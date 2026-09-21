Тошкентда тирбандликка янги зарба: 5 кмлик йўлда «Яшил тўлқин» ишга туширилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетидан «Беруний» метро бекатигача бўлган 5 км масофада «Яшил тўлқин» интеллектуал тизими ишга туширилди.
- Ушбу тизим 12 та светофорни синхронлаштириб, ҳайдовчиларга 50–60 км/соат тезликда ҳаракатланганда йўлни қизил чироқларда кутмасдан босиб ўтиш имконини беради.
- Натижада, йўлга кетадиган вақт 11 дақиқа 30 сониядан 9 дақиқа 40 сониягача қисқарди, бу эса ёқилғи ва вақтни тежашга ёрдам беради.
Пойтахт транспорт оқимини тартибга солиш ва ҳайдовчиларнинг йўлдаги вақтини сезиларли даражада тежаш мақсадида Тошкент шаҳар ЙҲТЕМ (Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази) мутахассислари навбатдаги йирик инновацион лойиҳани муваффақиятли амалга оширди. Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетидан «Беруний» метро бекатигача бўлган 5 километрлик гавжум йўл қисмида замонавий «Яшил тўлқин» интеллектуал тизими расман фаолият юрита бошлади.
Лойиҳа доирасида ушбу йўналишда жойлашган жами 12 та светофор объекти ўзаро синхронлаштирилиб, транспорт воситаларининг тўхтовсиз ва хавфсиз ҳаракатланиши учун қулай шароит яратилди. ЙҲТЕМ таҳлилларига кўра, белгиланган 50–60 км/соат тезликда ҳаракатланган ҳайдовчилар мазкур 5 км масофани эндиликда қизил чироқларда узоқ кутмасдан босиб ўтиш имконига эга бўлди — йўлга кетадиган вақт 11 дақиқа 30 сониядан 9 дақиқа 40 сониягача қисқарди.
Хўш, «Яшил тўлқин» тизими қандай тамойил асосида ишлайди, белгиланган тезлик меъёрига амал қилмаганлар тирбандликка учрайдими ва Тошкентнинг яна қайси марказий кўчаларида бундай синхронлашув жорий этилади?
«12 та светофор ва сақлаб қолинган вақт»: Лойиҳанинг муҳим жиҳатлари
Пойтахт йўлларидаги ушбу ўзгаришнинг асосий кўрсаткичлари ва фактлари:
5 километрлик қамров: «Жаҳон тиллари» университети чорраҳасидан «Беруний» ҳудудигача бўлган масофа тўлиқ ягона тармоққа уланди;
12 та светофор синхронизацияси: Мутахассислар барча светофорларнинг ёниш фазаларини бир-бирига мослаштириб, узлуксиз яшил чироқ циклини шакллантирди;
Тавсия этилган тезлик: Тизимдан максимал фойдаланиш ва қизил чироққа тушиб қолмаслик учун ҳайдовчилар 50–60 км/соат тезлик меъёрида ҳаракатланиши лозим;
Вақт ва ёқилғи тежалиши: Авваллари ўртача 11 дақиқа 30 сония вақт олган йўл эндиликда 9 дақиқа 40 сонияда босиб ўтилмоқда;
Экологик фойда: Тез-тез тўхташ ва юришларнинг камайиши ҳавога чиқариладиган зарарли газлар миқдорини ва автомобиллар тормоз тизими ейилишини сезиларли камайтиради.
«Яшил тўлқин» тизими кўрсаткичлари: Жорий этишдан олдин ва кейин
5 кмлик йўналишдаги ўзгаришларнинг қиёсий кўрсаткичлари:
Мезонлар ва параметрлар
Тизим жорий этилгунга қадар
«Яшил тўлқин» ишга тушгач
Фарқ ва самарадорлик
Қамраб олинган масофа
5 км
5 км
Тўлиқ синхронлаштирилди
Светофорлар ҳолати
12 та мустақил светофор
12 та синхронлашган светофор
Ягона марказдан бошқарув
Йўлни босиб ўтиш вақти
11 дақиқа 30 сония
9 дақиқа 40 сония
1 дақиқа 50 сония тежалмоқда
Оптимал ҳаракат тезлиги
Тартибсиз (тезлашиш/тўхташ)
50–60 км/соат (Барқарор)
Светофорларда тўхташлар кескин камайди
Йўлдаги ҳаракат оқими
Тез-тез тўхталишлар ва тирбандлик
Узлуксиз «яшил йўлак»
Ўтказувчанлик қуввати ошди
Транспорт экспертизаси: Нима учун «Яшил тўлқин» пойтахт учун муҳим?
Йўл ҳаракати мутахассислари ва шаҳарсозлик экспертларининг хулосалари:
Интеллектуал бошқарув устунлиги: Йўлларни кенгайтиришдан кўра мавжуд инфратузилмани рақамлаштириш ва светофорлар ритмини тўғрилаш тирбандликка қарши энг арзон ҳамда тез самара берувчи усул ҳисобланади;
Ҳайдовчилар учун тезлик интизоми: «Яшил тўлқин»нинг бош сири — ҳайдовчи ортиқча тезлик оширмасдан (50–60 км/соат чегарасида) юриши керак. Агар ҳайдовчи меъёрдан тезлашса ёки жуда секин юрса, кейинги чорраҳада қизил чироққа тўқнаш келади;
Жамоат транспорти ва енгил машиналар баланси: Ҳаракатнинг бир маромда кечиши автобуслар ва йўловчи транспорти интервалининг бузилмаслигига хизмат қилади;
Келгуси режалар: ЙҲТЕМнинг ушбу тажрибаси кейинчалик пойтахтнинг Бунёдкор, Амир Темур ва Кичик ҳалқа йўли каби бошқа йирик магистралларида ҳам кенгайтирилиши кутилмоқда.
«Жаҳон тиллари»дан «Беруний»гача бўлган йўлда «Яшил тўлқин»нинг муваффақиятли ишга тушиши Тошкент шаҳрида транспортни «ақлли» бошқариш сари қўйилган муҳим қадам бўлди.
Сизнингча, Тошкентнинг яна қайси йўллари ва кўчаларида «Яшил тўлқин» тизимига энг катта эҳтиёж бор? 50–60 км/соат тезлик чеклови пойтахт ҳайдовчиларини светофорларда тўхтамасдан ҳаракатланишга ўргата оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва пойтахт ҳайдовчилари учун ушбу долзарб янгиликни барча яқинларингиз ҳамда автомактаб гуруҳларига улашинг!
Изоҳлар 0
…