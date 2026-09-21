Грецияда минглаб қушлар осмонни эгаллади: кўприк устида ноёб манзара (видео)
Грециянинг Рио-Антиррио кўприги устида минглаб қушлар бир жойга тўпланиб, томошабинларни ҳайратга солган ноёб манзарани юзага келтирди. Қушларнинг бир-бирига ниҳоятда яқин ҳаракатланиши натижасида улар гўё сув устида сирғалиб кетаётган ягона тирик мавжудотдек кўринган.
Қушлар улкан тўда ҳолида бир вақтда йўналишини ўзгартириб, осмон бўйлаб мувофиқлашган тарзда учган.
Энг қизиқ жиҳати — бундай зич тўда ичида қушлар бир-бири билан тўқнашмасдан ҳаракатлана олади.
Кузатувларга кўра, қушлар тўда ичида ҳаракатланаётганда соатига қарийб 40 километр тезликка эриша олади. Уларнинг бир вақтнинг ўзида йўналиш алмаштириши эса узоқдан қараганда ягона организм ҳаракатланаётгандек таассурот уйғотади.
Рио-Антиррио кўприги устида юзага келган ушбу манзара табиатнинг энг ҳайратланарли ҳодисаларидан бирини яна бир бор намойиш этди.
Изоҳлар 0
…