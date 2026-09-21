«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Optaнинг сунъий интеллектига асосланган суперкомпютери Англия Премер-лигасининг жорий мавсум якунлари бўйича янгиланган прогнозларини эълон қилди, унда «Арсенал» чемпионлик пойгасида 43,52 фоиз имконият билан асосий даъвогар бўлиб турибди.
- «Манчестер Сити»нинг олтин медалларни сақлаб қолиш эҳтимоли 40,96 фоизга кўтарилган бўлса, «Тоттенҳем»нинг чемпионлик имконияти 2,9 фоиздан 0,04 фоизга қулаб, рейтингда 17-ўринга тушиб кетди.
Дунёнинг етакчи спорт-статистика платформаси бўлган Opta ўзининг сунъий интеллектга асосланган суперкомпьютери орқали Англия Премьер-лигасининг жорий мавсум якунлари бўйича эҳтимолий прогнозларини янгилади. Сўнгги турлар ва жамоаларнинг намойиш этаётган кўрсаткичлари таҳлили шуни кўрсатдики, Микель Артета бошчилигидаги «Арсенал» ҳамон чемпионлик пойгасида 1-рақамли асосий даъвогар бўлиб турибди. Мавсум стартидан буён «тўпчилар»нинг чемпион бўлиш имконияти 38 фоиздан рекорд даражадаги 43,52 фоизгача кўтарилди. Бироқ уларнинг ортидан келаётган асосий хавф — «Манчестер Сити» ўз кўрсаткичларини деярли икки баробарга яхшилади: Энцо Марееска жамоасининг олтин медалларни сақлаб қолиш эҳтимоли 20,5 фоиздан улкан 40,96 фоизгача сакради.
Шу тариқа, инглиз футболи тожи учун кураш амалда атиги икки гигант ўртасидаги дуэлга айланиб бормоқда. Бошқа даъвогарлар — «Ливерпуль» (4,44%), кутилмаган натижа кўрсатаётган «Брайтон» (3,9%), «Брентфорд» (1,28%), «Челси» (1,03%) ва «Манчестер Юнайтед» (0,92%) жуда паст рақамлар билан чекланган. Ҳафтанинг бош шоки эса «Тоттенҳэм» билан юз берди: лондонликларнинг чемпионлик эҳтимоли 2,9 фоиздан деярли нолга — 0,04 фоизга қулаб, жамоа рейтингнинг 7-поғонасидан 17-ўрнига шўнғиди.
Хўш, Opta сунъий интеллекти «Арсенал»ни «Сити»дан қандай устунликларга кўра олдинда қўймоқда, «Тоттенҳэм»нинг бундай ҳалокатли пасайишига нима сабаб бўлди ва қолган грандлар курашдан чиқиб кетдими?
«Икки пойдевор кураши ва «шпорлар» инқирози»: Opta прогнозининг асосий рақамлари
Суперкомпьютер ҳисоб-китобларидаги энг шов-шувли бурилишлар ва фактлар:
«Арсенал» — мутлақ етакчи: Мавсум бошидаги 38% эҳтимол 43,52%га кўтарилди ва лондонликлар турнирнинг асосий фаворити мақомини мустаҳкамлади;
«Манчестер Сити»нинг шиддатли сакраши: «Шаҳарликлар» ўз имкониятини 20,5%дан 40,96%га чиқариб, «Арсенал» билан фарқни минимал (2,56%) даражагача қисқартирди;
«Ливерпуль» ва грандларнинг сустлиги: Андони Ираола жамоаси атиги 4,44% имконият билан 3-ўринда, «Челси» (1,03%) ва инқирозли «МЮ» (0,92%) эса 1 фоиз атрофида қолмоқда;
«Брайтон» ва «Брентфорд»дан кутилмаган кўрсаткич: Мутахассислар ҳайратини оширган ҳолда «Брайтон» (3,9%) ва «Брентфорд» (1,28%) «Челси» ҳамда «Манчестер Юнайтед»дан юқорироқ баҳоланди;
«Тоттенҳэм»нинг ҳалокатли қулаши: «Шпорлар» чемпионлик курашидан амалда чиқиб кетди — уларнинг кўрсаткичи 2,9%дан 0,04%гача тушиб, рейтингнинг 17-ўрнига равона бўлди.
АПЛ мавсум якунлари: Opta суперкомпьютери рейтинги ва ўзгаришлар жадвали
Жамоаларнинг чемпионлик имкониятлари динамикаси таққоси:
Клублар ва жамоалар
Мавсум бошидаги имконият
Ҳозирги эҳтимоллик (%)
Рейтингдаги ҳолати ва динамика
«Арсенал»
38,0%
43,52%
1-ўрин (Асосий даъвогар)
«Манчестер Сити»
20,5%
40,96%
2-ўрин (+20,46%лик улкан сакраш)
«Ливерпуль»
—
4,44%
3-ўрин (Етакчилардан анча орқада)
«Брайтон»
—
3,90%
4-ўрин (Кутилмаган ўсиш)
«Брентфорд»
—
1,28%
5-ўрин
«Челси»
—
1,03%
6-ўрин
—
0,92%
7-ўрин (1%дан паст кўрсаткич)
«Тоттенҳэм»
2,90%
0,04%
17-ўрин (Ҳалокатли пасайиш)
Футбол таҳлили: Мутахассислар Opta ҳисоб-китоблари ҳақида нима дейди?
Европа футболи шарҳловчилари ва спорт математикларининг асосий хулосалари:
Икки жамоалик АПЛ: 84 фоиздан ортиқ умумий чемпионлик эҳтимоли фақат «Арсенал» ва «Манчестер Сити» ҳиссасига тўғри келаётгани АПЛда чемпионлик кураши яна интрига чўққисига чиқишини англатади;
«Сити» машинасининг кучайиши: Мареска шогирдлари кузги ўйинларда темпни ошириши анъанага айланган, уларнинг эҳтимоли икки баробар ошгани жамоа барқарорлигининг тикланаётгани билан изоҳланади;
«Арсенал»нинг мудофаа устунлиги: Тўп ўтказиб юбормаслик ва муҳим ўйинлардаги совуққонлик алгоритмлар томонидан Артета жамоасига устунлик берилишининг бош мезони бўлиб хизмат қилмоқда;
«Тоттенҳэм» ва «МЮ»нинг тушкунлиги: Лондондаги мудофаа хатолари Де Зерби жамоасини пастга тортган бўлса, «Манчестер Юнайтед»нинг 5 турда бор-йўғи 5 очко жамғариши сунъий интеллект томонидан уларнинг имкониятини 1 фоиздан ҳам паст баҳоланишига олиб келди.
Opta сунъий интеллектининг ушбу янгиланган рақамлари АПЛнинг ушбу мавсуми тарихдаги энг кескин ва ҳар бир очко тақдирни ҳал қиладиган пойга бўлишини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Opta суперкомпьютери ҳақми: «Арсенал» ушбу мавсумда ниҳоят «Манчестер Сити»ни ортда қолдириб, АПЛ чемпиони бўла оладими ёки Мареска тажрибаси яна ўз сўзини айтадими? «Тоттенҳэм» ва «Манчестер Юнайтед»нинг 1 фоиздан ҳам паст баҳоланишига қандай қарайсиз? Шахсий фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда инглиз футболининг энг қизиқарли статистик таҳлилини барча футбол ишқибозларига улашинг!
Изоҳлар 0
…