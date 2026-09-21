Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютди

·4·Спорт
Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ХХ ёзги Осиё ўйинларининг илк кунида Қозоғистон 4 та олтин медални қўлга киритиб, спорт жамоатчилигини ҳайратда қолдирди.
  • Ўзбекистоннинг илк медалини 18 ёшли каратечи Ҳумоюнмирзо Ҳалимов кумуш медал билан тақдим этди.
  • Хитой 11 та олтин билан умумжамоа ҳисобида пешқадамликни эгаллаган бўлса, Япония ва Жанубий Корея ҳам кучли учликдан ўрин олди.

Япониянинг Нагоя шаҳрида тантанали равишда бошланган ХХ ёзги Осиё ўйинларининг илк куниёқ муросасиз баҳслар ва кутилмаган натижаларни тақдим этди. Биринчи кун беллашувлари якунларига кўра, қитъанинг жами 27 та давлати спортчилари камида битта медалга эга чиқишга улгурди. Кутилганидек, Хитой, Япония ва Жанубий Корея медаллар жамғариш пойгасида дарҳол пешқадамликни қўлга олди. Хитой 11 та олтин билан яққол 1-ўринга чиқиб олган бўлса, мезбон Япония 6 та, Жанубий Корея эса 4 та олтин медални расмийлаштирди.

Бироқ куннинг бош шов-шувини ён қўшнимиз Қозоғистон делегацияси кўрсатди: улар биринчи куннинг ўзидаёқ 6 та медаль қўлга киритиб, уларнинг 4 таси олтин бўлгани спорт жамоатчилигини ҳайратда қолдирди — ваҳоланки, қозоғистонликлар олдинги Осиё ўйинларида илк медалини фақат 4-кунга келибгина қўлга киритишган эди. Ўзбекистон делегацияси ҳисобига эса илк медални 18 ёшли истеъдодли каратэчимиз Ҳумоюнмирзо Ҳалимов тақдим этди; унинг кумуш медали эвазига вакилларимиз ҳозирча Қатар билан 16-ўринни бўлишиб турибди. Марказий Осиёнинг бошқа вакиллари — Қирғизистон ва Тожикистон эса биттадан бронза медалига эга чиқди.

Хўш, Қозоғистоннинг бу шиддатли старти уларни кучли тўртликда ушлаб қола оладими ва Ўзбекистон спортчилари кураш, бокс ҳамда дзюдо баҳслари бошланиши билан умумжамоа ҳисобида нечанчи ўринга кўтарилади?

«Олтинлар ёмғири ва Ҳалимовнинг қаҳрамонлиги»: Нагоя-2026 1-кун хроникаси

ХХ Осиё ўйинларининг илк кунидаги асосий воқеалар ва бурилиш нуқталари:

  • Хитойдан мутлақ етакчилик: Чин юрти спортчилари 1-кундаёқ 11 та олтин, 6 та кумуш ва 3 та бронза (жами 20 та) медаль жамғариб, катта фарқ билан пешқадамликни эгаллади;

  • Қозоғистондан юқори самарадорлик: Қўшниларимиз 4 та финалга чиқиб, барчасида ғолиб бўлди (4 та олтин) — велоспортда Алексей Луценко ва Рината Султанова, каратэда эса Бигабил Жоламан ва София Берулцева Осиё чемпионига айланди;

  • Ҳумоюнмирзо Ҳалимовдан тарихий кумуш: 18 ёшли ўзбек каратэчиси муросасиз жанглар орқали финалга қадар етиб бориб, Ўзбекистон ҳисобига Нагоядаги илк медални ёздириб қўйди;

  • Мезбонларнинг ортда қолиши: Япония умумий медаллар сони бўйича Хитой билан тенглашган (20 та) бўлса-да, олтинлар сифати бўйича (6 та) деярли икки баробар ортда қолмоқда;

  • Марказий Осиё сафи: Тожикистон ва Қирғизистон термалари ҳам курашга фаол киришиб, 1-кунни 1 тадан бронза медали билан якунлади.

ХХ Осиё ўйинлари (Нагоя-2026): 1-кун якунлари бўйича медаллар жадвали

Етакчи давлатлар ва Марказий Осиё жамоаларининг кўрсаткичлари:

Ўрин

Давлат / Делегация

Олтин

Кумуш

Бронза

Жами медаллар

1

Хитой

11

6

3

20

2

Япония (Мезбон)

6

7

7

20

3

Корея Республикаси

4

3

7

14

4

Қозоғистон

4

0

2

6

...

...

...

...

...

...

16

Ўзбекистон

0

1

0

1

16

Қатар

0

1

0

1

22

Қирғизистон

0

0

1

1

22

Тожикистон

0

0

1

1

Спорт экспертизаси: Нима учун бу фақат бошланиши ва Ўзбекистон қачон кўтарилади?

Халқаро спорт шарҳловчилари ва экспертларининг Нагоядаги старт бўйича таҳлили:

  • Қозоғистоннинг феноменал сакраши: Қозоғистон термасининг велоспорт ва каратэдаги кучли таркиби илк кунда максимал натижа берди; аммо уларнинг кучли тўртликда қолиши кейинги яккакураш баҳсларига боғлиқ;

  • Ҳумоюнмирзо Ҳалимовнинг келажаги: 18 ёшида катталар ўртасидаги Осиё ўйинлари финалида жанг қилиб, кумуш ютиш ўзбек каратэ мактабининг янги авлоди шаклланганини исботлайди;

  • Ўзбекистоннинг «олтин захираси» олдинда: Биринчи кун кўрсаткичлари хавотирга сабаб бўлолмайди; бокс, дзюдо, эркин ва юнон-рум кураши, оғир атлетика ҳамда таэквондо баҳслари энди бошланади, бу ерда асосий олтин медаллар кутилмоқда;

  • Хитой ва Япония дуэли: Мезбонларнинг кумуш ва бронзага кўп эга чиқиши Хитойнинг олтин бўйича яққол ажралиб чиқишига замин яратмоқда.

Нагоядаги Осиё ўйинларининг илк куни шиддатли рақобатдан дарак берди ва олдинда ўзбек спортчилари иштирокидаги юксак ғалабалар кутмоқда.

Сизнингча, Ўзбекистон терма жамоаси ушбу Осиё ўйинларида умумжамоа ҳисобида кучли бешликка кира оладими? Илк олтин медални қайси спорт турида ва кимдан кутяпсиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва Нагоя-2026 баҳсларига оид тезкор спорт янгиликларини барча дўстларингиз ва мухлисларга улашинг!

Нагоя-2026ХитойҚозоғистонҲумоюнмирзо Ҳалимов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!Бугун, 07:12«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтарди«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтардиБугун, 07:04Ислом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирдиИслом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:01«Сан-Сиро»да бенуқсон ғалаба: «Милан» «Лечче»ни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!«Сан-Сиро»да бенуқсон ғалаба: «Милан» «Лечче»ни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!Бугун, 06:58«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсельь»ни енгди!«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсельь»ни енгди!Бугун, 06:55«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!Бугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг