Суд курсисида: Тошкент шаҳар солиқ бошқармасининг собиқ бошлиғи нималарда айбланмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳар давлат солиқ бошқармасининг собиқ бошлиғи Насимджанов Юнусжон Зохидович жуда кўп миқдорда ўзлаштириш ва мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш моддалари билан айбланмоқда.
- У 2021 йилдан 2026 йил бошига қадар пойтахт солиқ тизимини бошқарган.
- Президент Шоукат Мирзиёевнинг 2026 йил 27 январдаги топшириғи билан унинг фаолияти текширилиб, жиноят иши Шайхонтоҳур тумани судига оширилган.
Пойтахт солиқ тизимидаги энг юқори мартабали собиқ раҳбарлардан бири устидан шов-шувли суд жараёни бошланди. Тошкент шаҳар давлат солиқ бошқармасининг собиқ бошлиғи Насимджанов Юнусжон Зохидовичга оид оғир моддалар билан қўзғатилган жиноят иши айни кунларда жиноят ишлари бўйича Шайхонтоҳур тумани судида очиқ ва муросасиз кўриб чиқилмоқда. Тезкор тергов хулосаларига кўра, собиқ бош солиқчи Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг иккита оғир банди — 167-модда 3-қисми «а» банди (жуда кўп миқдорда ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш) ҳамда 205-модда 2-қисми «а» банди (ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш) билан расман айбланмоқда.
Маълумот ўрнида, у 2021 йилдан 2026 йилнинг бошига қадар пойтахт солиқ тизимини узлуксиз бошқариб келган эди. Бироқ 2026 йил 27 январь куни Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтказилган кенгайтирилган танқидий йиғилишда уни лавозимидан четлатиш, молиявий фаолиятини чуқур тафтиш қилиш ва қонун устуворлигини қатъий таъминлаш бўйича бевосита топшириқ берилган эди.
Хўш, Юнусжон Насимджанов иши бўйича терговда қандай далиллар юзага чиқди, унга қандай жазо чоралари қўлланилиши мумкин ва бу шов-шувли маҳкама давлат органларидаги коррупцияга қарши курашда қандай бурилиш ясайди?
«Январдаги топшириқ, оғир моддалар ва суд зали»: Жиноят иши хроникаси
Пойтахтнинг собиқ бош солиқчиси иши бўйича энг муҳим фактлар ва жараёнлар:
Президент танқиди ва истеъфо: 2026 йил 27 январь куни давлат раҳбари раислигидаги йиғилишда тизимдаги жиддий камчиликлар ва суиистеъмолликлар сабабли Насимджанов лавозимидан озод этилган эди;
Фаолиятни тафтиш қилиш: Давлат раҳбари топшириғи билан унинг 5 йиллик (2021–2026) раҳбарлик фаолияти ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан пухта ўрганилди;
Иккита оғир модда бўйича айблов: Собиқ мулозимга нисбатан жуда кўп миқдорда ўзлаштириш ва мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш бўйича жиноят иши қўзғатилди;
Суд жараёнининг бошланиши: Тўпланган материаллар ва далилий ашёлар асосида иш жиноят ишлари бўйича Шайхонтоҳур тумани судига оширилиб, маҳкама эшитувлари бошланди;
Жавобгарлик кўлами: Қонунчиликка мувофиқ, айбловлар ўз тасдиғини топса, собиқ раҳбар узоқ йиллик озодликдан маҳрум этиш ва муайян лавозимларда ишлаш ҳуқуқидан чекланиш жазосига тортилиши мумкин.
Юнусжон Насимджановга оид жиноят иши кўрсаткичлари ва айблов тафсилоти
Собиқ бошқарма бошлиғининг лавозим ва суд ишига оид расмий маълумотлари:
Мезонлар ва йўналишлар
Расмий маълумотлар ва тафсилотлар
Судланувчи шахс
Насимджанов Юнусжон Зохидович
Эгаллаган лавозими
Тошкент шаҳар давлат солиқ бошқармаси собиқ бошлиғи (2021–2026 йй.)
Иш кўриб чиқилаётган суд
Жиноят ишлари бўйича Шайхонтоҳур тумани суди
1-айблов моддаси
ЖК 167-модда, 3-қисм, «а» банди (Жуда кўп миқдорда талон-торож қилиш)
2-айблов моддаси
ЖК 205-модда, 2-қисм, «а» банди (Мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш)
Ишнинг асоси ва турткиси
Президентнинг 2026 йил 27 январдаги йиғилишдаги топшириғи ва текширув
Ҳуқуқий ва ижтимоий таҳлил: Экспертлар суд жараёни ҳақида нима дейди?
Ҳуқуқшунослар ва давлат бошқаруви экспертларининг асосий хулосалари:
«Дахлсизлик иммунитети»нинг йўқолиши: Пойтахт даражасидаги 5 йил ишлаган қудратли раҳбарнинг суд қилиниши қонун олдида барча тенг экани ва ҳеч қайси амалдор жавобгарликдан қочиб қутулолмаслигини кўрсатмоқда;
Солиқ тизимидаги шаффофлик талаби: Тадбиркорлар ва бизнес вакиллари учун энг сезгир соҳа бўлган солиқ бошқармасидаги бундай тафтишлар тизимда хуфёна иқтисодиёт ва ноқонуний босимларни жиловлаш учун жиддий сигналдир;
Оғир жазо муқаррарлиги: Жиноят кодексининг 167-моддаси 3-қисми оғир тоифага кириб, давлатга етказилган зарарни тўлиқ қопламаслик ҳолатида узоқ йиллик қамоқ жазосини кўзда тутади;
Суд қарорининг жамоатчилик учун аҳамияти: Маҳкаманинг очиқ ва қонуний тарзда кечиши фуқароларнинг адлия органларига бўлган ишончини мустаҳкамлашда муҳим синов бўлиб хизмат қилади.
Юнусжон Насимджанов устидан ўтказилаётган ушбу суд жараёни пойтахт маъмурияти ва назорат органларидаги тозалаш ишларининг янги тўлқини сифатида кенг жамоатчилик диққат марказида бўлиб турибди.
Сизнингча, юқори мартабали солиқ раҳбарлари устидан ўтказилаётган бундай очиқ судлар тизимдаги порахўрлик ва ноқонуний ўзлаштиришларга чек қўя оладими? Давлат мулкини талон-торож қилган мансабдорларга қандай жазо чоралари қўлланилиши керак деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим суд жараёни таҳлилини барча ҳамкасблар ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…