«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадрид дербисида "Реал" ҳимоячиси Дин Ҳейсен майдондан четлатилиб, "Атлетико" фойдасига пеналти белгиланиши халқаро экспертлар томонидан қаттиқ танқид қилинди.
- Испаниялик собиқ ҳакам Павел Фернандеснинг таъкидлашича, бу эпизодда пеналти бўлмаган ва Жулиано Симеоне вазиятдан усталик билан фойдаланган.
- Мазкур ноҳақ қарор "Атлетико"нинг 2:1 ҳисобидаги ғалабасига асосий сабаб бўлиб, "Реал"ни турнир жадвалида 3-ўринга тушириб юборган.
Испания Ла Лигасининг 7-туридан ўрин олган «Метрополитано»даги Мадрид дербиси («Атлетико» — «Реал» 2:1) атрофидаги ҳакамлик можаролари кутилганидек халқаро экспертлар доирасида ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Учрашув тақдирини бутунлай ўзгартириб юборган ва 50-дақиқада рўй берган ҳал қилувчи вазият — «Реал» ҳимоячиси Дин Ҳейсеннинг майдондан четлатилиши ҳамда «Атлетико» фойдасига белгиланган пеналти юзасидан испаниялик таниқли собиқ ҳакам ва таҳлилчи Павел Фернандес расмий муносабат билдирди.
Бош ҳакам Мигел Анхел Ортис Арияс дастлаб Ҳейсенга сариқ карточка кўрсатган, аммо VAR мониторига бориб вазиятни қайта кўргач, қарорини кескинлаштириб, ёш ҳимоячига тўғридан-тўғри қизил карточка берган ҳамда 11 метрлик жарима зарбаси тайинлаган эди (уни Алехандро Грималдо голга айлантирган). Павел Фернандес ўзининг Х (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида эпизодни кадрма-кадр таҳлил қилиб, бу ерда пеналти умуман бўлмаганини ва Симеоненинг ўғли вазиятдан усталик билан фойдаланганини маълум қилди: «Дин Ҳейсен томонидан жуда енгил ушлаб қолиш бўлди, Жулиано Симеоне эса контактни ҳис қилиши билан йиқилди. Бу пеналти эмас эди».
Хўш, экспертнинг бу баёноти Ла Лигадаги ҳакамлик инқирозини қанчалик оғирлаштиради ва мазкур ноҳақ қарор турнир жадвалидаги кучлар нисбатига қандай таъсир кўрсатди?
«Енгил контакт ва актёрлик»: Павел Фернандес таҳлилининг муҳим нуқталари
Эксперт тилга олган асосий хулосалар ва баҳс тафсилоти:
Контактнинг табиати: Дин Ҳейсен томонидан рақибни тўхтатиб қолишга қаратилган қўпол куч ишлатилмаган, фақат енгил ушлаш кузатилган;
Жулианонинг симуляцияси: «Атлетико» вингери Жулиано Симеоне тўхтатиб қолингани учун эмас, балки жисмоний контактни ҳис қилган заҳоти сунъий тарзда йиқилган;
VAR аралашувидаги хато: Собиқ ҳакам фикрича, бош рефери Ортис Арияс бу вазиятда VAR мониторини кўриб ҳам нотўғри хулоса чиқарган ва 11 метрлик нуқтани кўрсатмаслиги шарт бўлган;
Қўшжазо муаммоси: Эпизодда бир вақтнинг ўзида ҳам қизил карточка кўрсатилиб, ҳам пеналти белгиланиши «Реал»ни мутлақо ноқулай аҳволга солиб қўйди;
Натижага тўғридан-тўғри таъсир: Алехандро Грималдонинг ушбу баҳсли пеналтидан урган голи «матрасчилар»нинг 2:1 ҳисобидаги ғалабасига бош замин яратди.
Мадрид дербиси (7-тур): Ҳейсен ва Симеоне эпизоди кўрсаткичлари
Ҳакам қарори ва мутахассис экспертизаси таққоси:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
Бош ҳакам (Мигел Ортис Арияс) қарори
Собиқ ҳакам (Павел Фернандес) баҳоси
Биринчи қарор
Дин Ҳейсенга сариқ карточка
Оддий кураш ва енгил контакт
VAR текширувидан кейин
Тўғридан-тўғри қизил карточка + Пеналти
«Бу пеналти эмас эди!»
Жулиано Симеоненинг ҳаракати
Рақиб томонидан тўхтатилган жабрланувчи
Контактни ҳис қилиб, атайлаб йиқилган
Пеналти ижроси
Алехандро Грималдо (Гол, 53-дақиқа)
Ноҳақ белгиланган жазо зарбаси
Турнир жадвалига таъсири
«Атлетико» — 16 очко (2-ўрин)
«Реал» — 15 очко билан 3-ўринга тушиб кетди
Ҳакамлик экспертизаси: Нега бу қарор Ла Лигани ларзага келтирмоқда?
Испания футболи инсайдерлари ва ҳакамлик қўмитаси кузатувчиларининг хулосалари:
Моуриньюнинг эътирозига исбот: «Реал» бош мураббийи Жозе Моуриньюнинг ўйиндан кейин «Ҳакам кичик ўйинлар рефериси эди, VAR’нинг бизга қарши бой тарихи бор» деган сўзлари Фернандеснинг профессионал хулосаси билан тўлиқ тасдиқланди;
VAR протоколининг бузилиши: Замонавий қоидаларга кўра, видеотакрор фақат «яққол ва очиқ хато» (clear and obvious error) бўлган тақдирдагина бош ҳакамни мониторга чақириши керак. Енгил контакт бор вазиятда VAR’нинг аралашуви тизим принципларига зид;
Турнир жадвалидаги қимматли бурилиш: Айнан шу ноҳақ пеналти ва қизил карточка сабаб «Атлетико» 16 очко билан 2-ўринга чиқиб олди, «Реал» эса 15 очкода қолиб, пешқадам «Барселона»дан (21 очко) 6 очколик катта масофада ортда қолиб кетди;
Испания ҳакамлар қўмитасига босим: Мустақил ҳакамлар томонидан бу қарорнинг «хато» деб тан олиниши Ортис Арияс ва видеоҳакам Трухилионинг кейинги турлардаги тайинловлари музлатилишига олиб келиши мумкин.
Павел Фернандеснинг ушбу баёноти Мадрид дербисидаги ғалаба ҳалол кураш натижаси эмас, балки қўпол ҳакамлик хатоси маҳсули бўлгани ҳақидаги шубҳаларни янада мустаҳкамлади.
Сизнингча, Дин Ҳейсеннинг енгил ушлаб қолиши ҳақиқатан ҳам пеналтига тортмас эдими ёки собиқ ҳакам «Реал» тарафини олмоқдами? Жулиано Симеоненинг йиқилишини моҳирона актёрлик деб ҳисоблайсизми? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Ла Лигадаги энг шов-шувли ҳакамлик баҳси таҳлилини барча футбол ишқибозларига улашинг!
Изоҳлар 0
…