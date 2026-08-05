Суд АҚШ Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлигининг 20 миллиард долларлик қарорини бекор қилди
АҚШ апелляция суди Доналд Трамп маъмурияти ЭПА орқали иқлим йўналишидаги нодавлат ташкилотларига ажратилган маблағларни бекор қилиш ва қайтариб олиш ваколатига эга бўлмаганини билдирди. Қарор ЭПА АҚШ Олий судига апелляция бериш масаласини ҳал қилгунига қадар ташкилотларга ҳисобларидаги маблағлардан фойдаланиш имконини беради.
АҚШ апелляция суди сешанба куни маълум қилишича, Доналд Трамп маъмурияти иқлим йўналишидаги нодавлат нотижорат ташкилотларига аввалроқ ажратилган маблағларни бекор қилиш ва қайтариб олиш ваколатига эга бўлмаган. ixbt.com ва Те Нев Ёрк Times нашрлари хабар қилишича, саккизта нодавлат ташкилот ўз банк ҳисобларига ўтказилган миллиардлаб маблағлардан фойдаланиш ҳуқуқини тиклашга ҳаракат қилган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жорий йилнинг феврал ойида Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлиги (ЭПА) раҳбари Ли Зелдин, шунингдек Федерал қидирув бюроси ва Молия вазирлиги кўрсатмасига биноан Citiбанк уларнинг ҳисоб рақамларини музлатиб қўйган эди. Суд қарори ЭПА АҚШ Олий судига апелляция шикоятини киритиш масаласини ҳал қилгунига қадар мазкур ташкилотларга ўз маблағларидан фойдаланиш имкониятини тақдим этади.
Суд қарорининг ҳуқуқий асослариКолумбия округи бўйича Апелляция судининг ўнта судя ҳайъатидан олти нафари маблағларни қайтариб олишни тўхтатиб турувчи тақиқловчи буйруқни ўз кучида қолдиришни ёқлаб овоз берди. Судяларнинг таъкидлашича, ЭПА маблағларни тортиб олишга уринишни «фақатгина сиёсий келишмовчилик» сабабли амалга оширган ва бу ҳаракат ноқонуний ҳисобланади.
Баҳсли маблағлар «Инфляцияни пасайтириш тўғрисида»ги қонун (ИРА) доирасида тоза энергия ривожланишини рағбатлантириш учун мўлжалланган 20 миллиард долларлик Греэнҳоусе Гас Редуктион Фунд жамғармасини яратиш учун ажратилган эди. Ушбу маблағларнинг катта қисми бизнес ва жамоаларга қазилма ёқилғилардан воз кечишга ёрдам берадиган қарз механизмларини яратишга йўналтирилиши кўзда тутилганди.
Ташкилотлар дуч келган қийинчиликларТрамп маъмуриятининг ЭПА идораси маблағларни қайтариб олиш ваколатига эгалигини, чунки янги қабул қилинган Оне Биг Беаутифул Билл Акт (ОBBBА) қонуни Греэнҳоусе Гас Редуктион Фунд дастурини яратган қисмни бекор қилганини важ қилиб кўрсатган. Бироқ судя ҳайъати маблағлар аллақачон мажбурият сифатида шакллантирилиб, ташкилотлар ҳисоб рақамларига ўтказиб берилгани сабабли ОBBBА уларни қайтариб олиш учун асос бўла олмаслигини уқтирди.
Гарчи нодавлат ташкилотлар ушбу суд қарорини мамнуният билан кутиб олган бўлса-да, кўпчилик учун бу қадам бироз кечиккан бўлиши мумкин. Ҳисоб рақамлари музлатиб қўйилган даврда улар жиддий молиявий қисқартиришларга боришга мажбур бўлган. Жумладан, Климате Унитед раҳбари март ойида истеъфога чиққан ва унинг ўрнига ҳамон янги раҳбар тайинланмаган, Повер Форвард Коммунитиес ташкилотида эса атиги икки нафар ходим қолган.
…