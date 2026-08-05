Гонсалу Ramуш Милан сафида дебют қилди

·44·Спорт
Гонсалу Ramуш Милан сафида дебют қилди
Қисқача

Гонсалу Ramуш Милан сафидаги илк учрашувини Интерга қарши ўртоқлик ўйинида ўтказди. Пари Сен-Жермендан 70 миллион евродан ортиқ суммага трансфер қилинган футболчи 63-дақиқада Франческо Камарда ўрнига майдонга тушиб, 27 дақиқа давомида иккита хавфли вазият яратди. У дарвозага орқа билан ўйнаб, ҳимоячиларни ўзига тортди ва ярим ҳимоячилар учун бўш ҳудудлар очди.

Милан жамоасининг ёзги трансферлар давридаги асосий харидларидан бири бўлган ҳужумчи Гонсалу Ramуш Италия клуби сафидаги илк учрашувини ўтказди. Пари Сен-Жермен сафидан 70 миллион евродан ортиқ суммага сотиб олинган португалиялик футболчи Интерга қарши кечган ўртоқлик ўйинида майдонга тушиб, илк ижобий таассуротларини қолдирди. GOAL.com хабар беришича, футболчи жамоага қўшилганига атиги бир ҳафта бўлганига қарамай, ўзининг салоҳиятини кўрсатишга улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг 63-дақиқасида ёш ҳужумчи Франческо Камарда ўрнига майдонга тушган Гонсалу Ramуш жамоа бош мураббийининг тактик режаларида марказий фигура бўлишини дарҳол кўрсатди. Бу алмаштириш шунчаки ротация эмас, балки таркибдаги иерархияни ҳам белгилаб берди — ёш иқтидорли Камарда янги келган тажрибали ҳужумчи асосий таркиб вакили эканини яхши тушунади. Ramушнинг жисмоний ҳолати ҳали тўлиқ тикланмаган бўлса-да, майдондаги ҳаракатлари мутахассислар эътиборидан четда қолмади.

Майдондаги дастлабки ҳаракатлар ва имкониятлар

Атиги 27 дақиқа ҳаракат қилганига қарамай, собиқ Пари Сен-Жермен ўйинчиси рақиб дарвозаси ёнида иккита хавфли вазият яратишга эришди. Шулардан бирида Янн Биссекк аниқ кетаётган тўпни охирги паллада қайтариб қолишга муваффақ бўлди. Ramушнинг дарвозага орқа билан туриб ўйнаши, ҳимоячиларни ўзига тортиб, ярим ҳимоячиларга бўш ҳудуд очиб бериши жамоа ҳужумларини бойитди.

Шунингдек, Гонсалу Ramуш ва Рафаел Леау ўртасидаги ўзаро тушуниш майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам яққол сезилаётгани эътироф этилди. Рафаел Леау қанотдан марказга ҳаракат қилиб, тўпни дарвоза устуни томон узатганда, Ramуш айнан шу ҳудуддан жой олиб, рақиб дарвозасига хавф солмоқда. Бу ҳолат футбол мухлисларига уларнинг Португалия терма жамоасидаги ўйинларини эслатиб юборди.

Келгусидаги режалар ва кутилмалар

Ҳозирги босқичда мураббий ўз ғояларини жамоага сингдириш учун вақт ва муносиб футболчиларга муҳтож. Гонсалу Ramуш айнан шундай талабларга жавоб берадиган ва ярим ҳимоя чизиғи билан ҳужум ўртасида кўприк вазифасини бажарувчи марказий ҳужумчи сифатида кўрилмоқда. Гарчи ҳали қилиниши керак бўлган ишлар кўп бўлса-да, унинг дебюти келгуси мавсум учун оптимистик кайфият бағишламоқда.

Милан мухлислари янги ҳужумчининг имкониятларини расмий ўйинларда ҳам тўлиқ кўришни ва унинг Рафаел Леау билан тандемдаги самарали ҳаракатларини кузатишни ıнтизорлик билан кутишмоқда. Агар португалиялик футболчи ўз формасини тўлиқ тиклаб олса, у жамоанинг ҳужум чизиғидаги асосий етакчига айланиши шубҳасиз.

МиланГонсалу RamушИнтерРафаел ЛеауТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...Бугун, 06:41Раҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиРаҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиБугун, 06:33Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда