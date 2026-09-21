Фермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олинди

·58·Дунё
Фермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилияда 36 ёшли фермер саккиз ёшли ўғлини ўлдириш ва бошқа одамларга ҳужум қилиш режалари ҳақида ChatGPT билан ёзишмалари аниқлангач, ҳибсга олинди.
  • OpenAI фойдаланувчининг ёзишмаларига эътибор қаратиб, вазият ҳақида АҚШ Федерал қидирув бюросига хабар берган, сўнгра Америка томони Бразилия расмийларини хабардор қилган.

Бразилияда 36 ёшли фермер саккиз ёшли ўғлини ўлдириш ва бошқа одамларга ҳужум қилиш мавзуларида қарийб икки ой давомида ChatGPT билан ёзишганидан сўнг ҳибсга олинди. Полиция талқинига кўра, мазкур ёзишмалар эҳтимолий жиноятларга тайёргарлик кўрилганини кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда BBC Бразилия хизмати хабар берди.

OpenAI фойдаланувчининг ёзишмаларига эътибор қаратиб, вазият ҳақида АҚШ Федерал қидирув бюросига хабар берган. Шундан кейин Америка томони Бразилия расмийларини хабардор қилган. Полиция фермерни 19 июнь куни қўлга олган.

Ҳудудий кибержиноятларга қарши кураш бўлинмаси раҳбари Бренну Андраденинг таъкидлашича, болага нисбатан эҳтимолий таҳдид мавжудлиги сабаб ишга юқори устуворлик берилган.

Терговчиларнинг маълум қилишича, эркак ChatGPT билан суҳбатларида нафақат ўғлини ўлдириш ҳақида, балки мактаблар, черковлар ва полиция ходимларига эҳтимолий ҳужум уюштириш масаласида ҳам ёзишган. Шунингдек, у хавфли моддалар ҳақида маълумот излаган.

Уйидан шубҳали буюмлар топилган

Фермернинг уйида ўтказилган тинтув вақтида полиция бир қатор шубҳали буюмлар ва моддаларни аниқлаган. Ҳозир улар экспертлар томонидан текширилмоқда.

Терговчилар гумондорнинг мобил телефонини ҳам ўрганмоқда. Улар ёзишмаларда тилга олинган режаларни амалга ошириш учун бирор амалий ҳаракат қилинган-қилинмаганини аниқлашга ҳаракат қиляпти.

Полиция маълумотига кўра, эркак ўғли билан кам мулоқот қилган ва асосан алимент тўлаб келган. Терговчилар алимент тўловларидан норозилик эҳтимолий мотивлардан бири бўлиши мумкинлигини ҳам истисно қилмаяпти. Бироқ ҳозирча бу борада якуний хулоса берилмаган.

Фермер айбловларни рад этмоқда

Фермернинг ўзи ўғлига зарар етказиш нияти бўлмаганини билдирган. Унинг адвокати эса ChatGPT билан бўлган суҳбатлар фақат провокацион тарзда олиб борилганини, амалда ҳеч қандай реал ҳаракат содир этилмаганини таъкидламоқда.

Эркак 54 кун ҳибсда сақланган ва 13 август куни озод қилинган. Ҳозирча унга расман айблов қўйилмаган, тергов жараёни эса давом этмоқда.

Озодликка чиққанидан кейин унга электрон билагузук тақиб юриш талаби қўйилган. Шунингдек, у ўғли ва боланинг онаси билан мулоқот қилмаслиги керак.

БразилияChatGPTOpenAIБренну Андраде
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширадиБир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширадиБугун, 09:38Дунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқландиДунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқландиБугун, 09:27Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?Бугун, 09:20ChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиКеча, 23:20Қизларининг таълими учун она ялангоёқ 3 км югурдиҚизларининг таълими учун она ялангоёқ 3 км югурдиКеча, 21:40АҚШда бир бўлимнинг 14 нафар ҳамшираси бир вақтда ҳомиладор бўлганАҚШда бир бўлимнинг 14 нафар ҳамшираси бир вақтда ҳомиладор бўлганКеча, 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?