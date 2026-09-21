Зебо Наврўзова қайноналарга мурожаат қилди: “Келинни авайлаш керак” (видео)
Таниқли режиссёр Зебо Наврўзова “Менинг ошхонам” кўрсатувида меҳмон бўлди. Суҳбат давомида у янги тушган келинни авайлаш, унга оиланинг қонун-қоидаларини бирданига юкламаслик кераклиги ҳақида фикр билдирди.
“Мана, келин келди. Бошқа бир оиладан кириб келди. Шунинг учун, ҳурматли қайноналар, бирданига ўз қонун-қоидаларингиз билан унга ташланишингиз мумкин эмас. Уни авайлаш керак.
Ўғлингизни бир шапалоқ урсангиз, у барибир 'Онажон', деб кетаверади. Лекин келинингиз бошқа хонадондан, бошқа ота-онанинг бағридан ажралиб келди. Шунинг учун қайноналар озгина артистроқ бўлиши керак.
Тўғри, барибир кўнглининг тубида 'мен' деган нарса туради. Бу табиий. Эртага мана шу келин катта бўлганда ўша 'мен' деган нарсани қўяди. Нима демоқчиман, тарози бўлиши керак.
Қонун-қоидаларингизни сингдиришнинг ўз йўлини топинг. Шундай йўл топингки, ўша қонун-қоидаларингиз оилага чиройли кириб келсин. Билинмай, ҳеч кимнинг дили оғримайдиган, ҳеч ким хафа бўлмайдиган, идиш-товоқлар синмайдиган ҳолатда кириб келиши керак” — дея фикрларини билдирди режиссёр.
Изоҳлар 0
…