қўрқитиш учун унинг устига қайноқ сув қуйган.

Олинган оғир тан жароҳатлари ва кучли куйишлар оқибатида эркак воқеа жойининг ўзида ҳаётдан кўз юмган. Тергов манфаатларини инобатга олган ҳолда, ҳалок бўлган шахснинг шахси, мурданинг топилиш ҳолатлари ҳамда ўлимнинг аниқ вақти ҳозирча очиқланмаган.

Мазкур ҳолат юзасидан Россия Федерацияси Жиноят кодексининг 105-моддаси — қасддан одам ўлдириш банди бўйича жиноят иши қўзғатилган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар икки нафар гумонланувчини қўлга олган бўлиб, ҳозирда терговчилар ва криминалистлар воқеанинг барча тафсилотлари ҳамда ҳар бир шахснинг жиноятдаги иштироки даражасини аниқлаш ишларини давом эттирмоқда.

Шунингдек, яқин кунларда суд тергов органларининг гумонланувчиларга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини қўллаш ҳақидаги илтимосномасини кўриб чиқиши кутилмоқда. Айни пайтда мазкур жиноят иши бўйича тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Санкт-ПетербургРоссияТергов қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео) Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео)Бугун, 06:22Бразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБугун, 05:56Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиБугун, 03:03Нарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиНарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиБугун, 02:41Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Бугун, 02:32Оркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиОркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди