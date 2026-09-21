«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!

·76·Спорт
«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Optaнинг сунъий интеллектига асосланган суперкомпютери Англия Премер-лигасининг жорий мавсум якунлари бўйича янгиланган прогнозларини эълон қилди, унда «Арсенал» чемпионлик пойгасида 43,52 фоиз имконият билан асосий даъвогар бўлиб турибди.
  • «Манчестер Сити»нинг олтин медалларни сақлаб қолиш эҳтимоли 40,96 фоизга кўтарилган бўлса, «Тоттенҳем»нинг чемпионлик имконияти 2,9 фоиздан 0,04 фоизга қулаб, рейтингда 17-ўринга тушиб кетди.

Дунёнинг етакчи спорт-статистика платформаси бўлган Opta ўзининг сунъий интеллектга асосланган суперкомпьютери орқали Англия Премьер-лигасининг жорий мавсум якунлари бўйича эҳтимолий прогнозларини янгилади. Сўнгги турлар ва жамоаларнинг намойиш этаётган кўрсаткичлари таҳлили шуни кўрсатдики, Микель Артета бошчилигидаги «Арсенал» ҳамон чемпионлик пойгасида 1-рақамли асосий даъвогар бўлиб турибди. Мавсум стартидан буён «тўпчилар»нинг чемпион бўлиш имконияти 38 фоиздан рекорд даражадаги 43,52 фоизгача кўтарилди. Бироқ уларнинг ортидан келаётган асосий хавф — «Манчестер Сити» ўз кўрсаткичларини деярли икки баробарга яхшилади: Энцо Марееска жамоасининг олтин медалларни сақлаб қолиш эҳтимоли 20,5 фоиздан улкан 40,96 фоизгача сакради.

Шу тариқа, инглиз футболи тожи учун кураш амалда атиги икки гигант ўртасидаги дуэлга айланиб бормоқда. Бошқа даъвогарлар — «Ливерпуль» (4,44%), кутилмаган натижа кўрсатаётган «Брайтон» (3,9%), «Брентфорд» (1,28%), «Челси» (1,03%) ва «Манчестер Юнайтед» (0,92%) жуда паст рақамлар билан чекланган. Ҳафтанинг бош шоки эса «Тоттенҳэм» билан юз берди: лондонликларнинг чемпионлик эҳтимоли 2,9 фоиздан деярли нолга — 0,04 фоизга қулаб, жамоа рейтингнинг 7-поғонасидан 17-ўрнига шўнғиди.

Хўш, Opta сунъий интеллекти «Арсенал»ни «Сити»дан қандай устунликларга кўра олдинда қўймоқда, «Тоттенҳэм»нинг бундай ҳалокатли пасайишига нима сабаб бўлди ва қолган грандлар курашдан чиқиб кетдими?

«Икки пойдевор кураши ва «шпорлар» инқирози»: Opta прогнозининг асосий рақамлари

Суперкомпьютер ҳисоб-китобларидаги энг шов-шувли бурилишлар ва фактлар:

  • «Арсенал» — мутлақ етакчи: Мавсум бошидаги 38% эҳтимол 43,52%га кўтарилди ва лондонликлар турнирнинг асосий фаворити мақомини мустаҳкамлади;

  • «Манчестер Сити»нинг шиддатли сакраши: «Шаҳарликлар» ўз имкониятини 20,5%дан 40,96%га чиқариб, «Арсенал» билан фарқни минимал (2,56%) даражагача қисқартирди;

  • «Ливерпуль» ва грандларнинг сустлиги: Андони Ираола жамоаси атиги 4,44% имконият билан 3-ўринда, «Челси» (1,03%) ва инқирозли «МЮ» (0,92%) эса 1 фоиз атрофида қолмоқда;

  • «Брайтон» ва «Брентфорд»дан кутилмаган кўрсаткич: Мутахассислар ҳайратини оширган ҳолда «Брайтон» (3,9%) ва «Брентфорд» (1,28%) «Челси» ҳамда «Манчестер Юнайтед»дан юқорироқ баҳоланди;

  • «Тоттенҳэм»нинг ҳалокатли қулаши: «Шпорлар» чемпионлик курашидан амалда чиқиб кетди — уларнинг кўрсаткичи 2,9%дан 0,04%гача тушиб, рейтингнинг 17-ўрнига равона бўлди.

АПЛ мавсум якунлари: Opta суперкомпьютери рейтинги ва ўзгаришлар жадвали

Жамоаларнинг чемпионлик имкониятлари динамикаси таққоси:

Клублар ва жамоалар

Мавсум бошидаги имконият

Ҳозирги эҳтимоллик (%)

Рейтингдаги ҳолати ва динамика

«Арсенал»

38,0%

43,52%

1-ўрин (Асосий даъвогар)

«Манчестер Сити»

20,5%

40,96%

2-ўрин (+20,46%лик улкан сакраш)

«Ливерпуль»

4,44%

3-ўрин (Етакчилардан анча орқада)

«Брайтон»

3,90%

4-ўрин (Кутилмаган ўсиш)

«Брентфорд»

1,28%

5-ўрин

«Челси»

1,03%

6-ўрин

«Манчестер Юнайтед»

0,92%

7-ўрин (1%дан паст кўрсаткич)

«Тоттенҳэм»

2,90%

0,04%

17-ўрин (Ҳалокатли пасайиш)

Футбол таҳлили: Мутахассислар Opta ҳисоб-китоблари ҳақида нима дейди?

Европа футболи шарҳловчилари ва спорт математикларининг асосий хулосалари:

  • Икки жамоалик АПЛ: 84 фоиздан ортиқ умумий чемпионлик эҳтимоли фақат «Арсенал» ва «Манчестер Сити» ҳиссасига тўғри келаётгани АПЛда чемпионлик кураши яна интрига чўққисига чиқишини англатади;

  • «Сити» машинасининг кучайиши: Мареска шогирдлари кузги ўйинларда темпни ошириши анъанага айланган, уларнинг эҳтимоли икки баробар ошгани жамоа барқарорлигининг тикланаётгани билан изоҳланади;

  • «Арсенал»нинг мудофаа устунлиги: Тўп ўтказиб юбормаслик ва муҳим ўйинлардаги совуққонлик алгоритмлар томонидан Артета жамоасига устунлик берилишининг бош мезони бўлиб хизмат қилмоқда;

  • «Тоттенҳэм» ва «МЮ»нинг тушкунлиги: Лондондаги мудофаа хатолари Де Зерби жамоасини пастга тортган бўлса, «Манчестер Юнайтед»нинг 5 турда бор-йўғи 5 очко жамғариши сунъий интеллект томонидан уларнинг имкониятини 1 фоиздан ҳам паст баҳоланишига олиб келди.

Opta сунъий интеллектининг ушбу янгиланган рақамлари АПЛнинг ушбу мавсуми тарихдаги энг кескин ва ҳар бир очко тақдирни ҳал қиладиган пойга бўлишини кўрсатмоқда.

Сизнингча, Opta суперкомпьютери ҳақми: «Арсенал» ушбу мавсумда ниҳоят «Манчестер Сити»ни ортда қолдириб, АПЛ чемпиони бўла оладими ёки Мареска тажрибаси яна ўз сўзини айтадими? «Тоттенҳэм» ва «Манчестер Юнайтед»нинг 1 фоиздан ҳам паст баҳоланишига қандай қарайсиз? Шахсий фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда инглиз футболининг энг қизиқарли статистик таҳлилини барча футбол ишқибозларига улашинг!

ОптаАнглия Премьер‑лигиАрсеналМанчестер Сити
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиБугун, 08:08«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтарди«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтардиБугун, 07:04Ислом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирдиИслом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:01«Сан-Сиро»да бенуқсон ғалаба: «Милан» «Лечче»ни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!«Сан-Сиро»да бенуқсон ғалаба: «Милан» «Лечче»ни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!Бугун, 06:58«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсельь»ни енгди!«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсельь»ни енгди!Бугун, 06:55«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!Бугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг