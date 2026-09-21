OnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумулятор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- OnePlus 16 флагмани 9000 мА·ч сиғимли улкан аккумулятор ва 1/1,4 дюймли 200 мегапикселли асосий камера сенсори билан жиҳозланган.
- Қурилма 165 Гц гача бўлган янгиланиш частотасига эга текис OLED-дисплей, Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори ва Android 17 операцион тизимида ишлайдиган КолорОС 17 график қобиғи билан таъминланган.
- OnePlus 16 учта рангда, жумладан, интерактив «нафас олувчи» ёритгичга эга Томорров Старлигҳт версиясида сотувга чиқарилади.
Онеплус компанияси ўзининг янги авлод флагмани — OnePlus 16 смартфонининг расмий тасвирлари ҳамда асосий хусусиятларини эълон қилди. Қурилма мобил бозорида ўта юқори автономия ва илғор технологиялари билан ажралиб туриши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон учта ўзига хос рангда сотувга чиқарилади: Томорров Старlight, Дарк Форест ва Мартиан Мастерпиесе. Уларнинг орасида Томорров Старlight версияси ўзининг орқа панелига ўрнатилган интерактив «нафас олувчи» ёритгичи билан ажралиб туради. Ушбу ёруғлик логотипни ҳамда корпусга туширилган осмон координаталарини ёритиб беради.
Ташқи кўриниши бўйича қурилма квадрат шаклидаги металл камера блоки, кучли юмшатилган бурчаклар ва корпус ён томонида жойлашган алоҳида созланадиган сунъий интеллект тугмаси билан жиҳозланган. Харидорларга хотира ҳажми бўйича тўртта конфигурация таклиф этилади: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB ва 16 GB / 1 TB.
Техник имкониятлар ва унумдорликСмартфон текис OLED-дисплей билан таъминланиб, тизимли янгиланиш частотаси 165 Hz гача етади. Махсус оптималлаштирилган ўйинларда эса кадрлар частотаси рекорд даражадаги 185 Hz гача ошиши мумкинлиги айтилмоқда.
Қурилманинг аппарат асосини кучли Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори ташкил этади. Смартфон Android 17 операцион тизимида ишлайдиган КолорОС 17 графикли қобиғи бошқаруви остида фаолият юритади.
Аккумулятор ва камера тизимиOnePlus 16 модели ixbt.com хабарига кўра, 9000 мА·ч сиғимга эга улкан аккумулятор билан жиҳозланмоқда. Бу фойдаланувчиларга қурилмадан узоқ вақт давомида қувват олмасдан фойдаланиш имконини беради. Шунингдек, 100 В қувватга эга симли ҳамда 50 В қувватли симсиз қувват олиш технологиялари қўллаб-қувватланади.
Асосий камера модули 1/1,4 дюймли оптик форматдаги 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган. Унга қўшимча равишда ҳар бири 50 мегапикселли иккита сенсор — ўта кенг бурчакли камера ҳамда телефото объектив ўрнатилган.
Қурилманинг расмий тақдимоти жорий йилнинг октябрь ойига режалаштирилган бўлиб, мобил технологиялар ихлосмандлари ушбу флагманни катта қизиқиш билан кутмоқда.
Изоҳлар 0
…