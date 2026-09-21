Газ плитасини балконга кўчирганлар 8,8 млн сўмгача жарима тўлаши мумкин
Квартирада газ плитасининг жойини ўзбошимчалик билан ўзгартириш оддий таъмирлаш масаласи эмас. Айниқса, плитани балконга ёки ҳужжатларда кўрсатилмаган бошқа жойга кўчириш қонуний муаммоларга сабаб бўлиши мумкин.
Рухсатсиз газ плитасини бошқа жойга ўрнатиш ҳолати аниқланса, 6,6 миллион сўмдан 8,8 миллион сўмгача жарима қўлланиши мумкин.
Муҳим: газ плитасининг жойлашувини ўзгартиришдан олдин тегишли тартибда рухсат олиш зарур.
Муаммо фақат газ плитасини кўчирган одам билан тугамаслиги мумкин. Масалан, квартиранинг аввалги эгаси плитани рухсатсиз балконга ёки бошқа жойга ўрнатган бўлса, кейинчалик уй-жойни сотиб олган янги мулкдор ҳам ноқулай вазиятга тушиб қолиши мумкин. Шу сабабли квартира харид қилишдан олдин:
-газ плитасининг ҳужжатларда кўрсатилган жойини текшириш;
-амалдаги жойлашуви билан ҳужжатлардаги маълумотларни солиштириш;
-газ жиҳозлари ўзбошимчалик билан кўчирилмаганига ишонч ҳосил қилиш муҳим.
Газ плитасини қулайроқ жойга кўчириш оддий ечимдек кўринса-да, рухсатсиз амалга оширилган ўзгариш кейинчалик жаримага ва қўшимча муаммоларга олиб келиши мумкин.
Изоҳлар 0
…