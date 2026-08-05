Tinder ёшлар аудиториясини сақлаб қолиш учун жонли учрашувларни кенгайтирмоқда

·31·Техно
Tinder ёшлар аудиториясини сақлаб қолиш учун жонли учрашувларни кенгайтирмоқда
Қисқача

Tinder ёш фойдаланувчилар реал мулоқотга интилаётгани сабабли жонли тадбирлар дастурини ўнлаб янги шаҳарларга кенгайтирмоқда. Match Group бош директори Спенсер Раскоф компаниянинг иккинчи чорагида ойлик фаол фойдаланувчилар 7 фоизга камайганини, бу ўтган чоракдаги 8 фоизлик пасайишдан яхшироқ натижа эканини билдирди.

Сўнгги йилларда ёш авлод вакиллари оний танишув иловаларидан аста-секин узоқлашиб, реал мулоқотга интилаётгани фонида, Tinder хизмати ўзининг жонли тадбирларини ўнлаб янги шаҳарларда жорий этишга киришди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу ўзгаришлар компаниянинг иккинчи чоракдаги молиявий ҳисоботидан сўнг маълум бўлиб, Tinder эгаси ҳисобланган Match Group асосий даромадлар камайганини эълон қилгач, компания акциялари савдодан кейинги вақтда 10 фоиздан зиёдроққа қулаган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Шунга қарамай, раҳбарият Tinder фаолиятини қайта тиклаш ҳаракатларидан воз кечмаяпти. Match Group бош директори Спенсер Раскоф иккинчи чоракда ойлик фаол фойдаланувчилар сонининг қисқариши 7 фоизни ташкил этганини, бу ўтган чоракдаги 8 фоизли пасайишга нисбатан бироз яхшироқ натижа эканини таъкидлади. Шунингдек, у илованинг кунлик фаол фойдаланувчилар ўсиши тез орада яна ижобий динамикага қайтишига умид билдирди. Таъкидлаш жоизки, мазкур илова охир уч йилдан ортиқ вақт давомида фойдаланувчилар сонининг ижобий ўсишини қайд этмаган.

Онлайн танишувлар даври ўтиб бормоқдами?

Hinge, ОККупид, ПлентёфФиш каби бошқа танишув платформаларига ҳам эгалик қилувчи Match Group келгусида рақамли танишувлар ўз аҳамиятини йўқотиши мумкин бўлган даврга тайёргарлик кўрмоқда. Кўплаб таҳлилий ҳисоботларга кўра, Ген З (З авлоди) вакиллари экранлардан узоқлашиб, реал ҳаётдаги мулоқотларни ва жонли таассуротларни афзал кўрмоқдалар. Компаниянинг ички статистикаси ҳам бу тенденцияни тўлиқ тасдиқламоқда.

Спенсер Раскоф таҳлилчилар билан мулоқотда 18 дан 29 ёшгача бўлган ёлғиз фойдаланувчиларнинг деярли ярми потенциал яқин кишилар билан айнан реал ҳаётдаги тадбирларда тажриба алмашишни исташини билдирди. Бироқ интернет оламида улғайган авлод учун реал ҳаётга ўтиш ҳали ҳам маълум қийинчиликларни туғдирмоқда. Айнан шунинг учун компания фойдаланувчиларга ортиқча босимсиз, эркин муҳитда жонли мулоқот қилиш имконини берувчи ижтимоий форматларга алоҳида эътибор қаратмоқда.

Янги тадбирлар формати ва истиқболлар

Жорий йилнинг март ойида Лос-Анжелес шаҳридан бошланган жонли тадбирлар дастури Tinder иловасининг махсус “Эвентс” (Тадбирлар) бўлими орқали йўлга қўйилган эди. Мазкур бўлимда фойдаланувчилар учун боулинг заллари, мусиқий кечалар, кулолчилик дарслари ва бошқа қизиқарли масканларда ўтказиладиган маҳаллий учрашувлар тақдим этилади. Компания маълумотларига кўра, Л.А. шаҳрида яшовчи 18–24 ёшли фаол фойдаланувчиларнинг 71 фоизи ушбу янги бўлим хизматларидан фойдаланган.

Бу кўрсаткич ёш фойдаланувчилар орасида реал учрашувларга бўлган талаб ўта юқорилигини кўрсатмоқда. Март ойидан буён платформа доирасида 60 дан ортиқ шундай тадбирлар ташкил этилди. Кенгайтирилаётган бу стратегия келгуси ойларда ўнлаб янги шаҳарларни қамраб олиб, рақамли танишув индустриясида туб бурилиш ясаши кутилмоқда.

TinderГен ЗТехнологияТанишувИлова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди