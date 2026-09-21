Октагонда миллионлар жанги: UFC 331 жангчиларининг расмий гонорарлари эълон қилинди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC 331 турнирида энг кўп гонорар олган жангчи амалдаги чемпион Александр Пантожа бўлиб, у 650 000 АҚШ долларини қўлга киритди.
- Иккинчи ўринни 500 000 доллар билан Джошуа Ван эгаллади, Арман Сарукян эса 350 000 доллар ишлаб олди.
- Олимпия чемпиони Гейбл Стивенсонга 160 000 доллар тўланган бўлса, Маурисио Руффи 110 000 доллар, Шон Шараф эса 60 000 доллар олган.
Дунёнинг энг нуфузли аралаш яккакурашлар промоушени ҳисобланган UFC ўзининг навбатдаги рақамли UFC 331 турнирида иштирок этган юлдуз файтериларнинг жангдан олган кафолатланган гонорарларини оммага ошкор қилди. Турнирнинг энг кўп ҳақ олган спортчиси кутилганидек амалдаги чемпион Александр Пантожа бўлди — бразилиялик жангчи битта баҳс учун 650 000 АҚШ долларини қўлга киритди. Иккинчи энг юқори даромадни эса октагондаги ёрқин чиқишлари билан мухлислар эътиборини қозонган Жошуа Ван нақд ярим миллион доллар (500 000$) билан расмийлаштирди.
Енгил вазн тоифасининг бош даъвогарларидан бири Арман Царукян турнирдаги жанги учун 350 000 доллар ишлаб олган бўлса, эркин кураш бўйича Олимпия чемпиони Гейбл Стивенсонга 160 000 доллар тўланди. Бразилиялик нокаутчи Маурисио Руффи 110 000 доллар билан юз минглик чегарани босиб ўтди, Шон Шараф эса 60 000 доллар даромад билан рўйхатни якунлади.
Хўш, Александр Пантожанинг чемпионлик мақомига бу сумма муносибми, Арман Царукяннинг 350 минг долларлик гонорари унинг енгил вазндаги даражасини тўлиқ акс эттирадими ва UFC юлдузларининг маошлари эндиликда боксчилар даражасига яқинлашмоқдами?
«Пантожанинг ярим миллиондан ортиқ улуши ва Ваннинг шов-шуви»: UFC 331 чек-варақалари
Октагон эгаларига берилган расмий тўловларнинг асосий жиҳатлари:
Александр Пантожа — турнир қироли: Энг енгил вазнда ўз камарини ҳимоя қилаётган бразилиялик чемпион 650 000$ олиб, кечанинг энг бадавлат жангчисига айланди;
Жошуа Ваннинг катта сакраши: Мянмалик ёрқин иқтидор 500 000$ гонорарга эга чиқиб, тажрибали фахрийларни ҳам ортда қолдирди;
Арман Царукяннинг барқарор чўққиси: Енгил вазн юлдузи октагонга чиқишнинг ўзи учун 350 000$ олиб, дивизионнинг энг қиммат жангчилари қаторидан муқим жой олди;
Олимпия чемпионига катта ишонч: MMA оламида эндигина қадам ташлаётган Гейбл Стивенсон дебют босқичидаёқ 160 000$ кафолатланган сумма олди;
Руффи ва Шарафнинг чек даражаси: Маурисио Руффи 110 000$ олган бўлса, Шон Шарафга 60 000$ тегди.
UFC 331: Жангчиларнинг кафолатланган гонорарлари жадвали
Турнир иштирокчиларининг даромадлари таққоси:
Жангчи / Спортчи
Вазн тоифаси ва мақоми
Олинган расмий гонорар ($)
Кечадаги ўрни
Александр Пантожа
Энг енгил вазн чемпиони
650 000$
1-ўрин (Энг кўп маош)
Жошуа Ван
Топ даъвогар
500 000$
2-ўрин
Арман Царукян
Енгил вазн топ юлдузи
350 000$
3-ўрин
Гейбл Стивенсон
Олимпия чемпиони (Оғир вазн)
160 000$
4-ўрин
Маурисио Руффи
Енгил вазн жангчиси
110 000$
5-ўрин
Шон Шараф
Оғир/ярим оғир вазн иштирокчиси
60 000$
6-ўрин
(Изоҳ: Кўрсатилган рақамлар жангчиларнинг расмий базавий гонорари бўлиб, бунга PPV (пулли трансляция) улушлари, ҳомийлик тўловлари ва 50 000 долларлик бонуслар киритилмаган).
ММА экспертизаси: Гонорарлар таҳлили нимани англатади?
Аралаш яккакурашлар соҳаси инсайдерлари ва молиявий таҳлилчиларнинг хулосалари:
Пантожанинг тижорий ўсиши: Олдинлари энг енгил вазн чемпионлари кам маош олиши танқид қилинарди, аммо Пантожанинг 650 минг долларлик базавий чеки енгил вазнларга ҳам қизиқиш ва ҳурмат ортганини билдиради;
Жошуа Ваннинг ярим миллионлик феномени: Ваннинг 500 000$ олиши промоушен Осиё бозори ва ёш иқтидорларга катта маблағ тикаётганини кўрсатмоқда;
Царукяннинг шартномавий босқичи: Арман Царукяннинг 350 минг долларлик базаси унинг титул жанги олдидан маоши ошганидан дарак беради, бироқ камарни қўлга киритса, бу рақам бир неча баробарга ўсиши муқаррар;
Стивенсон лойиҳаси: Гейбл Стивенсоннинг эркин курашдаги Олимпия олтини UFC раҳбарияти томонидан юқори баҳоланмоқда ва унга стартдаёқ 160 минг доллар берилиши келажакдаги катта режалардан нишонадир.
UFC 331 турнирида қайд этилган бу тўловлар замонавий MMA саноатида жангчиларнинг қиймати ва очиқ бозор қоидалари тобора юқорилаб бораётганини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Александр Пантожанинг чемпионлик чиқиши 650 000 долларга арзийдими ёки унга ҳали ҳам етарлича тўланмаяптими? Арман Царукян келгусида чемпион бўлса, унинг гонорари 1 миллион доллардан ошади деб ўйлайсизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА оламининг ушбу молиявий шов-шуви таҳлилини барча яккакураш мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…