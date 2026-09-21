«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди

·68·Спорт
«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мадрид дербисида "Реал" ҳимоячиси Дин Ҳейсен майдондан четлатилиб, "Атлетико" фойдасига пеналти белгиланиши халқаро экспертлар томонидан қаттиқ танқид қилинди.
  • Испаниялик собиқ ҳакам Павел Фернандеснинг таъкидлашича, бу эпизодда пеналти бўлмаган ва Жулиано Симеоне вазиятдан усталик билан фойдаланган.
  • Мазкур ноҳақ қарор "Атлетико"нинг 2:1 ҳисобидаги ғалабасига асосий сабаб бўлиб, "Реал"ни турнир жадвалида 3-ўринга тушириб юборган.

Испания Ла Лигасининг 7-туридан ўрин олган «Метрополитано»даги Мадрид дербиси («Атлетико» — «Реал» 2:1) атрофидаги ҳакамлик можаролари кутилганидек халқаро экспертлар доирасида ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Учрашув тақдирини бутунлай ўзгартириб юборган ва 50-дақиқада рўй берган ҳал қилувчи вазият — «Реал» ҳимоячиси Дин Ҳейсеннинг майдондан четлатилиши ҳамда «Атлетико» фойдасига белгиланган пеналти юзасидан испаниялик таниқли собиқ ҳакам ва таҳлилчи Павел Фернандес расмий муносабат билдирди.

Бош ҳакам Мигел Анхел Ортис Арияс дастлаб Ҳейсенга сариқ карточка кўрсатган, аммо VAR мониторига бориб вазиятни қайта кўргач, қарорини кескинлаштириб, ёш ҳимоячига тўғридан-тўғри қизил карточка берган ҳамда 11 метрлик жарима зарбаси тайинлаган эди (уни Алехандро Грималдо голга айлантирган). Павел Фернандес ўзининг Х (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида эпизодни кадрма-кадр таҳлил қилиб, бу ерда пеналти умуман бўлмаганини ва Симеоненинг ўғли вазиятдан усталик билан фойдаланганини маълум қилди: «Дин Ҳейсен томонидан жуда енгил ушлаб қолиш бўлди, Жулиано Симеоне эса контактни ҳис қилиши билан йиқилди. Бу пеналти эмас эди».

Хўш, экспертнинг бу баёноти Ла Лигадаги ҳакамлик инқирозини қанчалик оғирлаштиради ва мазкур ноҳақ қарор турнир жадвалидаги кучлар нисбатига қандай таъсир кўрсатди?

«Енгил контакт ва актёрлик»: Павел Фернандес таҳлилининг муҳим нуқталари

Эксперт тилга олган асосий хулосалар ва баҳс тафсилоти:

  • Контактнинг табиати: Дин Ҳейсен томонидан рақибни тўхтатиб қолишга қаратилган қўпол куч ишлатилмаган, фақат енгил ушлаш кузатилган;

  • Жулианонинг симуляцияси: «Атлетико» вингери Жулиано Симеоне тўхтатиб қолингани учун эмас, балки жисмоний контактни ҳис қилган заҳоти сунъий тарзда йиқилган;

  • VAR аралашувидаги хато: Собиқ ҳакам фикрича, бош рефери Ортис Арияс бу вазиятда VAR мониторини кўриб ҳам нотўғри хулоса чиқарган ва 11 метрлик нуқтани кўрсатмаслиги шарт бўлган;

  • Қўшжазо муаммоси: Эпизодда бир вақтнинг ўзида ҳам қизил карточка кўрсатилиб, ҳам пеналти белгиланиши «Реал»ни мутлақо ноқулай аҳволга солиб қўйди;

  • Натижага тўғридан-тўғри таъсир: Алехандро Грималдонинг ушбу баҳсли пеналтидан урган голи «матрасчилар»нинг 2:1 ҳисобидаги ғалабасига бош замин яратди.

Мадрид дербиси (7-тур): Ҳейсен ва Симеоне эпизоди кўрсаткичлари

Ҳакам қарори ва мутахассис экспертизаси таққоси:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

Бош ҳакам (Мигел Ортис Арияс) қарори

Собиқ ҳакам (Павел Фернандес) баҳоси

Биринчи қарор

Дин Ҳейсенга сариқ карточка

Оддий кураш ва енгил контакт

VAR текширувидан кейин

Тўғридан-тўғри қизил карточка + Пеналти

«Бу пеналти эмас эди!»

Жулиано Симеоненинг ҳаракати

Рақиб томонидан тўхтатилган жабрланувчи

Контактни ҳис қилиб, атайлаб йиқилган

Пеналти ижроси

Алехандро Грималдо (Гол, 53-дақиқа)

Ноҳақ белгиланган жазо зарбаси

Турнир жадвалига таъсири

«Атлетико» — 16 очко (2-ўрин)

«Реал» — 15 очко билан 3-ўринга тушиб кетди

Ҳакамлик экспертизаси: Нега бу қарор Ла Лигани ларзага келтирмоқда?

Испания футболи инсайдерлари ва ҳакамлик қўмитаси кузатувчиларининг хулосалари:

  • Моуриньюнинг эътирозига исбот: «Реал» бош мураббийи Жозе Моуриньюнинг ўйиндан кейин «Ҳакам кичик ўйинлар рефериси эди, VAR’нинг бизга қарши бой тарихи бор» деган сўзлари Фернандеснинг профессионал хулосаси билан тўлиқ тасдиқланди;

  • VAR протоколининг бузилиши: Замонавий қоидаларга кўра, видеотакрор фақат «яққол ва очиқ хато» (clear and obvious error) бўлган тақдирдагина бош ҳакамни мониторга чақириши керак. Енгил контакт бор вазиятда VAR’нинг аралашуви тизим принципларига зид;

  • Турнир жадвалидаги қимматли бурилиш: Айнан шу ноҳақ пеналти ва қизил карточка сабаб «Атлетико» 16 очко билан 2-ўринга чиқиб олди, «Реал» эса 15 очкода қолиб, пешқадам «Барселона»дан (21 очко) 6 очколик катта масофада ортда қолиб кетди;

  • Испания ҳакамлар қўмитасига босим: Мустақил ҳакамлар томонидан бу қарорнинг «хато» деб тан олиниши Ортис Арияс ва видеоҳакам Трухилионинг кейинги турлардаги тайинловлари музлатилишига олиб келиши мумкин.

Павел Фернандеснинг ушбу баёноти Мадрид дербисидаги ғалаба ҳалол кураш натижаси эмас, балки қўпол ҳакамлик хатоси маҳсули бўлгани ҳақидаги шубҳаларни янада мустаҳкамлади.

Сизнингча, Дин Ҳейсеннинг енгил ушлаб қолиши ҳақиқатан ҳам пеналтига тортмас эдими ёки собиқ ҳакам «Реал» тарафини олмоқдами? Жулиано Симеоненинг йиқилишини моҳирона актёрлик деб ҳисоблайсизми? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Ла Лигадаги энг шов-шувли ҳакамлик баҳси таҳлилини барча футбол ишқибозларига улашинг!

Мадрид дербисиДин ҲейсенПавел ФернандесVAR
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатди«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатдиБугун, 10:31Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!Бугун, 10:26Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Бугун, 10:25Самарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилдиСамарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилдиБугун, 10:24Октагонда миллионлар жанги: UFC 331 жангчиларининг расмий гонорарлари эълон қилинди!Октагонда миллионлар жанги: UFC 331 жангчиларининг расмий гонорарлари эълон қилинди!Бугун, 08:27Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиБугун, 08:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг