OnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумулятор

·31·Техно
OnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумулятор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • OnePlus 16 флагмани 9000 мА·ч сиғимли улкан аккумулятор ва 1/1,4 дюймли 200 мегапикселли асосий камера сенсори билан жиҳозланган.
  • Қурилма 165 Гц гача бўлган янгиланиш частотасига эга текис OLED-дисплей, Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори ва Android 17 операцион тизимида ишлайдиган КолорОС 17 график қобиғи билан таъминланган.
  • OnePlus 16 учта рангда, жумладан, интерактив «нафас олувчи» ёритгичга эга Томорров Старлигҳт версиясида сотувга чиқарилади.

Онеплус компанияси ўзининг янги авлод флагмани — OnePlus 16 смартфонининг расмий тасвирлари ҳамда асосий хусусиятларини эълон қилди. Қурилма мобил бозорида ўта юқори автономия ва илғор технологиялари билан ажралиб туриши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон учта ўзига хос рангда сотувга чиқарилади: Томорров Старlight, Дарк Форест ва Мартиан Мастерпиесе. Уларнинг орасида Томорров Старlight версияси ўзининг орқа панелига ўрнатилган интерактив «нафас олувчи» ёритгичи билан ажралиб туради. Ушбу ёруғлик логотипни ҳамда корпусга туширилган осмон координаталарини ёритиб беради.

Ташқи кўриниши бўйича қурилма квадрат шаклидаги металл камера блоки, кучли юмшатилган бурчаклар ва корпус ён томонида жойлашган алоҳида созланадиган сунъий интеллект тугмаси билан жиҳозланган. Харидорларга хотира ҳажми бўйича тўртта конфигурация таклиф этилади: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB ва 16 GB / 1 TB.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Смартфон текис OLED-дисплей билан таъминланиб, тизимли янгиланиш частотаси 165 Hz гача етади. Махсус оптималлаштирилган ўйинларда эса кадрлар частотаси рекорд даражадаги 185 Hz гача ошиши мумкинлиги айтилмоқда.

Қурилманинг аппарат асосини кучли Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори ташкил этади. Смартфон Android 17 операцион тизимида ишлайдиган КолорОС 17 графикли қобиғи бошқаруви остида фаолият юритади.

Аккумулятор ва камера тизими

OnePlus 16 модели ixbt.com хабарига кўра, 9000 мА·ч сиғимга эга улкан аккумулятор билан жиҳозланмоқда. Бу фойдаланувчиларга қурилмадан узоқ вақт давомида қувват олмасдан фойдаланиш имконини беради. Шунингдек, 100 В қувватга эга симли ҳамда 50 В қувватли симсиз қувват олиш технологиялари қўллаб-қувватланади.

Асосий камера модули 1/1,4 дюймли оптик форматдаги 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган. Унга қўшимча равишда ҳар бири 50 мегапикселли иккита сенсор — ўта кенг бурчакли камера ҳамда телефото объектив ўрнатилган.

Қурилманинг расмий тақдимоти жорий йилнинг октябрь ойига режалаштирилган бўлиб, мобил технологиялар ихлосмандлари ушбу флагманни катта қизиқиш билан кутмоқда.

OnePlusСмартфонларSnapdragonМобил технологияларЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиНоёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиБугун, 12:00Apple iPhone 20 Pro дизайнини ўзгартиради ва тўрт томони эгилган экранни синовдан ўтказмоқдаApple iPhone 20 Pro дизайнини ўзгартиради ва тўрт томони эгилган экранни синовдан ўтказмоқдаБугун, 10:23Oppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиБугун, 08:25Samsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилдиSamsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилдиБугун, 02:25Кремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилдиКремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилдиКеча, 23:57Samsung Exynos процессорлари жаҳон бозоридаги улушини кескин оширдиSamsung Exynos процессорлари жаҳон бозоридаги улушини кескин оширдиКеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди