Oppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқди

·37·Техно
Oppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойда тақдим этилган Oppo A7 Pro Max 5G смартфони эндиликда Австрия, Малайзия ва Таиланд каби давлатларда сотувга чиқди.
  • Қурилма 10 000 мА·ч сиғимли улкан аккумулятори, 80 W тезкор зарядлаш ва бошқа қурилмаларни қувватлаш имконияти билан ажралиб туради.
  • У 6,78 дюймли AMOLED дисплей, Snapdragon 4 Ген 5 процессори, 50 мегапикселли асосий ва селфи камераларга эга ҳамда IP69K стандарти бўйича ҳимояланган.

Ёз ойларида Хитой бозорида тақдим этилган Oppo A7 Pro Max 5G смартфони эндиликда халқаро майдонга чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур илғор қурилма Австрия, Малайзия ва Таиланд каби давлатларда сотувга чиқарилиб, ўзининг техник хусусиятлари ва ҳамёнбоплиги билан харидорлар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги мобил қурилманинг халқаро бозордаги нархи минтақаларга қараб турлича белгиланган. Жумладан, Австрияда 6 GB оператив ва 256 GB доимий хотирага эга версия 600 евродан баҳоланган. Малайзияда 8 GB ва 256 GB модификацияси 2300 ринггит (тахминан 565 доллар) туриши маълум қилинган бўлса, Таиландда худди шу конфигурация 20 минг бат (600 доллар) атрофида сотилмоқда. Харидорлар учун кўк ва қора рангдаги вариантлар тақдим этилган.

Таъсирчан автономия ва қувват олиш имкониятлари

Мазкур смартфонда асосий эътибор унинг батарея қувватига қаратилган бўлиб, қурилма 10 000 мА·ч сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланган. Бу кўрсаткич бугунги кундаги флагман ва ўрта даражадаги гаджетлар орасида яққол ажралиб туради. Аккумулятор 80 В қувватга эга тезкор симли зарядлашни қўллаб-қувватлайди.

Шунингдек, қурилманинг яна бир қулай жиҳати — уни бошқа гаджетларни қувватлаш учун ташқи қувват манбаи (повер банк) сифатида ишлатиш мумкинлигидир. Бунда бошқа қурилмаларни қувватлаш чиқиш қуввати 27 В ни ташкил этади, бу эса кундалик фойдаланишда қўшимча қулайлик яратади.

Дисплей ва техник имкониятлар

ixbt.com хабарига кўра, янги смартфон 6,78 дюймли AMOLED экран билан жиҳозланган бўлиб, у 2772 × 1272 пикселлар рухсатини ва 120 Hz частота янгиланишини таъминлайди. Дисплей тасвирнинг тиниқлиги ва силлиқлигини кафолатлайди.

Қурилманинг аппарат платформаси 4 нанометрли жараён асосида ишлантирилган Snapdragon 4 Ген 5 процессорига таянади. Дастурий таъминот сифатида эса қутидан чиқибоқ Android 16 базасидаги замонавий КолорОС 16 интерфейси ўрнатилган.

Камера ва ҳимоя хусусиятлари

Фото имкониятлари борасида ҳам смартфон ўзига хос хусусиятларга эга. Асосий камера модули 50 ва 2 мегапикселли датчикларни ўз ичига олади. Селфи ва видеоқўнғироқлар учун мўлжалланган олд камера ҳам 50 мегапикселли юқори аниқликдаги датчик билан таъминланган.

Oppo A7 Pro Max 5G корпуси сув ва чангдан ҳимояланиш бўйича энг юқори талабларга жавоб берадиган IP69K стандарти билан муҳофазаланган. Шу билан бирга, қурилма эгилувчанликни ошириш мақсадида NFC модули билан ҳам жиҳозланган бўлиб, бу контактсиз тўловларни амалга ошириш имконини беради.

OppoСмартфонAndroidТехнологияГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилдиSamsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилдиБугун, 02:25Кремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилдиКремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилдиКеча, 23:57Samsung Exynos процессорлари жаҳон бозоридаги улушини кескин оширдиSamsung Exynos процессорлари жаҳон бозоридаги улушини кескин оширдиКеча, 23:21iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераiPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераКеча, 22:53Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиКеча, 22:27Samsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқдаSamsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқдаКеча, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди