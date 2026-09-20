ChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олинди

·0·Дунё
ChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олинди

Бразилияда 36 ёшли фермер ChatGPT билан ёзишмалари орқали ўз фарзандига нисбатан оғир жиноят режаси ҳақида маълумот берганидан сўнг полиция томонидан ҳибсга олинди. Воқеа сунъий интеллект платформаларида хавфсизлик тизимлари қандай ишлашига ҳам эътибор қаратди.

OpenAI хабарни АҚШ расмийларига етказган

Ҳодиса Эспириту-Санту штатидаги Сан-Габриэл-да-Палья шаҳри яқинида содир бўлган. Полиция маълумотига кўра, гумонланувчи қарийб икки ой давомида ChatGPT билан ёзишиб, фарзандига нисбатан зўравонлик режалари ҳақида маълумот қолдирган.

OpenAI ушбу мулоқотларни хавфсизлик нуқтаи назаридан аниқлаб, маълумотни АҚШ Федерал қидирув бюросига (FBI) етказган. Кейин FBI Бразилия Адлия вазирлигининг CyberLab бўлими орқали маҳаллий ҳуқуқ-тартибот идораларини огоҳлантирган.

Гумонланувчи режаси амалга ошишидан бир кун олдин ушланган

Бразилия полицияси маълум қилишича, гумонланувчи 19 июнь куни, режа амалга оширилиши мумкин бўлган санадан бир кун олдин қўлга олинган. Боланинг ҳаётига реал хавф мавжудлиги ҳақидаги маълумот ҳуқуқ-тартибот органларига олдиндан етказилган.

Полиция уни таҳдид, жиноятга ундаш ва қотилликка суиқасд билан боғлиқ моддалар доирасида гумон қилинганини маълум қилган. Гумонланувчининг шахси ошкор этилмаган.

Муҳими, мазкур ҳолатда ChatGPT жиноятни амалга ошириш воситаси сифатида эмас, балки хавфли мулоқотни аниқлашга ёрдам берган хавфсизлик тизими ишлаган рақамли муҳит сифатида намоён бўлди.

Бу воқеа сунъий интеллект билан мулоқотлар хавфсизлик нуқтаи назаридан қандай мониторинг қилиниши ва жиддий хавф аниқланганида маълумот қайси тартибда ҳуқуқ-тартибот органларига етказилиши ҳақидаги баҳсларни янада кучайтирди.

ЧатГПТОпенАИЭФБИКиберЛаб
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қизларининг таълими учун она ялангоёқ 3 км югурдиҚизларининг таълими учун она ялангоёқ 3 км югурдиБугун, 21:40АҚШда бир бўлимнинг 14 нафар ҳамшираси бир вақтда ҳомиладор бўлганАҚШда бир бўлимнинг 14 нафар ҳамшираси бир вақтда ҳомиладор бўлганБугун, 20:56Ота-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқдаОта-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқдаБугун, 19:43Хитойда қиз ёққан пиротехника унинг ёнида портлади (видео)Хитойда қиз ёққан пиротехника унинг ёнида портлади (видео)Бугун, 19:30Келин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатдиКелин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатдиБугун, 16:2338 йил излаб энагасини топган эркак унга автомобил ва 10 миллион франк берди38 йил излаб энагасини топган эркак унга автомобил ва 10 миллион франк бердиБугун, 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?