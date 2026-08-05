Анж-Ёан Бонни Милан билан ўйинни муҳим синов деб атади
Перт шаҳрида бўлиб ўтган ўртоқлик дербисида Интер ва Милан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Учрашувнинг сўнгги йигирма дақиқасида майдонга тушган Анж-Ёан Бонни жамоанинг кўрсатган ўйинини ижобий баҳолади. 2003 йилда туғилган ҳужумчи бундай даражадаги баҳслар янги мавсум олдидан тайёргарлик учун муҳимлигини таъкидлади. Бонни ёш футболчиларнинг салоҳиятини ҳам эътироф этиб, уларнинг тажрибали жамоадошларидан ўрганишга интилаётганини айтди.
Австралиянинг Перт шаҳрида бўлиб ўтган ўртоқлик дербисида Интер ва Милан жамоалари 1:1 ҳисобидаги дуранг натижа қайд этди. Ушбу баҳсдан сўнгнерадзурилар ҳужумчиси Анж-Ёан Бонни Интер ТВ каналига берган интервюсида учрашув ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашди. Goal.com хабар беришича, 2003 йилда туғилган иқтидорли футболчи ўйин якунида жамоанинг кўрсатган ҳаракатларини ижобий баҳолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг сўнгги йигирма дақиқасида майдонга тушган ҳужумчи жамоа мавсумолди тайёргарликни қаттиқ меҳнат билан давом эттираётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, майдонда яхши ўйин намойиш этилди ва мавсумнинг қайта бошланганидан мамнуният туйилмоқда. Бонни янги мавсум олдидан айнан шундай даражадаги ўйинлар орқали тайёргарлик кўриш ниҳоятда муҳимлигини алоҳида қайд этди.
Дерби – келгуси синовлар олдидан яхши имкониятПертс шаҳрида кечган тўқнашув нафақат мухлислар, балки мураббийлар штаби учун ҳам футболчиларнинг ҳозирги ҳолатини синовдан ўтказиш имконини берди. Бонни бу баҳсни келажакдаги расмий ўйинлар учун пойдевор сифатида баҳолади. Ҳужумчининг фикрича, жамоа кучли рақибга қарши яхши синовдан ўтди ва бу жамоалар чемпионат давомида яна тўқнаш келишади.
Кот-д'-Ивуар ҳудудида туғилган ёш футболчи шунингдек, машғулотларга жалб этилган ёш ўйинчиларнинг салоҳиятига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг айтишича, ёш иқтидорлар муҳим сифатларга эга бўлиб, ўзларини тўла кўрсатишга интилмоқда ва тажрибали жамоадошларидан ўрганиш орқали юқори даражада ўйнашни мақсад қилган.
…