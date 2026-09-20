ChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олинди
Бразилияда 36 ёшли фермер ChatGPT билан ёзишмалари орқали ўз фарзандига нисбатан оғир жиноят режаси ҳақида маълумот берганидан сўнг полиция томонидан ҳибсга олинди. Воқеа сунъий интеллект платформаларида хавфсизлик тизимлари қандай ишлашига ҳам эътибор қаратди.
OpenAI хабарни АҚШ расмийларига етказган
Ҳодиса Эспириту-Санту штатидаги Сан-Габриэл-да-Палья шаҳри яқинида содир бўлган. Полиция маълумотига кўра, гумонланувчи қарийб икки ой давомида ChatGPT билан ёзишиб, фарзандига нисбатан зўравонлик режалари ҳақида маълумот қолдирган.
OpenAI ушбу мулоқотларни хавфсизлик нуқтаи назаридан аниқлаб, маълумотни АҚШ Федерал қидирув бюросига (FBI) етказган. Кейин FBI Бразилия Адлия вазирлигининг CyberLab бўлими орқали маҳаллий ҳуқуқ-тартибот идораларини огоҳлантирган.
Гумонланувчи режаси амалга ошишидан бир кун олдин ушланган
Бразилия полицияси маълум қилишича, гумонланувчи 19 июнь куни, режа амалга оширилиши мумкин бўлган санадан бир кун олдин қўлга олинган. Боланинг ҳаётига реал хавф мавжудлиги ҳақидаги маълумот ҳуқуқ-тартибот органларига олдиндан етказилган.
Полиция уни таҳдид, жиноятга ундаш ва қотилликка суиқасд билан боғлиқ моддалар доирасида гумон қилинганини маълум қилган. Гумонланувчининг шахси ошкор этилмаган.
Муҳими, мазкур ҳолатда ChatGPT жиноятни амалга ошириш воситаси сифатида эмас, балки хавфли мулоқотни аниқлашга ёрдам берган хавфсизлик тизими ишлаган рақамли муҳит сифатида намоён бўлди.
Бу воқеа сунъий интеллект билан мулоқотлар хавфсизлик нуқтаи назаридан қандай мониторинг қилиниши ва жиддий хавф аниқланганида маълумот қайси тартибда ҳуқуқ-тартибот органларига етказилиши ҳақидаги баҳсларни янада кучайтирди.
Изоҳлар 0
…