Кристиан Киву Милан дербисидаги дуранг ва жамоанинг жисмоний ҳолати ҳақида гапирди

·47·Спорт
Кристиан Киву Милан дербисидаги дуранг ва жамоанинг жисмоний ҳолати ҳақида гапирди
Қисқача

Интер бош мураббийи Кристиан Киву Милан билан 1:1 ҳисобидаги дурангдан кўра футболчиларнинг жисмоний ҳолатини яхшилаш муҳимроқ эканини таъкидлади. Учрашув бошида жамоа бўш зоналарни топиш, тўп чиқариш ва узатмаларда қийналганини, бунга Миланинг юқори прессингги сабаб бўлганини айтди. Иккинчи бўлимда Интер ўйинни назоратига олиб, рақиб босимидан чиқиш йўлларини топди.

Австралиянинг Перт шаҳрида бўлиб ўтган принципиал дербида Интер ва Милан жамоалари 1:1 ҳисобидаги дурангга имзо чекишди. Мазкур ўртоқлик учрашувидан сўнг нерадзуррилар устози Кристиан Киву жамоанинг кўрсатган ўйини, йўл қўйилган хатолар ва мавсумолди тайёргарлик жараёнидаги асосий мақсадлар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

fcinter1908.ит нашри хабар беришича, мутахассис ўйин натижасидан кўра жисмоний ҳолатни яхшилаш муҳимроқ эканини алоҳида таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, жамоа охирги кунларда машғулотларда жуда қаттиқ ишламоқда ва футболчиларнинг кондициясини босқичма-босқич тиклаш устувор вазифа бўлиб қолмоқда.

Ўйин бошидаги қийинчиликлар ва рақиб босими

Учрашув дебютида жамоа майдонни тақсимлашда бироз қийналгани ва узатмаларда хатоларга йўл қўйгани сезилди. Кристиан Кивунинг фикрича, дастлабки дақиқаларда ўйинчилар ҳаракатларида шошқалоқлик кузатилган ва бу рақибнинг фаол прессинги туфайли юзага келган.

“Ўйин бошида бўш зоналарни топишда қийналдик, тўп чиқаришда ва узатмаларда хатолар кўп бўлди, бироқ бунга қаршимиздаги рақибнинг юқори сифати ва прессинги ҳам сабаб бўлди”, — дея таъкидлади мураббий учрашув таҳлилида.

Иккинчи бўлимдаги ижобий ўзгаришлар

Вақт ўтиши билан Интер ўйинига тузатишлар киритиб, майдондаги вазиятни ўз назоратига ола бошлади. Футболчилар рақиб босимидан чиқиб кетиш йўлларини топиб, учрашувнинг кейинги қисмини етарлича яхши ўтказишди.

Мураббий айрим ўйинчилар майдонда етарли дақиқаларни ўтказиб, жисмоний ҳолатлари идеал даражада бўлмаса-да, ўзларини кўрсата олганидан мамнунлигини билдирди. У йигитларнинг меҳнаткашлигидан ижобий ўзгаришлар кўриниб турганини қайд этди.

Асосий эътибор жисмоний тайёргарликка қаратилган

Ҳозирги босқичда мураббийлар штабининг энг катта ташвиши футболчиларнинг соғлиғи ва жисмоний кондициясини яхшилаш ҳисобланади. Шу билан бирга, жамоа ўтган йилларда шаклланган ўйин тамойилларига содиқ қолган ҳолда, унга янги элементларни қўшиш устида ишламоқда.

Кивунинг сўзларига кўра, натижалар ҳозирча иккинчи планда турибди, чунки асосий вазифа мавсум давомида барқарор ҳаракат қилиш учун зарур бўлган чидамлилик ва тезкорликни оёқларга қайтаришдан иборат.

ИнтерМиланКристиан КивуА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда