Тунги хавф: Тўйиб ухламаслик 172 та касалликни келтириб чиқариши аниқланди!

·55·Саломатлик
Тунги хавф: Тўйиб ухламаслик 172 та касалликни келтириб чиқариши аниқланди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ссиенсе журналида эълон қилинган тадқиқотга кўра, сурункали уйқу етишмовчилиги ва паст уйқу сифати 172 та турли касалликнинг ривожланишига олиб келиши мумкин.
  • 88 мингдан ортиқ иштирокчи иштирокидаги ушбу изланишда уйқунинг бузилиши нафақат асаб тизимига, балки барча ички аъзолар фаолиятига ҳам салбий таъсир кўрсатиши аниқланган.

Дунёнинг энг нуфузли илмий нашрларидан бири бўлган Science журнали инсоният саломатлиги ва кундалик одатларига оид даҳшатли тадқиқот натижаларини эълон қилди. Халқаро олимлар гуруҳи томонидан ўтказилган кенг кўламли изланишлар сурункали кеч ухлаш ва уйқу сифатининг пастлиги инсон танасида камида 172 та турли оғир хасталикнинг ривожланишига тўғридан-тўғри туртки бўлишини исботлади.

Изланишлар давомида 88 мингдан ортиқ кўнгиллининг генетик ва тиббий биомаълумотлари чуқур таҳлил қилиниб, уйқусизликнинг нафақат асаб тизимига, балки инсон организмидаги барча ички аъзолар фаолиятига ҳалокатли зарба бериши аниқланди. Олимларнинг хулосасига кўра, носоғлом уйқу режими нафас йўлларининг сурункали хасталиги бўлган астмадан тортиб, иммунитет кескин сусайиши оқибатида уйғонувчи хавфли темиратки (герпес) вирусигача бўлган муаммоларни авж олдиради.

Хўш, тунги бедорлик ва меъёрсиз уйқу иммун тизимини қандай қилиб ичидан емиради, 88 минг инсон иштирок этган тадқиқот замонавий тиббиётга қандай янгиликларни олиб кирди ва оғир асоратлардан сақланиш учун уйқу гигиенасига қандай амал қилиш зарур?

«88 минг кишилик кузатув ва 172 та ташхис»: Science тадқиқотининг муҳим хулосалари

Олимлар олиб борган фундаментал изланишнинг асосий фактлари ва кашфиётлари:

  • 88 мингдан ортиқ биомаълумот: Тадқиқот бир неча йил давомида 88 000 дан зиёд респондентнинг биометрик кўрсаткичлари, турмуш тарзи ва касалликлар тарихини солиштириш орқали олиб борилди;

  • 172 та касаллик билан боғлиқлик: Уйқу етишмовчилиги ва режимнинг бузилиши танадаги яллиғланиш жараёнларини кучайтириб, 172 турдаги соматик ва вирусли хасталиклар хавфини кескин оширади;

  • Астма ва нафас тизими хавфи: Меъёрида ухламаслик ўпка ва бронхларнинг регенерациясига тўсқинлик қилиб, аллергик реакциялар ва сурункали астма хуружларини қўзғатади;

  • Вирусларнинг бош кўтариши: Организмнинг ҳимоя тўсиғи (иммунитет) заифлашиши оқибатида яширин ҳолатдаги темиратки (герпес) ва бошқа хавфли инфекциялар фаоллашади;

  • Гормонал парокандалик: Тунги вақтда мелатонин ва тикланиш гормонлари ишлаб чиқарилмаслиги ҳужайраларнинг янгиланиш циклини бутунлай издан чиқаради.

Уйқу сифати ва инсон организми: Тадқиқот кўрсаткичлари таққоси

Science журналида келтирилган маълумотлар ва асоратлар таҳлили:

Мезонлар ва кўрсаткичлар

Соғлом ва тўлиқ уйқу (7-8 соат)

Сурункали кеч ухлаш / Тўйиб ухламаслик

Тадқиқот қамрови

88 мингдан ортиқ инсон биомаълумотлари

88 мингдан ортиқ инсон биомаълумотлари

Касалликлар ривожланиш хавфи

Минимал даражада (меъёрда)

Камида 172 та хасталик хавфи кескин ортади

Иммунитет тизими ҳолати

Кучли ҳимоя тўсиғи шаклланади

Темиратки вируси ва инфекцияларга қарши ожизлик

Нафас ва ўпка фаолияти

Тўқималар тўлиқ қайта тикланади

Астма ва сурункали яллиғланишлар авж олади

Организм ҳужайралари

Мелатонин синтези тўлиқ кечади

Эрта қариш, токсинлар тўпланиши ва деградация

Тиббиёт экспертизаси: Нега уйқусизлик бу қадар хавфли?

Халқаро соғлиқни сақлаш экспертлари ва нейробиологларнинг илмий хулосалари:

  • Иммунитетнинг кечки детоксикацияси: Инсон ухлаганда танада Т-ҳужайралар ва антитаначалар ишлаб чиқарилади; тунги бедорлик организмни табиий ҳимоя қуролидан маҳрум этади;

  • Кеч ётишнинг яширин зарбаси: Ҳатто керакли 7-8 соат ухланса ҳам, тунги соат 23:00 дан кейин ухлаш табиий циркад ритмни бузади ва ҳужайраларнинг қайта тикланишига халақит беради;

  • Инфекцион занжир: Сурункали чарчоқ пайтида марказий асаб тизими стресс ҳолатида (кортизол юқорилигида) ишлайди, бу эса темиратки каби сурункали вирусларнинг тери ва асаб толаларида бош кўтаришига йўл очади;

  • Олдини олиш чораси — оддий гигиена: Касалликларнинг 172 талик узун рўйхатига тушмаслик учун ҳар куни бир хил вақтда (соат 22:30–23:00 дан кечиктирмай) ётиш ва ётоқхонада гаджетлардан тўлиқ воз кечиш тавсия этилади.

Science журналида босилган ушбу кенг қамровли тадқиқот тўйиб ухлаш ва соғлом уйқу шунчаки ҳордиқ эмас, балки инсон ҳаётини сақлаб қолувчи бош омил эканини илмий исботлаб берди.

Сиз кунига неча соат ухлайсиз ва соат нечада уйқуга ётиш одатига эгасиз? Тунги бедорликнинг организмингизга, кунлик тетиклигингизга салбий таъсирини сезганмисиз? Шахсий тажрибангиз ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда яқинларингиз саломатлиги учун ушбу муҳим тиббий таҳлилни барча дўстларингизга улашинг!

Science журналиуйқусизлик172 та касалликастма
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шифокорлар: «Нонушта қилмаслик юрак хасталиги ва диабет хавфини кескин оширади!» Шифокорлар: «Нонушта қилмаслик юрак хасталиги ва диабет хавфини кескин оширади!»Кеча, 12:54Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!Кеча, 11:25«80 ёш тўсиғини енгиш»: Японияни ларзага солган узоқ умр ва бахт сирлари!«80 ёш тўсиғини енгиш»: Японияни ларзага солган узоқ умр ва бахт сирлари!Кеча, 10:22Ўзбекистонда уйқусизлик ва тармоқ қарамлиги: Аҳолининг 62 фоизи тунги тинчини йўқотдиЎзбекистонда уйқусизлик ва тармоқ қарамлиги: Аҳолининг 62 фоизи тунги тинчини йўқотди15.09, 09:34Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...14.09, 12:38Тунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурларТунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурлар13.09, 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди