Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ХХ ёзги Осиё ўйинларининг илк кунида Қозоғистон 4 та олтин медални қўлга киритиб, спорт жамоатчилигини ҳайратда қолдирди.
- Ўзбекистоннинг илк медалини 18 ёшли каратечи Ҳумоюнмирзо Ҳалимов кумуш медал билан тақдим этди.
- Хитой 11 та олтин билан умумжамоа ҳисобида пешқадамликни эгаллаган бўлса, Япония ва Жанубий Корея ҳам кучли учликдан ўрин олди.
Япониянинг Нагоя шаҳрида тантанали равишда бошланган ХХ ёзги Осиё ўйинларининг илк куниёқ муросасиз баҳслар ва кутилмаган натижаларни тақдим этди. Биринчи кун беллашувлари якунларига кўра, қитъанинг жами 27 та давлати спортчилари камида битта медалга эга чиқишга улгурди. Кутилганидек, Хитой, Япония ва Жанубий Корея медаллар жамғариш пойгасида дарҳол пешқадамликни қўлга олди. Хитой 11 та олтин билан яққол 1-ўринга чиқиб олган бўлса, мезбон Япония 6 та, Жанубий Корея эса 4 та олтин медални расмийлаштирди.
Бироқ куннинг бош шов-шувини ён қўшнимиз Қозоғистон делегацияси кўрсатди: улар биринчи куннинг ўзидаёқ 6 та медаль қўлга киритиб, уларнинг 4 таси олтин бўлгани спорт жамоатчилигини ҳайратда қолдирди — ваҳоланки, қозоғистонликлар олдинги Осиё ўйинларида илк медалини фақат 4-кунга келибгина қўлга киритишган эди. Ўзбекистон делегацияси ҳисобига эса илк медални 18 ёшли истеъдодли каратэчимиз Ҳумоюнмирзо Ҳалимов тақдим этди; унинг кумуш медали эвазига вакилларимиз ҳозирча Қатар билан 16-ўринни бўлишиб турибди. Марказий Осиёнинг бошқа вакиллари — Қирғизистон ва Тожикистон эса биттадан бронза медалига эга чиқди.
Хўш, Қозоғистоннинг бу шиддатли старти уларни кучли тўртликда ушлаб қола оладими ва Ўзбекистон спортчилари кураш, бокс ҳамда дзюдо баҳслари бошланиши билан умумжамоа ҳисобида нечанчи ўринга кўтарилади?
«Олтинлар ёмғири ва Ҳалимовнинг қаҳрамонлиги»: Нагоя-2026 1-кун хроникаси
ХХ Осиё ўйинларининг илк кунидаги асосий воқеалар ва бурилиш нуқталари:
Хитойдан мутлақ етакчилик: Чин юрти спортчилари 1-кундаёқ 11 та олтин, 6 та кумуш ва 3 та бронза (жами 20 та) медаль жамғариб, катта фарқ билан пешқадамликни эгаллади;
Қозоғистондан юқори самарадорлик: Қўшниларимиз 4 та финалга чиқиб, барчасида ғолиб бўлди (4 та олтин) — велоспортда Алексей Луценко ва Рината Султанова, каратэда эса Бигабил Жоламан ва София Берулцева Осиё чемпионига айланди;
Ҳумоюнмирзо Ҳалимовдан тарихий кумуш: 18 ёшли ўзбек каратэчиси муросасиз жанглар орқали финалга қадар етиб бориб, Ўзбекистон ҳисобига Нагоядаги илк медални ёздириб қўйди;
Мезбонларнинг ортда қолиши: Япония умумий медаллар сони бўйича Хитой билан тенглашган (20 та) бўлса-да, олтинлар сифати бўйича (6 та) деярли икки баробар ортда қолмоқда;
Марказий Осиё сафи: Тожикистон ва Қирғизистон термалари ҳам курашга фаол киришиб, 1-кунни 1 тадан бронза медали билан якунлади.
ХХ Осиё ўйинлари (Нагоя-2026): 1-кун якунлари бўйича медаллар жадвали
Етакчи давлатлар ва Марказий Осиё жамоаларининг кўрсаткичлари:
Ўрин
Давлат / Делегация
Олтин
Кумуш
Бронза
Жами медаллар
1
Хитой
11
6
3
20
2
Япония (Мезбон)
6
7
7
20
3
Корея Республикаси
4
3
7
14
4
Қозоғистон
4
0
2
6
...
...
...
...
...
...
16
Ўзбекистон
0
1
0
1
16
Қатар
0
1
0
1
22
Қирғизистон
0
0
1
1
22
Тожикистон
0
0
1
1
Спорт экспертизаси: Нима учун бу фақат бошланиши ва Ўзбекистон қачон кўтарилади?
Халқаро спорт шарҳловчилари ва экспертларининг Нагоядаги старт бўйича таҳлили:
Қозоғистоннинг феноменал сакраши: Қозоғистон термасининг велоспорт ва каратэдаги кучли таркиби илк кунда максимал натижа берди; аммо уларнинг кучли тўртликда қолиши кейинги яккакураш баҳсларига боғлиқ;
Ҳумоюнмирзо Ҳалимовнинг келажаги: 18 ёшида катталар ўртасидаги Осиё ўйинлари финалида жанг қилиб, кумуш ютиш ўзбек каратэ мактабининг янги авлоди шаклланганини исботлайди;
Ўзбекистоннинг «олтин захираси» олдинда: Биринчи кун кўрсаткичлари хавотирга сабаб бўлолмайди; бокс, дзюдо, эркин ва юнон-рум кураши, оғир атлетика ҳамда таэквондо баҳслари энди бошланади, бу ерда асосий олтин медаллар кутилмоқда;
Хитой ва Япония дуэли: Мезбонларнинг кумуш ва бронзага кўп эга чиқиши Хитойнинг олтин бўйича яққол ажралиб чиқишига замин яратмоқда.
Нагоядаги Осиё ўйинларининг илк куни шиддатли рақобатдан дарак берди ва олдинда ўзбек спортчилари иштирокидаги юксак ғалабалар кутмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистон терма жамоаси ушбу Осиё ўйинларида умумжамоа ҳисобида кучли бешликка кира оладими? Илк олтин медални қайси спорт турида ва кимдан кутяпсиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва Нагоя-2026 баҳсларига оид тезкор спорт янгиликларини барча дўстларингиз ва мухлисларга улашинг!
Изоҳлар 0
…