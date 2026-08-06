Капибаралар парламентга кириб, мажлисни тўхтатиб қўйди
Бразилиянинг Мато Гросу штати Қонунчилик ассамблеясига бир нечта капибара кириб келгани сабабли йиғилиш қисқа муддатга тўхтатилди. Ҳодиса 30 июл куни Куяба шаҳрида юз берган, ҳайвонлар эса йўлак ва залларда бемалол айланиб юрган. Парламент биноси ёввойи ҳайвонлар яшайдиган боғ яқинида жойлашгани учун бундай ҳолат ҳудудда аввал ҳам кузатилган.
Бразилияда ҳудудий парламент йиғилиши кутилмаган меҳмонлар сабабли қисқа муддатга тўхтатилди. Fox News маълумотига кўра, бир нечта капибара Мато Гросу штати Қонунчилик ассамблеяси биносига кириб келиб, ходимларни ҳайратда қолдирган.
Ҳодиса 30 июль куни Куяба шаҳрида содир бўлган. Парламент ходимлари ҳайвонларни бинодан чиқаришга уринган вақтда капибаралар ҳеч қандай хавотирсиз йўлаклар ва заллар бўйлаб айланиб юрган.
Маълум қилинишича, бу каби ҳолат ушбу ҳудуд учун янгилик эмас. Чунки парламент биноси ёввойи ҳайвонлар яшайдиган боғ яқинида жойлашгани сабабли капибаралар баъзан бу ерга кириб қолади.
Яхшиямки, ҳайвонлар ҳеч кимга зарар етказмаган. Орадан кўп ўтмай улар бинодан ўзлари чиқиб кетган. Капибараларнинг парламентдаги сайри акс этган видео эса ижтимоий тармоқларда тез суръатларда оммалашди.
Капибаралар дунёдаги энг йирик кемирувчилардан бири ҳисобланади. Жанубий Америкада яшовчи бу ҳайвонлар босиқ табиати ва одамларга нисбатан хотиржам муносабати билан танилган. Шу боис улар сўнгги йилларда ижтимоий тармоқларда энг машҳур жониворлардан бирига айланган.
…