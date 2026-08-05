Суд АҚШ Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлигининг 20 миллиард долларлик қарорини бекор қилди

·37·Техно
Суд АҚШ Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлигининг 20 миллиард долларлик қарорини бекор қилди
Қисқача

АҚШ апелляция суди Доналд Трамп маъмурияти ЭПА орқали иқлим йўналишидаги нодавлат ташкилотларига ажратилган маблағларни бекор қилиш ва қайтариб олиш ваколатига эга бўлмаганини билдирди. Қарор ЭПА АҚШ Олий судига апелляция бериш масаласини ҳал қилгунига қадар ташкилотларга ҳисобларидаги маблағлардан фойдаланиш имконини беради.

АҚШ апелляция суди сешанба куни маълум қилишича, Доналд Трамп маъмурияти иқлим йўналишидаги нодавлат нотижорат ташкилотларига аввалроқ ажратилган маблағларни бекор қилиш ва қайтариб олиш ваколатига эга бўлмаган. ixbt.com ва Те Нев Ёрк Times нашрлари хабар қилишича, саккизта нодавлат ташкилот ўз банк ҳисобларига ўтказилган миллиардлаб маблағлардан фойдаланиш ҳуқуқини тиклашга ҳаракат қилган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жорий йилнинг феврал ойида Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлиги (ЭПА) раҳбари Ли Зелдин, шунингдек Федерал қидирув бюроси ва Молия вазирлиги кўрсатмасига биноан Citiбанк уларнинг ҳисоб рақамларини музлатиб қўйган эди. Суд қарори ЭПА АҚШ Олий судига апелляция шикоятини киритиш масаласини ҳал қилгунига қадар мазкур ташкилотларга ўз маблағларидан фойдаланиш имкониятини тақдим этади.

Суд қарорининг ҳуқуқий асослари

Колумбия округи бўйича Апелляция судининг ўнта судя ҳайъатидан олти нафари маблағларни қайтариб олишни тўхтатиб турувчи тақиқловчи буйруқни ўз кучида қолдиришни ёқлаб овоз берди. Судяларнинг таъкидлашича, ЭПА маблағларни тортиб олишга уринишни «фақатгина сиёсий келишмовчилик» сабабли амалга оширган ва бу ҳаракат ноқонуний ҳисобланади.

Баҳсли маблағлар «Инфляцияни пасайтириш тўғрисида»ги қонун (ИРА) доирасида тоза энергия ривожланишини рағбатлантириш учун мўлжалланган 20 миллиард долларлик Греэнҳоусе Гас Редуктион Фунд жамғармасини яратиш учун ажратилган эди. Ушбу маблағларнинг катта қисми бизнес ва жамоаларга қазилма ёқилғилардан воз кечишга ёрдам берадиган қарз механизмларини яратишга йўналтирилиши кўзда тутилганди.

Ташкилотлар дуч келган қийинчиликлар

Трамп маъмуриятининг ЭПА идораси маблағларни қайтариб олиш ваколатига эгалигини, чунки янги қабул қилинган Оне Биг Беаутифул Билл Акт (ОBBBА) қонуни Греэнҳоусе Гас Редуктион Фунд дастурини яратган қисмни бекор қилганини важ қилиб кўрсатган. Бироқ судя ҳайъати маблағлар аллақачон мажбурият сифатида шакллантирилиб, ташкилотлар ҳисоб рақамларига ўтказиб берилгани сабабли ОBBBА уларни қайтариб олиш учун асос бўла олмаслигини уқтирди.

Гарчи нодавлат ташкилотлар ушбу суд қарорини мамнуният билан кутиб олган бўлса-да, кўпчилик учун бу қадам бироз кечиккан бўлиши мумкин. Ҳисоб рақамлари музлатиб қўйилган даврда улар жиддий молиявий қисқартиришларга боришга мажбур бўлган. Жумладан, Климате Унитед раҳбари март ойида истеъфога чиққан ва унинг ўрнига ҳамон янги раҳбар тайинланмаган, Повер Форвард Коммунитиес ташкилотида эса атиги икки нафар ходим қолган.

АҚШИқлимСудЭнергетикаМолия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди