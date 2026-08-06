Oлимлар жиддий хавфдан огоҳлантирди:тарихидаги энг иссиқ йил келмоқда

·9.3K·Дунё
Oлимлар жиддий хавфдан огоҳлантирди:тарихидаги энг иссиқ йил келмоқда
Қисқача

2026 йил инсоният тарихидаги энг иссиқ йил сифатида қайд этилиши мумкин. Бунга Тинч океанидаги Эл-Нино ҳодисасининг кучайиши, океан сувлари ҳароратининг мисли кўрилмаган даражага кўтарилиши ва атмосферадаги иссиқхона газлари миқдорининг ортиши сабаб бўлмоқда. Океанлар юзасидаги рекорд ҳарорат атмосферага қўшимча иссиқлик чиқариб, жазирама, қурғоқчилик, ўрмон ёнғинлари ва кучли ёғингарчиликлар каби экстремал об-ҳаво ҳодисаларини кучайтириши мумкин.

2026 йил инсоният тарихидаги энг иссиқ йил сифатида қайд этилиши мумкин. Дунё иқлимшунослари бу борада жиддий огоҳлантириш билан чиқиб, глобал ҳарорат яна янги рекордларни янгилаши эҳтимоли юқори эканини таъкидламоқда.

Мутахассислар фикрича, Тинч океанида кузатилаётган Эл-Ниньо табиий ҳодисасининг кучайиши ҳамда океан сувлари ҳароратининг мисли кўрилмаган даражага кўтарилиши бутун дунё бўйлаб ҳаво ҳароратининг кескин ошишига олиб келиши мумкин.

Олимлар маълум қилишича, сўнгги ойларда океанлар юзасидаги ҳарорат кўп йиллик кузатувлар давомида қайд этилмаган даражага етган. Бу эса атмосферага қўшимча иссиқлик чиқариб, экстремал об-ҳаво ҳодисаларининг сони ва кучини ошириши мумкин.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, агар бу тенденция сақланиб қолса, дунёнинг қатор ҳудудларида узоқ давом этадиган жазирама, қурғоқчилик, ўрмон ёнғинлари ва кучли ёғингарчиликлар янада тез-тез кузатилиши эҳтимолдан холи эмас.

Экспертлар бу жараёнга фақат Эл-Ниньо эмас, балки атмосферада иссиқхона газлари миқдорининг йил сайин ортиб бораётгани ҳам катта таъсир кўрсатаётганини қайд этмоқда. Уларнинг фикрича, иқлим ўзгариши тобора тезлашиб, сайёранинг турли минтақаларида янги экологик муаммоларни юзага келтирмоқда.

Тинч океаниЭл-Ниньо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди