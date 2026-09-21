Тунги хавф: Тўйиб ухламаслик 172 та касалликни келтириб чиқариши аниқланди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ссиенсе журналида эълон қилинган тадқиқотга кўра, сурункали уйқу етишмовчилиги ва паст уйқу сифати 172 та турли касалликнинг ривожланишига олиб келиши мумкин.
- 88 мингдан ортиқ иштирокчи иштирокидаги ушбу изланишда уйқунинг бузилиши нафақат асаб тизимига, балки барча ички аъзолар фаолиятига ҳам салбий таъсир кўрсатиши аниқланган.
Дунёнинг энг нуфузли илмий нашрларидан бири бўлган Science журнали инсоният саломатлиги ва кундалик одатларига оид даҳшатли тадқиқот натижаларини эълон қилди. Халқаро олимлар гуруҳи томонидан ўтказилган кенг кўламли изланишлар сурункали кеч ухлаш ва уйқу сифатининг пастлиги инсон танасида камида 172 та турли оғир хасталикнинг ривожланишига тўғридан-тўғри туртки бўлишини исботлади.
Изланишлар давомида 88 мингдан ортиқ кўнгиллининг генетик ва тиббий биомаълумотлари чуқур таҳлил қилиниб, уйқусизликнинг нафақат асаб тизимига, балки инсон организмидаги барча ички аъзолар фаолиятига ҳалокатли зарба бериши аниқланди. Олимларнинг хулосасига кўра, носоғлом уйқу режими нафас йўлларининг сурункали хасталиги бўлган астмадан тортиб, иммунитет кескин сусайиши оқибатида уйғонувчи хавфли темиратки (герпес) вирусигача бўлган муаммоларни авж олдиради.
Хўш, тунги бедорлик ва меъёрсиз уйқу иммун тизимини қандай қилиб ичидан емиради, 88 минг инсон иштирок этган тадқиқот замонавий тиббиётга қандай янгиликларни олиб кирди ва оғир асоратлардан сақланиш учун уйқу гигиенасига қандай амал қилиш зарур?
«88 минг кишилик кузатув ва 172 та ташхис»: Science тадқиқотининг муҳим хулосалари
Олимлар олиб борган фундаментал изланишнинг асосий фактлари ва кашфиётлари:
88 мингдан ортиқ биомаълумот: Тадқиқот бир неча йил давомида 88 000 дан зиёд респондентнинг биометрик кўрсаткичлари, турмуш тарзи ва касалликлар тарихини солиштириш орқали олиб борилди;
172 та касаллик билан боғлиқлик: Уйқу етишмовчилиги ва режимнинг бузилиши танадаги яллиғланиш жараёнларини кучайтириб, 172 турдаги соматик ва вирусли хасталиклар хавфини кескин оширади;
Астма ва нафас тизими хавфи: Меъёрида ухламаслик ўпка ва бронхларнинг регенерациясига тўсқинлик қилиб, аллергик реакциялар ва сурункали астма хуружларини қўзғатади;
Вирусларнинг бош кўтариши: Организмнинг ҳимоя тўсиғи (иммунитет) заифлашиши оқибатида яширин ҳолатдаги темиратки (герпес) ва бошқа хавфли инфекциялар фаоллашади;
Гормонал парокандалик: Тунги вақтда мелатонин ва тикланиш гормонлари ишлаб чиқарилмаслиги ҳужайраларнинг янгиланиш циклини бутунлай издан чиқаради.
Уйқу сифати ва инсон организми: Тадқиқот кўрсаткичлари таққоси
Science журналида келтирилган маълумотлар ва асоратлар таҳлили:
Мезонлар ва кўрсаткичлар
Соғлом ва тўлиқ уйқу (7-8 соат)
Сурункали кеч ухлаш / Тўйиб ухламаслик
Тадқиқот қамрови
88 мингдан ортиқ инсон биомаълумотлари
88 мингдан ортиқ инсон биомаълумотлари
Касалликлар ривожланиш хавфи
Минимал даражада (меъёрда)
Камида 172 та хасталик хавфи кескин ортади
Иммунитет тизими ҳолати
Кучли ҳимоя тўсиғи шаклланади
Темиратки вируси ва инфекцияларга қарши ожизлик
Нафас ва ўпка фаолияти
Тўқималар тўлиқ қайта тикланади
Астма ва сурункали яллиғланишлар авж олади
Организм ҳужайралари
Мелатонин синтези тўлиқ кечади
Эрта қариш, токсинлар тўпланиши ва деградация
Тиббиёт экспертизаси: Нега уйқусизлик бу қадар хавфли?
Халқаро соғлиқни сақлаш экспертлари ва нейробиологларнинг илмий хулосалари:
Иммунитетнинг кечки детоксикацияси: Инсон ухлаганда танада Т-ҳужайралар ва антитаначалар ишлаб чиқарилади; тунги бедорлик организмни табиий ҳимоя қуролидан маҳрум этади;
Кеч ётишнинг яширин зарбаси: Ҳатто керакли 7-8 соат ухланса ҳам, тунги соат 23:00 дан кейин ухлаш табиий циркад ритмни бузади ва ҳужайраларнинг қайта тикланишига халақит беради;
Инфекцион занжир: Сурункали чарчоқ пайтида марказий асаб тизими стресс ҳолатида (кортизол юқорилигида) ишлайди, бу эса темиратки каби сурункали вирусларнинг тери ва асаб толаларида бош кўтаришига йўл очади;
Олдини олиш чораси — оддий гигиена: Касалликларнинг 172 талик узун рўйхатига тушмаслик учун ҳар куни бир хил вақтда (соат 22:30–23:00 дан кечиктирмай) ётиш ва ётоқхонада гаджетлардан тўлиқ воз кечиш тавсия этилади.
Science журналида босилган ушбу кенг қамровли тадқиқот тўйиб ухлаш ва соғлом уйқу шунчаки ҳордиқ эмас, балки инсон ҳаётини сақлаб қолувчи бош омил эканини илмий исботлаб берди.
Сиз кунига неча соат ухлайсиз ва соат нечада уйқуга ётиш одатига эгасиз? Тунги бедорликнинг организмингизга, кунлик тетиклигингизга салбий таъсирини сезганмисиз? Шахсий тажрибангиз ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда яқинларингиз саломатлиги учун ушбу муҳим тиббий таҳлилни барча дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…