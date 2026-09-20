Қизларининг таълими учун она ялангоёқ 3 км югурди

·6·Дунё
Қизларининг таълими учун она ялангоёқ 3 км югурди

Ҳиндистонда 47 ёшли Рамабаи Ранвир қизларининг таълими учун мукофот пулини қўлга киритиш мақсадида 3 километрлик югуриш мусобақасида ялангоёқ қатнашиб, ғолиб бўлди.

Аёл мусобақага махсус тайёргарлик кўрмаган. Югуриш пайтида оёқ кийимлари тушиб кетавергач, уларни ечиб, мусобақани ялангоёқ давом эттирган. Натижада 30–60 ёшли аёллар тоифасида биринчи бўлиб маррага етиб келган.

Рамабаи ғолиблик учун 3 минг рупий (тахминан 31 доллар) мукофот олди. Ушбу пулга қизлари учун китоб ва ўқув қуроллари харид қилиниши режалаштирилган.

Қизларининг таълими учун она ялангоёқ 3 км югурди

Рамабаи 2012 йилда турмуш ўртоғи вафот этганидан кейин оиланинг ягона боқувчиси бўлиб қолган. У турли оғир ишлар қилиб, икки қизини катта қилган. Аёлнинг ўзи эса 13 ёшида мактабни тарк этган.

У қизлари ўзи эриша олмаган имкониятларга эга бўлишини истайди. Ҳозир қизларидан бири полицияга, иккинчиси давлат хизматига кириш учун имтиҳонларга тайёрланмоқда.

Dalada sari kiygan ayol qoʻlida kitob tutgan qizning

Рамабаининг ҳикояси кенг тарқалганидан сўнг Ҳиндистон бош судьяси Суря Кант маҳаллий амалдорларга унга 50 минг рупий (тахминан 521 доллар) миқдорида молиявий ёрдам кўрсатишни буюрди.

“Токи тирик эканман, қизларимга яхши таълим бериш учун қўлимдан келган барча ишни қилишим керак”, деди Рамабаи

Рамаба РанвирҲиндистонЮгуриш мусобақасиБала таълими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда бир бўлимнинг 14 нафар ҳамшираси бир вақтда ҳомиладор бўлганАҚШда бир бўлимнинг 14 нафар ҳамшираси бир вақтда ҳомиладор бўлганБугун, 20:56Ота-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқдаОта-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқдаБугун, 19:43Хитойда қиз ёққан пиротехника унинг ёнида портлади (видео)Хитойда қиз ёққан пиротехника унинг ёнида портлади (видео)Бугун, 19:30Келин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатдиКелин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатдиБугун, 16:2338 йил излаб энагасини топган эркак унга автомобил ва 10 миллион франк берди38 йил излаб энагасини топган эркак унга автомобил ва 10 миллион франк бердиБугун, 16:1115 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)15 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)Бугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?