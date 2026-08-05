Қарз туфайли эркак устига қайноқ сув қуйилиб ҳалок бўлди
Санкт-Петербургда 30 минг рубл қарз сабаб танишини ўлдирганликда гумон қилинаётган икки нафар хориж фуқароси қўлга олинди. Гумонланувчилар Ветеранов проспектидаги турар жойлардан бирида жабрланувчининг чиқиб кетишига тўсқинлик қилиб, қарзни қайтаришни талаб қилган ва уни калтаклаб, устига қайноқ сув қуйган.
Россиянинг Санкт-Петербург шаҳрида 30 минг рубль миқдоридаги қарз фожиали воқеага сабаб бўлди. Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари танишини қарз масаласи туфайли шафқатсизларча ўлдирганликда гумон қилинаётган икки нафар хориж фуқаросини қўлга олди. Бу ҳақда Россия Федерацияси Тергов қўмитасининг Санкт-Петербург бўйича бош тергов бошқармасига таяниб, маҳаллий оммавий ахборот воситалари хабар берди.
Тергов материалларига кўра, жиноят Ветеранов проспектида жойлашган турар жойлардан бирида содир бўлган. Маълум қилинишича, гумонланувчилар жабрланувчининг хонадан чиқиб кетиш йўлини тўсиб қўйган ва ундан 30 минг рубль қарзни зудлик билан қайтаришни талаб қилган.
Тергов маълумотларига кўра, эркакнинг қаршилигини синдириш ҳамда уни пулни тўлашга мажбур қилиш мақсадида гумонланувчилар унинг боши ва танасига қўллари ҳамда оёқлари билан кўплаб зарбалар берган. Шундан кейин улар жабрланувчини янада қўрқитиш учун унинг устига қайноқ сув қуйган.
Олинган оғир тан жароҳатлари ва кучли куйишлар оқибатида эркак воқеа жойининг ўзида ҳаётдан кўз юмган. Тергов манфаатларини инобатга олган ҳолда, ҳалок бўлган шахснинг шахси, мурданинг топилиш ҳолатлари ҳамда ўлимнинг аниқ вақти ҳозирча очиқланмаган.
Мазкур ҳолат юзасидан Россия Федерацияси Жиноят кодексининг 105-моддаси — қасддан одам ўлдириш банди бўйича жиноят иши қўзғатилган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар икки нафар гумонланувчини қўлга олган бўлиб, ҳозирда терговчилар ва криминалистлар воқеанинг барча тафсилотлари ҳамда ҳар бир шахснинг жиноятдаги иштироки даражасини аниқлаш ишларини давом эттирмоқда.
Шунингдек, яқин кунларда суд тергов органларининг гумонланувчиларга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини қўллаш ҳақидаги илтимосномасини кўриб чиқиши кутилмоқда. Айни пайтда мазкур жиноят иши бўйича тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
…