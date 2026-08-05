Анж-Ёан Бонни Милан билан ўйинни муҳим синов деб атади

·36·Спорт
Анж-Ёан Бонни Милан билан ўйинни муҳим синов деб атади
Қисқача

Перт шаҳрида бўлиб ўтган ўртоқлик дербисида Интер ва Милан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Учрашувнинг сўнгги йигирма дақиқасида майдонга тушган Анж-Ёан Бонни жамоанинг кўрсатган ўйинини ижобий баҳолади. 2003 йилда туғилган ҳужумчи бундай даражадаги баҳслар янги мавсум олдидан тайёргарлик учун муҳимлигини таъкидлади. Бонни ёш футболчиларнинг салоҳиятини ҳам эътироф этиб, уларнинг тажрибали жамоадошларидан ўрганишга интилаётганини айтди.

Австралиянинг Перт шаҳрида бўлиб ўтган ўртоқлик дербисида Интер ва Милан жамоалари 1:1 ҳисобидаги дуранг натижа қайд этди. Ушбу баҳсдан сўнгнерадзурилар ҳужумчиси Анж-Ёан Бонни Интер ТВ каналига берган интервюсида учрашув ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашди. Goal.com хабар беришича, 2003 йилда туғилган иқтидорли футболчи ўйин якунида жамоанинг кўрсатган ҳаракатларини ижобий баҳолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг сўнгги йигирма дақиқасида майдонга тушган ҳужумчи жамоа мавсумолди тайёргарликни қаттиқ меҳнат билан давом эттираётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, майдонда яхши ўйин намойиш этилди ва мавсумнинг қайта бошланганидан мамнуният туйилмоқда. Бонни янги мавсум олдидан айнан шундай даражадаги ўйинлар орқали тайёргарлик кўриш ниҳоятда муҳимлигини алоҳида қайд этди.

Дерби – келгуси синовлар олдидан яхши имконият

Пертс шаҳрида кечган тўқнашув нафақат мухлислар, балки мураббийлар штаби учун ҳам футболчиларнинг ҳозирги ҳолатини синовдан ўтказиш имконини берди. Бонни бу баҳсни келажакдаги расмий ўйинлар учун пойдевор сифатида баҳолади. Ҳужумчининг фикрича, жамоа кучли рақибга қарши яхши синовдан ўтди ва бу жамоалар чемпионат давомида яна тўқнаш келишади.

Кот-д'-Ивуар ҳудудида туғилган ёш футболчи шунингдек, машғулотларга жалб этилган ёш ўйинчиларнинг салоҳиятига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг айтишича, ёш иқтидорлар муҳим сифатларга эга бўлиб, ўзларини тўла кўрсатишга интилмоқда ва тажрибали жамоадошларидан ўрганиш орқали юқори даражада ўйнашни мақсад қилган.

ИнтерМиланАнж-Ёан БонниПертЎртоқлик учрашуви
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда