Бир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширади

·6·Дунё
Бир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистони 2027-йилнинг учинчи чорагидан бошлаб "Дреам оф те Десерт" номли биринчи ҳашаматли поездини ишга туширади.
  • Ушбу поездда бир кеча тунаш тахминан 8 100 долларга тенг бўлиб, у 12 та вагондан иборат ва 72 йўловчини сиғдира олади.
  • Поезд Ар-Риёддан шимолга, Иордания чегарасигача бўлган ҳудудлар орқали 1 000 километрдан ортиқ масофани босиб ўтади, сафар давомийлиги эса икки кундан беш кунгача бўлади.

Саудия Арабистони ўз тарихидаги биринчи премиум-класс темирйўл лойиҳаси — Dream of the Desert ҳашаматли поездини ишга туширишга тайёргарлик кўрмоқда. Йўловчилар янги поездда 2027 йилнинг учинчи чорагидан бошлаб саёҳат қилиш имконига эга бўлади. Бу ҳақда Khaleej Times хабар берди.

Лойиҳа бош менежери ва Arsenale International компанияси бош директори Раффаэле Бресчи ушбу саёҳатни “ғилдираклар устидаги ҳақиқий театр томошаси” дея таърифлаган. Унинг айтишича, поезддаги ҳар бир детал пухта ўйланган бўлиб, бутун сафар бошидан охиригача ягона концепция асосида ташкил этилади.

Бир кеча тунаш 8 100 долларга тушади

Dream of the Desert 12 та вагондан ташкил топади. Поездда 34 та люкс купе бўлиб, бир вақтнинг ўзида 72 нафар йўловчини қабул қила олади.

Саёҳатчиларга уч хил йўналиш таклиф этилади. Люкс купеда бир кеча тунаш тахминан 30 000 саудия риёли, яъни 8 100 доллар атрофида бўлади.

Дастлабки рейсларда саёҳат қилиш истагида бўлганлар эса олдиндан тахминан 2 500 риёл, яъни 680 доллар миқдорида қайтариладиган депозит тўлаб, устувор рўйхатдан жой олиш имконига эга.

Поезд 1 000 километрдан ортиқ йўл босади

Hashamatli poyezd vagonining yotoqxona va mehmonxona qismlari aks etgan.

Лойиҳа доирасидаги асосий йўналиш 1 000 километрдан ортиқ масофани қамраб олади. Поезд Ар-Риёддан шимол томонга ҳаракатланиб, деярли Иордания чегарасигача бўлган Саудия Арабистонининг чекка ва ҳали кенг ўрганилмаган ҳудудлари орқали ўтади.

Поезд Ал Қассим, Ҳайл, Ал Жауф ва Қурайят шаҳарларида тўхтайди.

Раффаэле Бресчининг таъкидлашича, ушбу ҳудудлар ҳатто Саудия Арабистони аҳолиси орасида ҳам етарлича ўрганилмаган. Вокзаллардан 30–40 дақиқалик масофада ЮНЕСКО мероси объектлари, келажакда рўйхатга киритилиши мумкин бўлган ҳудудлар, сўнган вулқонлар ва турли фермалар мавжуд.

Саёҳат дастурида тарихий масканлар ҳам бор

Сафар дастурига Ал Жауфдаги Марид қалъаси ва Ҳайлдаги Ажа тоғлари ҳам киритилган.

Бресчи Ажа тоғларини машҳур Ал Ула ҳудудига ўхшатган, аммо бу жойнинг табиий муҳити ва манзаралари ўзига хос эканини таъкидлаган.

Саёҳатлар давомийлиги икки кечадан беш кечагача бўлади. Энг узоқ, беш кечалик йўналиш дастурига Ал Улага ташриф ҳам киритилади.

Dream of the Desert лойиҳаси Саудия Арабистонининг Saudi Vision 2030 стратегияси доирасида амалга оширилмоқда. Ушбу стратегия мамлакатни дунёнинг етакчи сайёҳлик йўналишларидан бирига айлантиришни мақсад қилган.

Dream of the DesertSaudi Vision 2030Arsenale InternationalСаудия Арабистони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқландиДунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқландиБугун, 09:27Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?Бугун, 09:20Фермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олиндиФермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олиндиБугун, 09:11ChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиКеча, 23:20Қизларининг таълими учун она ялангоёқ 3 км югурдиҚизларининг таълими учун она ялангоёқ 3 км югурдиКеча, 21:40АҚШда бир бўлимнинг 14 нафар ҳамшираси бир вақтда ҳомиладор бўлганАҚШда бир бўлимнинг 14 нафар ҳамшираси бир вақтда ҳомиладор бўлганКеча, 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?