Гонсалу Ramуш Милан сафида дебют қилди
Гонсалу Ramуш Милан сафидаги илк учрашувини Интерга қарши ўртоқлик ўйинида ўтказди. Пари Сен-Жермендан 70 миллион евродан ортиқ суммага трансфер қилинган футболчи 63-дақиқада Франческо Камарда ўрнига майдонга тушиб, 27 дақиқа давомида иккита хавфли вазият яратди. У дарвозага орқа билан ўйнаб, ҳимоячиларни ўзига тортди ва ярим ҳимоячилар учун бўш ҳудудлар очди.
Милан жамоасининг ёзги трансферлар давридаги асосий харидларидан бири бўлган ҳужумчи Гонсалу Ramуш Италия клуби сафидаги илк учрашувини ўтказди. Пари Сен-Жермен сафидан 70 миллион евродан ортиқ суммага сотиб олинган португалиялик футболчи Интерга қарши кечган ўртоқлик ўйинида майдонга тушиб, илк ижобий таассуротларини қолдирди. GOAL.com хабар беришича, футболчи жамоага қўшилганига атиги бир ҳафта бўлганига қарамай, ўзининг салоҳиятини кўрсатишга улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг 63-дақиқасида ёш ҳужумчи Франческо Камарда ўрнига майдонга тушган Гонсалу Ramуш жамоа бош мураббийининг тактик режаларида марказий фигура бўлишини дарҳол кўрсатди. Бу алмаштириш шунчаки ротация эмас, балки таркибдаги иерархияни ҳам белгилаб берди — ёш иқтидорли Камарда янги келган тажрибали ҳужумчи асосий таркиб вакили эканини яхши тушунади. Ramушнинг жисмоний ҳолати ҳали тўлиқ тикланмаган бўлса-да, майдондаги ҳаракатлари мутахассислар эътиборидан четда қолмади.
Майдондаги дастлабки ҳаракатлар ва имкониятларАтиги 27 дақиқа ҳаракат қилганига қарамай, собиқ Пари Сен-Жермен ўйинчиси рақиб дарвозаси ёнида иккита хавфли вазият яратишга эришди. Шулардан бирида Янн Биссекк аниқ кетаётган тўпни охирги паллада қайтариб қолишга муваффақ бўлди. Ramушнинг дарвозага орқа билан туриб ўйнаши, ҳимоячиларни ўзига тортиб, ярим ҳимоячиларга бўш ҳудуд очиб бериши жамоа ҳужумларини бойитди.
Шунингдек, Гонсалу Ramуш ва Рафаел Леау ўртасидаги ўзаро тушуниш майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам яққол сезилаётгани эътироф этилди. Рафаел Леау қанотдан марказга ҳаракат қилиб, тўпни дарвоза устуни томон узатганда, Ramуш айнан шу ҳудуддан жой олиб, рақиб дарвозасига хавф солмоқда. Бу ҳолат футбол мухлисларига уларнинг Португалия терма жамоасидаги ўйинларини эслатиб юборди.
Келгусидаги режалар ва кутилмаларҲозирги босқичда мураббий ўз ғояларини жамоага сингдириш учун вақт ва муносиб футболчиларга муҳтож. Гонсалу Ramуш айнан шундай талабларга жавоб берадиган ва ярим ҳимоя чизиғи билан ҳужум ўртасида кўприк вазифасини бажарувчи марказий ҳужумчи сифатида кўрилмоқда. Гарчи ҳали қилиниши керак бўлган ишлар кўп бўлса-да, унинг дебюти келгуси мавсум учун оптимистик кайфият бағишламоқда.
Милан мухлислари янги ҳужумчининг имкониятларини расмий ўйинларда ҳам тўлиқ кўришни ва унинг Рафаел Леау билан тандемдаги самарали ҳаракатларини кузатишни ıнтизорлик билан кутишмоқда. Агар португалиялик футболчи ўз формасини тўлиқ тиклаб олса, у жамоанинг ҳужум чизиғидаги асосий етакчига айланиши шубҳасиз.
…