Oppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойда тақдим этилган Oppo A7 Pro Max 5G смартфони эндиликда Австрия, Малайзия ва Таиланд каби давлатларда сотувга чиқди.
- Қурилма 10 000 мА·ч сиғимли улкан аккумулятори, 80 W тезкор зарядлаш ва бошқа қурилмаларни қувватлаш имконияти билан ажралиб туради.
- У 6,78 дюймли AMOLED дисплей, Snapdragon 4 Ген 5 процессори, 50 мегапикселли асосий ва селфи камераларга эга ҳамда IP69K стандарти бўйича ҳимояланган.
Ёз ойларида Хитой бозорида тақдим этилган Oppo A7 Pro Max 5G смартфони эндиликда халқаро майдонга чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур илғор қурилма Австрия, Малайзия ва Таиланд каби давлатларда сотувга чиқарилиб, ўзининг техник хусусиятлари ва ҳамёнбоплиги билан харидорлар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги мобил қурилманинг халқаро бозордаги нархи минтақаларга қараб турлича белгиланган. Жумладан, Австрияда 6 GB оператив ва 256 GB доимий хотирага эга версия 600 евродан баҳоланган. Малайзияда 8 GB ва 256 GB модификацияси 2300 ринггит (тахминан 565 доллар) туриши маълум қилинган бўлса, Таиландда худди шу конфигурация 20 минг бат (600 доллар) атрофида сотилмоқда. Харидорлар учун кўк ва қора рангдаги вариантлар тақдим этилган.
Таъсирчан автономия ва қувват олиш имкониятлариМазкур смартфонда асосий эътибор унинг батарея қувватига қаратилган бўлиб, қурилма 10 000 мА·ч сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланган. Бу кўрсаткич бугунги кундаги флагман ва ўрта даражадаги гаджетлар орасида яққол ажралиб туради. Аккумулятор 80 В қувватга эга тезкор симли зарядлашни қўллаб-қувватлайди.
Шунингдек, қурилманинг яна бир қулай жиҳати — уни бошқа гаджетларни қувватлаш учун ташқи қувват манбаи (повер банк) сифатида ишлатиш мумкинлигидир. Бунда бошқа қурилмаларни қувватлаш чиқиш қуввати 27 В ни ташкил этади, бу эса кундалик фойдаланишда қўшимча қулайлик яратади.
Дисплей ва техник имкониятларixbt.com хабарига кўра, янги смартфон 6,78 дюймли AMOLED экран билан жиҳозланган бўлиб, у 2772 × 1272 пикселлар рухсатини ва 120 Hz частота янгиланишини таъминлайди. Дисплей тасвирнинг тиниқлиги ва силлиқлигини кафолатлайди.
Қурилманинг аппарат платформаси 4 нанометрли жараён асосида ишлантирилган Snapdragon 4 Ген 5 процессорига таянади. Дастурий таъминот сифатида эса қутидан чиқибоқ Android 16 базасидаги замонавий КолорОС 16 интерфейси ўрнатилган.
Камера ва ҳимоя хусусиятлариФото имкониятлари борасида ҳам смартфон ўзига хос хусусиятларга эга. Асосий камера модули 50 ва 2 мегапикселли датчикларни ўз ичига олади. Селфи ва видеоқўнғироқлар учун мўлжалланган олд камера ҳам 50 мегапикселли юқори аниқликдаги датчик билан таъминланган.
Oppo A7 Pro Max 5G корпуси сув ва чангдан ҳимояланиш бўйича энг юқори талабларга жавоб берадиган IP69K стандарти билан муҳофазаланган. Шу билан бирга, қурилма эгилувчанликни ошириш мақсадида NFC модули билан ҳам жиҳозланган бўлиб, бу контактсиз тўловларни амалга ошириш имконини беради.
Изоҳлар 0
…