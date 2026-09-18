Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда

·2·Жамият
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда

Мажбурий ижро бюроси Навоий вилояти бошқармаси Қидирув шуъбаси томонидан қидирувдаги қарздор шахслар ва уларнинг мол-мулклари турган жойни аниқлаш, шунингдек, ижро ҳужжатлари ижросини таъминлаш ҳамда бу борада қонун устуворлигини таъминлаш мақсадида мамлакат бўйлаб тезкор қидирув тадбирлари амалга ошириб келинмоқда.

Хусусан, жорий йилнинг ўтган даврида 339 нафар жисмоний шахс топилиб, улардан 2 млрд. сўмдан ортиқ қарздорлик ундирилди.

Ҳозирда 148 нафар қарздорни қидириб топиш чоралари кўрилмоқда. Ушбу шахсларнинг 82 нафари республика ҳудудида яшириниб юрганлиги, 66 нафари эса турли мақсадларда чет элга чиқиб кетганлиги аниқланган.

Мисол учун, Бюронинг Кармана туман бўлими томонидан қидирув эълон қилинган қарздор А.Х. Тошкент шаҳрида олиб борилган тезкор тадбир давомида аниқланди. У Тошкент вилоятидаги «Қорамурт» ЙПХ пости орқали ўтиб, Қибрай туманида ёлланма ишда ишлаб юрган вақтида ушланди.

Мазкур қарздорнинг 12 млн 639 минг сўм миқдорида тўланмаган алимент қарздорлиги мавжудлиги сабабли ЖИБ Навбаҳор туман суди томонидан Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 47⁴-моддасига асосан 15 сутка маъмурий қамоқ жазосига тортилди.

Шунингдек, Қидирув шуъбаси ҳамда вилоят ИИБ ЙҲХБ ходимлари билан ҳамкорликда «AutoCon» тадбирлари ўтказиб келинмоқда. Тадбирлар давомида 2,1 млрд. сўмлик 109 та ижро ҳужжати бўйича қарздорлар номидаги 43 та автотранспорт воситаси жарима майдончаларига жойлаштирилди. Шу билан бирга, 603 млн. сўмлик 71 та ижро ҳужжати ижроси амалда таъминланди.

Маъмурий жарималарни ундириш тўғрисидаги ижро ҳужжатлари Қидирув шуъбаси ходимлари томонидан таҳлил қилиниб, маҳаллалар кесимида манзилли ишлар олиб борилмоқда.

Айни пайтда ушбу йўналишдаги тезкор қидирув тадбирлари изчил давом эттирилмоқда.

Навоий вилояти Мажбурий ижро бюросиҚидирув шуъбасиAutoConҚорамурт ЙПХ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарздорлик эвазига диско-клуб биноси хатловга олиндиҚарздорлик эвазига диско-клуб биноси хатловга олиндиБугун, 20:22Қарздорликнинг чораси: BYD Han автомашинаси хатловга олиндиҚарздорликнинг чораси: BYD Han автомашинаси хатловга олиндиБугун, 20:2060 минг долларлик гаров мулки хатловга олинди60 минг долларлик гаров мулки хатловга олиндиБугун, 20:16Табиатга етказилган зарар жавобсиз қолмайдиТабиатга етказилган зарар жавобсиз қолмайдиБугун, 19:46Фарғонада ака-ука уй талашиб, ота-онасини ўлдирдиФарғонада ака-ука уй талашиб, ота-онасини ўлдирдиБугун, 19:05BMW бошқарган 10-синф ўқувчиси 2 йилдан ортиқроқ вақтга қамалдиBMW бошқарган 10-синф ўқувчиси 2 йилдан ортиқроқ вақтга қамалдиБугун, 19:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)