Улуғбек Йўлчиевдан мухлисларни ҳаяжонга солган янгилик: "Ох жонидан" янги тренддаги тарона! (видео)
Ўзининг қўшиқлари билан кўплаб мухлислар меҳрини қозонган хонанда Улуғбек Йўлчиев янги таронасини тақдим этди. Санъаткор ижтимоий тармоқларда қўшиқдан қисқа парча ва трендга мос видеони улашиб, мухлисларига кутилган янгиликни маълум қилди.
Хонанда янги қўшиғини "Ох Жонидан" деб номлаган. У ижтимоий тармоқдаги постига:
"Трендми, қачон премьера қилилик…" дея изоҳ қолдирган.
Қўшиқдан тақдим этилган қисқа видео мухлислар орасида илиқ кутиб олинди. Кўплаб кузатувчилар изоҳларда янги таронани тўлиқ тинглашни интиқлик билан кутаётганини ёзган. Улуғбек Йўлчиевнинг янги ижод намунаси қисқа видеоданоқ эътибор марказига тушди. Айниқса, тренд форматида тайёрланган видео мухлисларнинг қизиқишини янада оширган.
Эндиликда кузатувчилар орасида "Ох Жонидан" қўшиғининг тўлиқ талқини ва кейинги видеоклипи қандай бўлиши ҳақидаги қизиқиш кучаймоқда.
Изоҳлар 0
…