Кристиан Киву Милан дербисидаги дуранг ва жамоанинг жисмоний ҳолати ҳақида гапирди
Интер бош мураббийи Кристиан Киву Милан билан 1:1 ҳисобидаги дурангдан кўра футболчиларнинг жисмоний ҳолатини яхшилаш муҳимроқ эканини таъкидлади. Учрашув бошида жамоа бўш зоналарни топиш, тўп чиқариш ва узатмаларда қийналганини, бунга Миланинг юқори прессингги сабаб бўлганини айтди. Иккинчи бўлимда Интер ўйинни назоратига олиб, рақиб босимидан чиқиш йўлларини топди.
Австралиянинг Перт шаҳрида бўлиб ўтган принципиал дербида Интер ва Милан жамоалари 1:1 ҳисобидаги дурангга имзо чекишди. Мазкур ўртоқлик учрашувидан сўнг нерадзуррилар устози Кристиан Киву жамоанинг кўрсатган ўйини, йўл қўйилган хатолар ва мавсумолди тайёргарлик жараёнидаги асосий мақсадлар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
fcinter1908.ит нашри хабар беришича, мутахассис ўйин натижасидан кўра жисмоний ҳолатни яхшилаш муҳимроқ эканини алоҳида таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, жамоа охирги кунларда машғулотларда жуда қаттиқ ишламоқда ва футболчиларнинг кондициясини босқичма-босқич тиклаш устувор вазифа бўлиб қолмоқда.
Ўйин бошидаги қийинчиликлар ва рақиб босимиУчрашув дебютида жамоа майдонни тақсимлашда бироз қийналгани ва узатмаларда хатоларга йўл қўйгани сезилди. Кристиан Кивунинг фикрича, дастлабки дақиқаларда ўйинчилар ҳаракатларида шошқалоқлик кузатилган ва бу рақибнинг фаол прессинги туфайли юзага келган.
“Ўйин бошида бўш зоналарни топишда қийналдик, тўп чиқаришда ва узатмаларда хатолар кўп бўлди, бироқ бунга қаршимиздаги рақибнинг юқори сифати ва прессинги ҳам сабаб бўлди”, — дея таъкидлади мураббий учрашув таҳлилида.
Иккинчи бўлимдаги ижобий ўзгаришларВақт ўтиши билан Интер ўйинига тузатишлар киритиб, майдондаги вазиятни ўз назоратига ола бошлади. Футболчилар рақиб босимидан чиқиб кетиш йўлларини топиб, учрашувнинг кейинги қисмини етарлича яхши ўтказишди.
Мураббий айрим ўйинчилар майдонда етарли дақиқаларни ўтказиб, жисмоний ҳолатлари идеал даражада бўлмаса-да, ўзларини кўрсата олганидан мамнунлигини билдирди. У йигитларнинг меҳнаткашлигидан ижобий ўзгаришлар кўриниб турганини қайд этди.
Асосий эътибор жисмоний тайёргарликка қаратилганҲозирги босқичда мураббийлар штабининг энг катта ташвиши футболчиларнинг соғлиғи ва жисмоний кондициясини яхшилаш ҳисобланади. Шу билан бирга, жамоа ўтган йилларда шаклланган ўйин тамойилларига содиқ қолган ҳолда, унга янги элементларни қўшиш устида ишламоқда.
Кивунинг сўзларига кўра, натижалар ҳозирча иккинчи планда турибди, чунки асосий вазифа мавсум давомида барқарор ҳаракат қилиш учун зарур бўлган чидамлилик ва тезкорликни оёқларга қайтаришдан иборат.
…